Central encendió la pantalla en la lucha por el título, que ya comenzó a palpitarse

Ovando y Almirón participaron vía zoom de la conferencia de los tres clubes que el sábado irán por la consagración. Belloso adujo problemas personales

La definición del título de la Liga Profesional se viene con todo y ya se empezó a jugar, un par de días antes de la tarde tripartita en la que en La Bombonera, el Diego Armando Maradona y el Gigante de Arroyito habrá una tensión extrema. Boca, Argentinos Juniors y Central , los tres equipos que lucharán por el primer puesto en la tabla anual, palpitaron la previa con una conferencia de prensa de la que participaron futbolistas, entrenadores y presidentes, cada uno a su manera. Por el lado del Canalla, la comunicación fue vía Zoom. Primero fue el turno de Ignacio Ovando , quien compartió un momento con Leandro Paredes y Nicolás Oroz. Después llegó a participación del técnico Jorge Almirón , junto a sus pares Rodolfo Arruabarrena y Nicolás Diez. Quien no estuvo presente del otro lado de la pantalla fue el presidente canalla, Gonzalo Belloso, quien adujo problemas personales .

Todo sucedió en el predio Lionel Messi, en Ezeiza, donde fueron convocados los grandes protagonistas de este sábado de superacción que se espera.

“Para nosotros la figura de Di María lo es todo porque se trata de un jugador muy importante. Obvio que perderlo significa mucho”, dijo Ovando en primer turno. Y agregó: “De todas formas, hay jugadores que pueden reemplazarlo y que vienen haciendo las cosas de muy buena manera”.

Mientras Paredes y Oroz lo observaban de reojo, desde la pantalla Ovando brindaba detalles de las sensaciones que le genera en lo particular luchar por este título. “Para mí es muy importante, soy del club, estuve del otro lado y siempre soñé con llegar a estas instancias con esta camiseta. Es un sueño también poder compartirlo con Angelito y con Marco (Ruben), que son referentes . Todo eso lo veía muy lejano y hoy poder compartir este momento en el club es increíble, como lo es estar en una definición con dos grandes clubes como Boca y Argentinos Juniors. Cumplí el sueño de ser campeón con este club y que pase de vuelta sería más emocionante todavía”, expresó el zaguero central canalla.

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Ignacio Ovando dijo que es un sueño volver a pelear un título con la camiseta de Central. Virginia Benedetto / La Capital

En otro tramo de la conferencia, a Ovando le pidieron una reflexión sobre los competidores al título y en ese sentido dijo: “Nos tocó enfrentar a Argentinos de local y de visitante y es un equipo muy duro, trabajado desde hace mucho tiempo, y todo eso les está dando sus frutos. No es casualidad que tenga la cantidad de puntos que tiene. Y Boca hoy en día está peleando por todo y obviamente, tampoco es casualidad que le suceda eso. Cuenta con jugadores de mucha jerarquía”, expresó el futbolista auriazul.

Y llegó Almirón

Minutos después llegó el turno de los entrenadores. Ahí, a quien se lo vio a través de una pantalla fue a Almirón. Sentados en el predio estaban Arruabarrena y Nico Diez.

“En este semestre hemos mejorado tres puntos respecto al semestre anterior. Los tres equipos vamos a ser locales y en todas las canchas habrá nervios, pero seguramente va a ser una fiesta para todos. En nuestra cancha se inaugura una tercera bandeja y seguramente va a estar repleta. Los tres haremos lo mejor posible”, destacó el técnico del equipo de Arroyito.

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“Tenemos jugadores que el año pasado, en el que yo no estuve, hicieron una gran campaña porque sumar 66 puntos no es fácil, pero en esta campaña cambiamos algunos futbolistas y todos se consolidaron”, agregó Almirón.

Ante la consulta sobre Di María, el entrenador dijo: “En el último partido se resintió, es uno de los jugadores que más minutos sumó en el torneo y viendo esa molestia, hizo un tratamiento esta semana, pero en el último partido no va a jugar. Ya estamos clasificados a los playoffs, así que lo tendremos más adelante”.

Belloso adujo problemas personales, por eso no pudo estar pantalla mediante junto a Claudio “Chiqui” Tapia y los presidentes de Boca y Argentinos, Juan Román Riquelme y Cristian Malaspina.

Chiqui Tapia dijo que le levará un par de horas llegar al Gigante en caso de que Central se consagre campeón.

Tapia les pidió paciencia a los hinchas de Central

Claudio Tapia habló en soledad antes de hacerlo junto a los presidentes de los clubes y en ese momento informó que seguirá con atención la definición de los tres partidos. Estará con el trofeo y lo llevará a la cancha en la que se desate la alegría. Si es alguna de la Capital Federal, el problema no será tanto. ¿Pero si toca el Gigante de Arroyito? “Si le toca salir campeón a Central, a los hinchas les pido paciencia. Creemos que en un par de horitas ya podríamos estar en Rosario”, dijo el presidente de la AFA, quien no confirmó en qué tiene pensado viajar a la ciudad en caso de que le toque. “Hay un trofeo que se va a trasladar a alguna de las tres canchas con alegría y mucho orgullo”, tiró.