Transporte: denuncian que Rosario Bus saca coches entre las 9 y las 11.30

Además, testimonios en off de conductores que no quisieron revelar su identidad ni la línea en la que trabajan por temor a represalias, indicaron que la firma privada les ordena tomar esas dos horas y media de "descanso" durante su turno, durante las cuales deben permanecer en la punta de línea con los motores apagados para ahorrar combustible y no desgastar la unidad. Por eso, en el horario mencionado las frecuencias se resienten fuertemente, y colectivos de muchas líneas espacian el paso por las esquinas, en una determinación que no contaría con el aval del municipio.