Premian a una escuela de Rosario por un proyecto para fabricar biodiésel con aceite reciclado

Manuel Savio

De la escuela al barrio

"Realmente no lo esperábamos, nos tomó de sorpresa, estamos muy orgullosos como grupo", dijo a La Capital Mauricio De Cesar alumno de 6° año de la ex-Técnica 4 y uno de los integrantes del proyecto. La intención es que gracias al premio, de 2 millones de pesos, puedan financiar la producción de biodiésel a mayor escala. "La idea es tener un proceso más estandarizado y ser un punto verde para recibir el aceite, no solo de los estudiantes sino de los barrios de alrededor, para fabricar no solo biodiésel sino glicerina para productos de limpieza", explicó el alumno.