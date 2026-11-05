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A la reserva de Central se lo empataron al final y la clasificación se le complicó aún más

Le ganaba a Racing como visitante, pero no pudo mantener la ventaja. Quedó a tres puntos del cuarto, con dos partidos por delante

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

5 de noviembre 2026 · 17:21hs
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Central no la tenía nada fácil en la previa. Sabía que se jugaba un partido clave en su visita a Racing.

CARC Juveniles

Central no la tenía nada fácil en la previa. Sabía que se jugaba un partido clave en su visita a Racing.

A dos fechas del cierre de la etapa de clasificación del Proyección Clausura, la reserva de Central complicó su chance de ser uno de los mejores cuatro equipos de su grupo. Es que los auriazules, que están quintos en la tabla, apenas si empataron en su visita a Racing. Mientras que el resto de los equipos que pelean por avanzar a los playoffs ganaron sus compromisos de esta antepenúltima fecha del torneo.

El partido, correspondiente a la fecha 16 del certamen, se disputó en el predio Tita Mattiusi y finalizó 1 a 1. Lo ganaba Central en el primer tiempo con gol de Pablo Bustos. Se lo empató Racing en el complemento, a poco del cierre, con tanto de Matías Ohaco.

Con el punto obtenido, faltando seis en juego, los auriazules quedaron a tres unidades de Gimnasia de Mendoza, que está clasificando en el cuarto lugar del grupo. Y, en las próximas dos fechas, Central enfrentará a rivales directos: en la fecha 17 a River (tercero con 4 puntos más que los de Pobersnik); y en la 18 será visitante de Vélez, líder del grupo (con 5 unidades más que Central).

Mejor Racing que Central

Arrancó mejor Racing. Se adueñó del balón, impuso condiciones y jugó en campo de Central. Con ese escenario favorable, en los primeros 10 minutos, el local gestó un par de situaciones claras para abrir el marcador. Pero no las aprovechó.

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Sin embargo, el que rompió el cero fue Central. En la primera chance que tuvo, el equipo de Pobersnik no perdonó. A los 13 minutos, entre un error en la salida de Racing y una efectiva acción de presión alta de parte de los auriazules, llegó el gol. Y lo hizo Bustos, quien recuperó una pelota en posición inmejorable, dentro del área rival, para poner el 1 a 0.

Las chances de Central en reserva se complicaron después del empate obtenido frente a Racing.

Las chances de Central en reserva se complicaron después del empate obtenido frente a Racing.

La primera parte terminó sin demasiadas emociones. Central defendió la ventaja en su campo y apostó sin demasiada suerte a la contra. En tanto, Racing no encontró claridad para llegar con peligro hasta el área auriazaul.

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En el complemento, el protagonista por necesidad fue Racing. Pero Central supo contenerlo y casi no sufrió. Sin embargo, a cinco minutos del final, en la ejecución de una pelota detenida en forma de centro, el local encontró la igualdad. Ohaco, ingresando por el segundo palo, fue el autor del gol del empate de Racing; resultado que no se modificó hasta la finalización del encuentro.

La formación canalla

Los elegidos para arrancar como titulares por Pobersnik fueron: Damián Fernández; Facundo Piozzi, Luca Raffin (81' Marco Vicente), Felipe Carnicero y Leonardo Ríos; Lucas Ramos (87' Kevin Gutiérrez) y Paulo Bustos; Hernán López, Tomás Salteño (71' Joaquín Espina) y Leonel Antúnez (70' Lisandro Duarte); Thiago Ponce (70' Ignacio Moreno).

Los que se quedaron sin ingresar fueron: Ezequiel Zapata, Ulises Ciccioli, Asael Oviedo, Valentín Becerra, López, y Santiago Enrique.

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