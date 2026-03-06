Rugby: hace 60 años terminaba la histórica gira de Sagrado Corazón por Europa organizada por el cura Torres

Hace 60 años, Sagrado Corazón terminaba una histórica gira de rugby por Europa, la primera que realizaba un equipo del interior del país por el Viejo Mundo. El objetivo principal fue que sus integrantes, cuyo promedio de edad era de 21 años, pudieran adquirir conocimientos y aumentar el nivel técnico. El balance fue más que satisfactorio.

Entre diciembre de 1965 y marzo de 1966 el equipo albinegro disputó ocho partidos en España y Francia, donde logró siete victorias y una sola derrota , en una experiencia que marcó para siempre la historia de la institución.

El “Cura del Rugby”, como muchos lo señalaban, fue un hombre que despertaba tanta admiración en uno como recelo en otros. Nació en La Plata y pertenecía a la congregación de los Padres Bayoneses. Era un sacerdote de un espíritu inquieto y un andar incansable, que practicó fútbol con los pupilos más grandes del Colegio Sagrado Corazón y con otros sacerdotes hasta que descubrió el rugby y lo adoptó, aun cuando esto le trajo algunos problemas incluso dentro de la misma congregación. Pero para él no había empresas difíciles. Decía “perder y fracasar es comprensible; ganar y fracasar es una locura” y le daba para adelante.

De cómo actuaba y pensaba basta con transcribir una nota publicada en este diario, antes del inicio de la gira. Cuando se lo consultó acerca de la ausencia de algunos jugadores en sus equipos, respondió con total soltura: “Es necesario para poder salir a la cancha los días de los partidos que se tenga un promedio de seis puntos en todas las materias, sino no hay rugby. Los muchachos se las ingenian de todas maneras para llegar a esa cifra y yo... encantado”.

Un sueño sagrado

Luego, el cronista le preguntó si tenía algún sueño y sin medias tintas reveló: “Mi sueñito es poder llevar dos teams del colegio a jugar a Francia con equipos de establecimientos similares al nuestro de Rosario y creo que hay posibilidades de que así suceda”.

Y así fue. Tras treinta meses de preparación Sagrado Corazón viajó a Europa. El curita cumplió su sueño y el equipo sin buscarlo ni esperarlo, entró en la historia.