Un viaje por la historia de cuatro hoteles de leyenda

“El vínculo humano es lo que me moviliza y me conmueve”, dijo Osvaldo Laport sobre este trabajo.

Laport grabó escenas en el Centro Cultural Parque de España, La Isla de los Inventos, Pichincha, el bar El Riel y el Madame Safó, además de entrevistarse con el escritor rosarino Rafael Ielpi y personas que vivieron de cerca las historias del Safó donde, según contó a Escenario, pudo comprobar y conmoverse con “el vínculo humano” que se establece entre los lugares y las personas.

78401953.jpeg Laport junto al escritor Rafael Ielpi.

El proyecto surgió como una inquietud de la guionista rosarina Andrea Ronco, y tuvo como disparador una nota aparecida en el diario La Capital (ver aparte) sobre la posibilidad del cierre del Motel Ideal durante la pandemia, lo que la llevó a desarrollar “El insomne”. “Fue el pánico de que Rosario pierda ese edificio con tanta historia que derivó en esta serie”, dijo Ronco.

La dirección está a cargo del santafesino Mauricio Minotti y es producido por María Eugenia Ferrer. El proyecto fue seleccionado por Renacer Audiovisual, un programa de apoyo a la industria impulsado por el Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, a través de Contenidos Públicos y cuenta con los apoyos de la Municipalidad de Rosario y la Comisión de Filmaciones del ministerio de Cultura de Santa Fe. Se prevé que la serie se estrene entre los meses de julio y agosto próximo por un canal aún por definir.

78401944.jpeg

¿Cómo te involucraste en este proyecto?

Como trabajador del arte soy un apasionado de todas las puertas que se puedan golpear y abrir. En esta oportunidad estoy viviendo una experiencia de aprendizaje total porque desconocía esta modalidad que es la serie en formato docuficción. Me pareció interesante este ensamble. Y cuando me convocan y me cuentan la idea pensé que el personaje tenía que llamarse como yo, así que soy Laport con una patología que es el insomnio. Su psicólogo, tal vez con un tinte medio chantún, como no encuentra cura le recomienda varios métodos, y uno de ellos es recorrer el país y dormir en lugares incómodos. Así nace la posibilidad de transitar esta experiencia, pero también, de manera más personal, que se haga justicia porque recorrí tantas veces el país haciendo giras teatrales y nunca tuve la posibilidad de conocer más en profundidad cada lugar que fui, de caminar sus calles, conocer su gente, su geografía y su idiosincrasia como es el caso de Rosario.

¿Qué te sorprendió de las locaciones de Rosario y particularmente del Madame Safó?

Creo que lo que impacta, más allá de una estructura arquitectónica y su historia y el objetivo de este lugar, creo que lo que más impacta y sensibiliza es el compromiso que uno puede tener con las personas que dan su testimonio. Por ejemplo, estar escuchando historias con trabajadoras sexuales, escuchar a Miriam, que su mamá también fue trabajadora sexual y que transitó las instalaciones del Madame Safó. Eso es lo que impacta, el vínculo humano. Eso es lo que me moviliza y me conmueve.

78401945.jpeg

¿Este trabajo también marcará tu regreso a la televisión desde “100 días para enamorarse”?

Uno nunca regresa porque nunca se fue... Tal vez esos espacios, como la vida misma, tienen sus ciclos que también se repiten. Pero de pronto no es porque uno haya cerrado la puerta porque uno la dejó abierta siempre.

Ahora sumaste el cine a tu carrera...

Había una etapa que estaba pendiente en mi tránsito por el arte y era el cine y gracias a Dios, la vida o la suerte, de pronto esa puerta del cine se empezó a entreabrir y en 2019 rodé “Bandido”, que fue apertura del Bafici 2020. Fue íntegramente rodada en Córdoba y ahora está haciendo camino en España. Es una pieza sin pretensiones, humilde, pequeña, pero verdaderamente bien realizada. Hace un par de meses hice en La Rioja “Hombre muerto”, una película maravillosa que está en proceso de edición. Y ahora “Insomne”, que es un coqueteo entre ficción y documental, así que es aprendizaje total todo el tiempo.

¿Seguís con tu trabajo en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur)?

Sí, ya van para 18 años como embajador de buena voluntad y hoy estamos todos muy comprometidos con la realidad de Ucrania. De hecho tenemos la página https://donar.fundacionacnur.org/refugiados porque Argentina está muy sensibilizada con esta realidad de Ucrania y está acompañando a estas personas. Acnur tiene tres pilares fundamentales que es social, humanitaria y apolítica. El compromiso de Acnur va más allá de las internas políticas que pueda tener una emergencia. Yo tuve el privilegio de ser el primer embajador que entraba en Congo cuando la inseguridad era de grado 5, que es la más alta, y sí, tengo ese privilegio de seguir bregando por las víctimas porque refugiados podemos ser todos en cualquier momento. Más allá de las internas y de saber que hay muchas trabas para poder sensibilizar sobre esta causa, reconozco que también soy criticado porque a veces me dicen para qué te vas tan lejos si acá tenemos nuestra realidad. Pero para nuestra realidad hay Estados, gobiernos y no están en guerra. No huyen para salvar sus vidas. El hambre es la menor de las preocupaciones de las personas que huyen para salvar sus vidas.

78401948.jpeg

EL DISPARADOR FUE UNA NOTA DE LA CAPITAL

Andrea Ronco es rosarina pero hace muchos años que vive en Buenos Aires. Sin embargo conserva el vínculo con su ciudad y fue justamente ese lazo el que detonó la idea de “El insomne”. Ronco forma parte del equipo de guionistas junto a Diego Gismondi y Matías Herrera y explicó que el proyecto tiene “mucho atractivo para el turismo dark”, al tiempo que subrayó que “el viaje está lleno de entrevistados que van contando la historia y geografía de esos cuatro hoteles y su entorno”.

En los antecedentes de lo que sería “El insomne” figura la lectura de dos libros fundamentales sobre la historia de Rosario. “Cuando era muy joven leí un libro que me impactó mucho de los autores rosarinos Rafael Ielpi y Héctor Zinni y sobre una historia real. Fueron «Prostitución y rufianismo», luego siguió «La mafia» y otros más. La diferencia de este libro y otros era que este me narraba la historia real de mi ciudad”, recordó Ronco.

"En el libro -recordó la guionista- mencionaban al famoso prostíbulo Madame Safó convertido ya en ese momento en el Motel Ideal. En la cuarentena, encerrada en casa, leí una nota del diario La Capital. Entrevistaban al dueño de El Ideal, Edgardo De la Horra, en la que contaba que lo tenía en venta porque no podía sostenerlo económicamente más y fue el disparador que me llevó a desarrollar «El insomne», una docuficción de un viaje por 4 hoteles con historias distintas de un pasado cuasi novelesco, de opulencia y grandiosidad pero reales, hoy consumidos dos de ellos al abandono pero con mucho atractivo para el turismo dark, tan de moda por el mundo. Fue el pánico de que Rosario pierda ese edificio con tanta historia que derivó en esta serie”, completó Ronco.

Otro proyecto que Ronco planea traer a Rosario es “Después del atardecer”, una obra de teatro performática basada en la famosa trilogía de Richark Linklater (“Antes del amanecer”, “Antes del atardecer” y “Antes del anochecer”) que combina diversas disciplinas artísticas.