La suba del gasoil empuja un nuevo incremento del boleto

El intendente Pablo Javkin afirmó este jueves que el boleto del transporte urbano de pasajeros no sufrirá modificaciones hasta fin de mayo. Sin embargo, con los constantes aumentos del gasoil, se abren las puertas a un reajuste tarifario a partir del mes que viene. "Desde el último aumento, hubo tres subas de combustible . Los costos están ahí, y veremos cómo acordamos un nuevo esquema a partir de junio", afirmó el jefe del Palacio de los Leones en rueda de prensa para remarcar: "Si aumenta la nafta, el sistema es más caro" .

Mientras tanto, la capital provincial ya tiene en carpeta una suba pedida por los empresarios de 700 a 950 pesos. Córdoba confirmó que no tiene previsto subir los 700 pesos el viaje. Por su parte, el próximo miércoles el Ente de la Movilidad analizará en reunión de directorio el nuevo estudio de costos, que se estima estará por encima de los 1.343 pesos que arrojó en febrero pasado.

El costo del boleto no para de subir y Rosario analiza un nuevo aumento

Javkin tiene la potestad de subir la tarifa durante mayo. Lo hizo en marzo, y el reajuste podrá ser bimestral y acorde a la normativa vigente. Tiene la facultad de hacerlo en los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Con un tope de hasta el 90 por ciento de lo que arroje el último estudio de costos y acorde también al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec. De ser así, se podría elevar a 1.200 pesos por viaje.

El miércoles próximo, a las 9, en la sede del Ente de la Movilidad, se realizará la reunión de directorio en donde, se estima, se analizará el último estudio de costos del sistema.

Santa Fe capital, tiene a los empresarios presionando por una suba inmediata: 950 pesos de tarifa. Y Córdoba sigue con su idea de planchar en 700 pesos su tarifa de la mano de un aporte extraordinario de recursos estatales.

"Vamos a esperar hasta fin de mes, siempre en coordinación con las ciudades del interior del país", señaló Javkin tras el encuentro con el ministro de Interior de la Nación, Guillermo Francos, al que asistieron sus pares de las grandes ciudades del interior. En el cónclave quedó en carpeta el pedido conjunto para promover una ley que redistribuya lo recaudado por el impuesto a los combustibles, que se giran al Amba y no al resto del país.

Javkin recordó que tras el retoque de tarifa del pasado 8 de marzo se aplicaron tres aumentos en el gasoil que usan los colectivos urbanos. "El margen es chico, no queremos perder pasajeros, el único dato positivo que tenemos hoy en el transporte es la recuperación a niveles de prepandemia. Por eso no queremos afectar esta variable que viene bien", marcó. Para los próximos día,s se espera que en el Congreso avance alguna iniciativa que modifique el impuesto a los combustibles y los redistribuya al interior.

"¿Alguien con un tercio de su sueldo puede comprar lo mismo? No se compra lo mismo, es una cuestión económica, tengo un tercio de los ingresos", indicó Javkin a los periodistas y agregó: "Aumentó la nafta, subieron los valores de los colectivos, ¿va a seguir el aumento de los combustibles? "El problema es no poder resolver la pregunta de un insumo que no fijamos nosotros. Si aumenta la nafta el servicio de transporte es más caro y si sube tres veces como ha subido evidentemente tendremos que tomar una medida en relación al costo. Si el sendero inflacionario se va reduciendo vamos a salir de los aumentos periódicos".

Para dar señales de cómo vendrán semanas complejas, Javkin señaló: "Los costos están y veremos cómo acordamos un nuevo esquema a partir de junio”.