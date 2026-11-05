La Capital | Economía | bancos

Qué días no atenderán los bancos en Argentina: todo lo que tenés que saber

Las sucursales no abrirán por 5 días debido a una combinación de factores. La visita de León XIV suma dos jornadas sin actividad bancaria presencial

5 de noviembre 2026 · 08:51hs
Google Seguir a La Capital en Google
No habrá actividad bancaria durante cinco días en Argentina. Pero los canales digitales

No habrá actividad bancaria durante cinco días en Argentina. Pero los canales digitales, como los cajeros, seguirán funcionando.

Debido a una inusual combinación de factores, los bancos en Argentina estarán cerrados durante cinco días consecutivos, entre el viernes 6 y el martes 10 de noviembre próximos. El cierre se debe que se celebra el Día del Trabajador Bancario, sumado al fin de semana más dos jornadas especiales establecidas por el gobierno nacional y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) con motivo de la visita del Papa León XIV al país.

La medida alcanza a las entidades financieras de todo el país y obligará a los clientes a organizar con anticipación los trámites que requieran concurrir a una sucursal.

Sin embargo, durante esas jornadas se podrán realizar distintas operaciones mediante los canales digitales y los cajeros automáticos, según las prestaciones habilitadas por cada entidad.

Qué días estarán cerrados los bancos en noviembre

El cronograma de cinco jornadas consecutivas sin atención bancaria presencial quedará conformado de la siguiente manera:

  • Viernes 6 de noviembre: Día del Trabajador Bancario.
  • Sábado 7 de noviembre: cierre habitual de las sucursales durante el fin de semana.
  • Domingo 8 de noviembre: cierre habitual de las sucursales durante el fin de semana.
  • Lunes 9 de noviembre: feriado nacional dispuesto por el Decreto 1103/2026, con motivo de la visita oficial del Papa León XIV a la Argentina.
  • Martes 10 de noviembre: feriado bancario en todo el país, establecido por el BCRA mediante la Comunicación “A” 8487/2026, con motivo de la visita del Sumo Pontífice.

De esta manera, las sucursales no brindarán atención presencial durante cinco días seguidos.

La actividad bancaria presencial se retomará el miércoles 11, de acuerdo con el calendario nacional, aunque en la provincia de Buenos Aires existe una particularidad.

Es que el Decreto 1103/2026 también estableció un feriado para el miércoles 11 de noviembre, pero exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. La disposición se vincula con las actividades previstas durante la visita oficial del Papa León XIV.

Sin embargo, esa jornada no figura como feriado bancario general en el calendario publicado por el Banco Central. Por eso, no corresponde extender automáticamente el cierre nacional hasta el miércoles 11.

Qué operaciones bancarias se podrán hacer durante los cinco días

Aunque las sucursales permanezcan cerradas, los clientes podrán utilizar distintos canales electrónicos para administrar su dinero.

El propio BCRA informa que durante los feriados bancarios continúan disponibles las operaciones habilitadas mediante home banking, banca móvil, billeteras electrónicas y cajeros automáticos.

Noticias relacionadas
Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, participará de un panel junto a Paula Durán, de la Usina de Datos de la UNR.

Cartelera económica: paneles sobre empleo y pobreza en el Congreso sobre Democracia

El mercado sigue atento al resultado electoral y su impacto sobre el respaldo financiero de Washington.

Mercado: el riesgo país escala, volvió a subir y rozó los 830 puntos

Metalfor salió a buscar financiamiento en el mercado de capitales. 

Metalfor pidió el concurso preventivo de acreedores

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció medidas de alivio financiero durante la Conferencia Industrial.

Caputo anunció la suspensión de embargos de Arca hasta mayo de 2027

Las más leídas

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber antes de ir

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber antes de ir

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

Lo último

Un ginecólogo usó lentes con cámaras al atender a una paciente: solo recibió una multa

Un ginecólogo usó lentes con cámaras al atender a una paciente: solo recibió una multa

El gobierno de Santa Fe levantó su panel en el Congreso sobre democracia tras la polémica Sain

El gobierno de Santa Fe levantó su panel en el Congreso sobre democracia tras la polémica Sain

Martita Fort contó que Madonna intentó seducir a Ricardo Fort

Martita Fort contó que Madonna intentó seducir a Ricardo Fort

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Después de más de 70 años el banco retiró todas sus oficinas y el inmueble quedó vacío, aunque el Grupo Petersen mantiene el contrato de alquiler
El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Por Gonzalo Santamaría
El gobierno de Santa Fe levantó su panel en el Congreso sobre democracia tras la polémica Sain

Por Facundo Borrego
Política

El gobierno de Santa Fe levantó su panel en el Congreso sobre democracia tras la polémica Sain

Tiro Suizo: una jubilada salió a limpiar la vereda, entraron a su casa a robar y le pegaron
Policiales

Tiro Suizo: una jubilada salió a limpiar la vereda, entraron a su casa a robar y le pegaron

Acumuladores compulsivos: los reclamos en Rosario crecieron un 67%

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Acumuladores compulsivos: los reclamos en Rosario crecieron un 67%

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas
La Ciudad

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

Las más leídas
El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

El Banco Santa Fe desocupó su sede en el centro de Rosario: qué pasará con el edificio

