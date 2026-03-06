La Capital | Ovación | Rugby

Rugby: hace 60 años terminaba la histórica gira de Sagrado Corazón por Europa organizada por el cura Torres

Fue la primera gira internacional de rugby realizada por un equipo del interior del país. Jugaron ocho partidos, ganaron siete y perdieron uno

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

6 de marzo 2026 · 16:57hs
Sagrado Corazón. El equipo del interior del país que realizó la primera gira internacional de rugby por Europa.

Sagrado Corazón. El equipo del interior del país que realizó la primera gira internacional de rugby por Europa.

Hace 60 años, Sagrado Corazón terminaba una histórica gira de rugby por Europa, la primera que realizaba un equipo del interior del país por el Viejo Mundo. El objetivo principal fue que sus integrantes, cuyo promedio de edad era de 21 años, pudieran adquirir conocimientos y aumentar el nivel técnico. El balance fue más que satisfactorio.

Entre diciembre de 1965 y marzo de 1966 el equipo albinegro disputó ocho partidos en España y Francia, donde logró siete victorias y una sola derrota, en una experiencia que marcó para siempre la historia de la institución.

El plantel estuvo integrado por Ernesto Airaldi, Roberto Alborch, Ricardo Alegre, Orlando Angiolini, Alfredo Asti, Víctor Cegna, Mario Ciliberto, Guillermo Degiovanni, Jorge Fernández Bussy, Alberto Garavelli, Carlos Garavelli, Jorge Gazali, Eduardo Ghidinelli, Pío Ghidinelli, Mario Giménez, Roberto Giordano, Marcelo González, Juan Lombardo, Víctor Molachino, Emilio Paloma, Roberto Perocchi, Jorge Pilot, Elías Sauan, Juan Shad, Luis Tanzi, Raúl Tanzi y José Vignolo.

Torres, "el cura del Rugby"

El alma mater del periplo fue el padre Juan Carlos Torres, quien soñó y trabajó durante años para hacer realidad aquella gira histórica.

El “Cura del Rugby”, como muchos lo señalaban, fue un hombre que despertaba tanta admiración en uno como recelo en otros. Nació en La Plata y pertenecía a la congregación de los Padres Bayoneses. Era un sacerdote de un espíritu inquieto y un andar incansable, que practicó fútbol con los pupilos más grandes del Colegio Sagrado Corazón y con otros sacerdotes hasta que descubrió el rugby y lo adoptó, aun cuando esto le trajo algunos problemas incluso dentro de la misma congregación. Pero para él no había empresas difíciles. Decía “perder y fracasar es comprensible; ganar y fracasar es una locura” y le daba para adelante.

De cómo actuaba y pensaba basta con transcribir una nota publicada en este diario, antes del inicio de la gira. Cuando se lo consultó acerca de la ausencia de algunos jugadores en sus equipos, respondió con total soltura: “Es necesario para poder salir a la cancha los días de los partidos que se tenga un promedio de seis puntos en todas las materias, sino no hay rugby. Los muchachos se las ingenian de todas maneras para llegar a esa cifra y yo... encantado”.

Un sueño sagrado

Luego, el cronista le preguntó si tenía algún sueño y sin medias tintas reveló: “Mi sueñito es poder llevar dos teams del colegio a jugar a Francia con equipos de establecimientos similares al nuestro de Rosario y creo que hay posibilidades de que así suceda”.

Y así fue. Tras treinta meses de preparación Sagrado Corazón viajó a Europa. El curita cumplió su sueño y el equipo sin buscarlo ni esperarlo, entró en la historia.

Noticias relacionadas
Ignacio Gandini ingresa al campo de juego con la mascota de Capibaras XV en sus manos. El tercera línea de Duendes es uno de los jugadores más experimentados del plantel. Foto: Gentileza Lucia Rios/Gaspafotos/SRA

Ignacio Gandini: "Con Capibaras XV queremos dejar un legado"

Desde la orgaización recomiendan comprar las entradas para el Mundial 2026 en el canal oficial de la Fifa

Estafas en la venta de entradas para el Mundial 2026: cómo operan y recomendaciones para evitarlas

Central ganó nuevamente el clásico y Franco Ibarra fue una de las figuras.

Franco Ibarra, el motor del mediocampo de Central y uno de los mejores del Apertura

Milei recordó una declaración suya hablando de Messi en 2018

Milei recordó un video donde elogia a Messi en 2018: "Sus números son impresionantes"

Ver comentarios

Las más leídas

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Lo último

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario pero borra a la provincia de la foto

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario pero borra a la provincia de la foto

Nueva Vicentin acordó con Algodonera Avellaneda reactivar las desmotadoras de Chaco y Santiago del Estero

Nueva Vicentin acordó con Algodonera Avellaneda reactivar las desmotadoras de Chaco y Santiago del Estero

Rugby: hace 60 años terminaba la histórica gira de Sagrado Corazón por Europa organizada por el cura Torres

Rugby: hace 60 años terminaba la histórica gira de Sagrado Corazón por Europa organizada por el cura Torres

UNR: las facultades estarán cerradas el próximo lunes por un paro de los no docentes

Los trabajadores de la universidad realizarán una huelga y movilizarán a la plaza San Martín por el Día de la Mujer. Además reclaman una recomposición salarial
UNR: las facultades estarán cerradas el próximo lunes por un paro de los no docentes
Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario pero borra a la provincia de la foto
Politica

Milei destaca la baja los homicidios en Rosario pero borra a la provincia de la foto

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Policiales

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: La vas a pagar
Política

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: "La vas a pagar"

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización
La Ciudad

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Otra mala para Newells: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Otra mala para Newell's: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Ovación
Rugby: hace 60 años terminaba la histórica gira de Sagrado Corazón por Europa organizada por el cura Torres

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: hace 60 años terminaba la histórica gira de Sagrado Corazón por Europa organizada por el cura Torres

Rugby: hace 60 años terminaba la histórica gira de Sagrado Corazón por Europa organizada por el cura Torres

Rugby: hace 60 años terminaba la histórica gira de Sagrado Corazón por Europa organizada por el cura Torres

Estafas en la venta de entradas para el Mundial 2026: cómo operan y recomendaciones para evitarlas

Estafas en la venta de entradas para el Mundial 2026: cómo operan y recomendaciones para evitarlas

Franco Ibarra, el motor del mediocampo de Central y uno de los mejores del Apertura

Franco Ibarra, el motor del mediocampo de Central y uno de los mejores del Apertura

Policiales
El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Por Martín Stoianovich

Policiales

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

La Ciudad
UNR: las facultades estarán cerradas el próximo lunes por un paro de los no docentes
La Ciudad

UNR: las facultades estarán cerradas el próximo lunes por un paro de los no docentes

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario: ¿quiénes pueden vacunarse?

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero
Policiales

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

Qué es el Plan 1000+65 que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario
La Ciudad

Qué es el "Plan 1000+65" que anunció Javkin: la lupa en los primeros días de vida y la vejez en Rosario

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial
Economía

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %
Economía

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos
Economía

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca
Economía

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región
la ciudad

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos
La ciudad

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos"

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización
La Ciudad

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna
Información General

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional
El Mundo

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad
La Ciudad

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Información General

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores
Policiales

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores