REM: la economía pierde impulso y la inflación de octubre sube al 1,8%

Los analistas del REM calcularon una caída de la economía del 2,3% en el tercer trimestre. Para diciembre esperan un dólar de$1.590

Los analistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) recortaron sus previsiones de crecimiento para la Argentina y estimaron que la economía se habría contraído un 2,3% en el tercer trimestre. Para el conjunto de 2026, esperan una expansión de apenas 0,7%, ocho décimas menos que en la encuesta anterior. Al mismo tiempo, elevaron al 1,8% su estimación de inflación para octubre.

El décimo relevamiento del año muestra un deterioro de las perspectivas de actividad, aunque los consultados prevén una recuperación hacia el cierre de 2026. Para el cuarto trimestre proyectaron un crecimiento del 2% respecto del período anterior, con ajuste por estacionalidad, y para el primero de 2027 anticiparon una suba del 0,9%.

La revisión más marcada se concentró en el tercer trimestre: la caída estimada del 2,3% implica un recorte de 1,4 puntos porcentuales frente al relevamiento previo. En cambio, las previsiones para el cuarto trimestre de 2026 y el primero de 2027 mejoraron dos décimas en cada caso.

Para todo el año, el conjunto de participantes espera que el producto interno bruto (PIB) real se ubique un 0,7% por encima del promedio de 2025. El grupo de los diez pronosticadores con mejores resultados previos, denominado Top 10, coincidió con esa proyección, aunque su ajuste fue de medio punto porcentual respecto de la encuesta anterior.

En materia de precios, los participantes estimaron una inflación del 1,8% para octubre, una décima por encima de lo previsto en septiembre. El Top 10 también calculó un incremento del 1,8%, sin cambios frente a su pronóstico previo.

Para la inflación núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados del índice, el conjunto de analistas proyectó un 1,7%, una décima más que en el relevamiento anterior. Los diez pronosticadores mejor posicionados mantuvieron su estimación en el 1,6%.

El mercado del trabajo

Las perspectivas del mercado de trabajo también empeoraron levemente. Los participantes calcularon una tasa de desocupación del 7,6% de la población económicamente activa para el tercer trimestre y del 7,8% para el cuarto. Ambas estimaciones aumentaron una décima respecto de la encuesta previa. El Top 10, por su parte, proyectó tasas del 7,6% y del 7,9%, respectivamente.

En el frente cambiario, la mediana de las proyecciones ubicó al dólar en un promedio de $1.558 para noviembre, $21,40 por debajo de lo previsto en el relevamiento anterior. Para diciembre, los consultados anticiparon una cotización promedio de $1.590, equivalente a una suba interanual del 9,8%. El Top 10 estimó un valor de $1.580 para el último mes del año.

Las tasas que vienen

Los analistas también elevaron sus previsiones para las tasas de interés. Para noviembre, proyectaron una TAMAR de bancos privados del 23,90% nominal anual, equivalente a una tasa efectiva mensual del 1,96%. Para diciembre, esperaron un 24% nominal anual y un 1,97% mensual. Estas estimaciones aumentaron 0,4 y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente, frente a la encuesta previa.

El Top 10 pronosticó una TAMAR del 23,90% nominal anual para noviembre y del 23,78% para diciembre.

En comercio exterior, las proyecciones mostraron una mejora del saldo esperado, impulsada principalmente por una revisión al alza de las exportaciones. Los participantes calcularon ventas externas por u$s103.434 millones para 2026, u$s2.234 millones más que en el relevamiento anterior, e importaciones por u$s75.673 millones, con un ajuste de u$s174 millones.

Así, el superávit comercial previsto alcanzó los u$s27.761 millones, una mejora de u$s2.060 millones respecto de la encuesta previa.

Por último, los consultados proyectaron un superávit fiscal primario de $15,1 billones para el Sector Público Nacional no Financiero en 2026, unos $108.000 millones por encima de la estimación anterior. El promedio del Top 10 se ubicó en $15,4 billones y ninguno de los participantes anticipó un saldo positivo inferior a $9 billones.