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

Aterrizó de emergencia en Rosario un avión que iba de Aeroparque a Posadas

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber antes de ir

Fiesta de Colectividades: precios, horarios, shows y todo lo que hay que saber antes de ir

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

De atajar en Central y jugar con Maradona a triunfar como pintor en Barcelona: la increíble vida de un rosarino

Cuando quiso rescindir con Tiro Federal se llevó una sorpresa: El presidente me pidió que pagara el contrato

Cuando quiso rescindir con Tiro Federal se llevó una sorpresa: "El presidente me pidió que pagara el contrato"

Ovación
Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal
Ovación

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal

Colapinto manejó un Renault 6 de fanáticos santafesinos en las calles de San Pablo

Colapinto manejó un Renault 6 de fanáticos santafesinos en las calles de San Pablo

Estuvo en Newells y vio jugar a Messi y Rodas, pero pegó el salto a primera en Tigre

Estuvo en Newell's y vio jugar a Messi y Rodas, pero pegó el salto a primera en Tigre

Policiales
Tiro Suizo: una jubilada salió a limpiar la vereda, entraron a su casa a robar y le pegaron
Policiales

Tiro Suizo: una jubilada salió a limpiar la vereda, entraron a su casa a robar y le pegaron

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y miembros de su banda

Crimen de Jimi Altamirano: perpetua para Pablo Camino y miembros de su banda

Lo mataron en una pelea que terminó a los balazos: hay cuatro imputados

Lo mataron en una pelea que terminó a los balazos: hay cuatro imputados

Difunden el video de un crimen en el oeste de Rosario y buscan a los autores

Difunden el video de un crimen en el oeste de Rosario y buscan a los autores

La Ciudad
Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: el debate en el Concejo repitió las divisiones del caso Uber

Un herido en dos choques casi en simultáneo en  Circunvalación

Un herido en dos choques casi en simultáneo en  Circunvalación

Acumuladores compulsivos: los reclamos en Rosario crecieron un 67%

Acumuladores compulsivos: los reclamos en Rosario crecieron un 67%

El municipio pide acelerar la puesta a punto de Circunvalación

El municipio pide acelerar la puesta a punto de Circunvalación

Difunden el video de un crimen en el oeste de Rosario y buscan a los autores
Policiales

Difunden el video de un crimen en el oeste de Rosario y buscan a los autores

Asociación Rosarina de Fútbol: el próximo lunes vuelve el torneo Ivancich

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: el próximo lunes vuelve el torneo Ivancich

Finalmente el telescopio espacial de la Nasa cayó en Indonesia
Información General

Finalmente el telescopio espacial de la Nasa cayó en Indonesia

Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días
La Región

Desesperada búsqueda de una mujer que se fue de su casa hace 22 días

Nuevo aumento del boleto en el transporte interurbano en Santa Fe
La región

Nuevo aumento del boleto en el transporte interurbano en Santa Fe

Lo mataron en una pelea que terminó a los balazos: hay cuatro imputados
Policiales

Lo mataron en una pelea que terminó a los balazos: hay cuatro imputados

Cococcioni: El delincuente tiene más herramientas que nosotros
Política

Cococcioni: "El delincuente tiene más herramientas que nosotros"

Pullaro criticó a la UNR por la presencia de Marcelo Sain en un congreso
Política

Pullaro criticó a la UNR por la presencia de Marcelo Sain en un congreso

Mataron en Villa G. Gálvez a un hombre que tenía una tobillera electrónica
Policiales

Mataron en Villa G. Gálvez a un hombre que tenía una tobillera electrónica

Según Pullaro y Llaryora, el agro ya bancó, ahora les toca a la energía y la minería

Por Facundo Borrego
Política

Según Pullaro y Llaryora, el agro ya bancó, ahora les toca a la energía y la minería

Presentaron el mapa de la morosidad en el Senado de la Nación
Política

Presentaron el mapa de la morosidad en el Senado de la Nación

Qué mecanismo desató en el corazón el golpe mortal al jugador de Tenerife

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Qué "mecanismo" desató en el corazón el golpe mortal al jugador de Tenerife

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda no navegar de noche
La Ciudad

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda no navegar de noche

Trump perdió en el supermartes: los demócratas controlarán el Congreso
El Mundo

Trump perdió en el supermartes: los demócratas controlarán el Congreso

Por qué De Paul y Lo Celso no fueron convocados a la selección argentina
Ovación

Por qué De Paul y Lo Celso no fueron convocados a la selección argentina

La Federación LGBT alertó por el aumento de los crímenes de odio
Información General

La Federación LGBT alertó por el aumento de los crímenes de odio

Mosquitos en Rosario: ¿pican más a la gente de sangre dulce y de mayor estatura?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Mosquitos en Rosario: ¿pican más a la gente de "sangre dulce" y de mayor estatura?

Fuerte temporal en Rosario y la región: granizo, árboles caídos y destrozos
La Ciudad

Fuerte temporal en Rosario y la región: granizo, árboles caídos y destrozos

Cartelera económica: paneles sobre empleo y pobreza en el Congreso sobre Democracia
Economía

Cartelera económica: paneles sobre empleo y pobreza en el Congreso sobre Democracia

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario
Policiales

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario