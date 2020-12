Rancheras y humor con Mariachi Rey y La Jua Jua Juárez

cansino3.jpg La agrupación rosarina de música mexicana Mariachi Rey cumple 28 años de actividad.

¿Cómo será tu trabajo junto a Mariachi Rey?

Voy a tener el honor de estar acompañando a Mariachi Rey en el festejo de sus 28 años de carrera, haciendo mi participación con un monólogo en medio del show. La fusión de música y humor es algo que gusta mucho y, en este caso, como es un espectáculo bien completo, se suma también una pareja de bailarines.

¿Qué temas vas a abordar en los monólogos?

Como siempre, voy a contar una experiencia personal, buscando que el público se sienta identificado. En esta ocasión, voy a hablar de un ex novio que me hizo regalos insólitos y que me terminó dejando con una frase muy creativa: “Te juro que te quiero querer, pero no te quiero” (risas). También elaboro una posible teoría acerca de por qué me dejó: si yo soy adorable, seguro, la culpa fue de mi familia (risas).

¿Qué va a diferenciar esta propuesta de tus trabajos personales?

Sin dudas, compartir escenario con estos tremendos artistas. Conocí a Mariachi Rey hace muchos años, en una fiesta. Nunca voy a olvidar la piel de gallina, la emoción que sentí al escucharlos en vivo y la admiración que despertaron en mí. Además del gran talento que tienen, ellos han logrado sostener una carrera impecable, con un nivel de profesionalismo que deslumbra y que trascendió las fronteras de nuestro país. Me fascina compartir escenario con artistas de los cuales puedo aprender, así que les agradezco esta posibilidad a ellos y a Manuel Cansino, nuestro director.

Mariachi Rey "Amarte A La Antigua"

¿Cómo te sentís actuando entre ocho hombres? ¿Vas a representar de alguna manera el cupo femenino?

¡Amo esto! Me voy a sentir una quinceañera recibiendo una serenata (risas). De todos modos, no voy a estar sola, también está mi compañera, la bailarina Ayelén Torres. Así como tuvimos a “Mambrú”, tuvimos a “Bandana”: el arte cobija todos los géneros. Durante mi carrera jamás sentí que no pudiera tener acceso a un escenario por ser mujer; por el contrario, siempre me sentí reconocida, querida y respetada por mis colegas hombres. Lo que sí le pedí a Germán Iacobellis, líder de Mariachi Rey, es que me tome una prueba para ser la mariachi femenina del grupo y salir con ellos a ofrecer serenatas a hombres (risas).

¿Habrá alguna reivindicación de género en los monólogos?

Creo que una mujer parada en un escenario, haciendo lo que su pasión le dicta, es una reivindicación en sí misma; una mujer en un escenario habla, aun sin hablar. No siento la necesidad de reforzar mi mensaje con palabras, porque es clarísimo: no importa quién, qué ni cómo seas, importa lo que tenés para brindar a los demás.

¿Qué tipo de humor te genera este momento en particular, tanto como humorista mujer y en medio de las restricciones por la pandemia?

Para mí, el humor tiene tres finalidades: generar risa, llevar a la reflexión e inspirar. Sobre esa base trabajo siempre, y me exijo hacer un material respetuoso y que genere identificación, pero que también nos lleve a hacernos preguntas y que “nos habilite a”. La angustia y la incertidumbre fueron las grandes pandemias de este 2020, y sólo podemos combatirlas con la risa. El humor nos salva de la locura y quedó más que demostrado en esta cuarentena.

¿Pensás que el streaming será una herramienta que permanecerá después de superadas las restricciones a los espectáculos con público?

Sí, el streaming nos da la gloriosa posibilidad de llegar con nuestro arte a todo el mundo; este sábado, por ejemplo, va a haber gente viendo el espectáculo de Mariachi Rey desde México. Hay algo fundamental: no trabajamos para una cámara, sino para la gente que está del otro lado. Y la energía se siente.