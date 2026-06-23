El Indec informó que la economía creció 2,3 % en el primer trimestre

La pesca, el agro, la energía y los bancos traccionaron la suba interanual. La inversión se derrumbó. El organismo también vio una suba salarial en abril

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el Producto Bruto Interno (PBI) creció 2,3 % interanual en el primer trimestre de 2026. La mejora fue impulsada por el agro, la energía, el sector financiero y los impuestos netos de subsidios, en un contexto de fuerte caída de la inversión.

Según el Indec, la economía avanzó por quinto trimestre consecutivo. Entre enero y marzo, reportó un incremento del 9,8 % en las exportaciones. Esto encaja con las actividades que más aportaron al crecimiento del PBI, que fueron la pesca (27,5 %), el sector agropecuario (18,1 %) y el rubro minas y canteras, que incluye energía y minería (12,3 %). También crecieron la intermediación financiera (7,5 %), los hogares privados con servicio doméstico (6,3%), hoteles y restaurantes (2,8 %) e impuestos netos de subsidios (1,6 %).

En cambio, industria manufacturera (-1,7) y administración pública (-1,4 %) encabezaron las bajas. También se contrajo el rubro comercio (-0.3 %).

En el primer trimestre cayó 0,1 % la oferta global de la economía, medida a precios de 2004. Influyó la variación negativa de 7,5 % en las importaciones de bienes y servicios reales.

Inversión en picada

La demanda global se retrajo 0,1 % a partir de una brusca una caída de 11,6 % en la formación bruta de capital fijo (inversión), incrementos de 9,8 % en exportaciones y de 2,7 % en el consumo privado (la medición incluye el pago de impuestos y tarifas) y una baja de 0,9 % en el consumo público.

La caída de la inversión se conforma de variaciones contrapuestas, con un crecimiento de 2,2 % en construcciones pero una baja de 9,4 % en “otras construcciones” (infraestructura petrolera), la disminución de 18,1 % en maquinaria y de 19,6 % en equipo de transporte.

Dentro de maquinaria, el componente nacional bajó 11,5 % y el importado 20,6 %. En equipo de transporte, las caídas fueron de 26,4 % y 5 %, respectivamente.

Índice de salarios

Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) también dio a conocer el índice de salarios de abril, un mes en el que cerraron muchas paritarias. El indicador se incrementó 3,7 % mensual y 36,9 % interanual. El crecimiento mensual se debe a subas de 4 % en el sector privado registrado, 2,3 % en el sector público y 4,7 % en el sector privado no registrado.

De esta manera, los haberes recuperaron algo de terreno, al tener una mejora de 0,85 % del poder adquisitivo tras caer ininterrumpidamente desde septiembre de 2025.

En términos interanuales, el Indec dijo que l índice de salarios mostró una suba de 36,9 %, como consecuencia de los incrementos de 29,3 % en el sector privado registrado, 29,6 % en el sector público y 69,6 % en el sector privado no registrado.

En abril de 2026, el índice de salarios del subsector público nacional registró una suba mensual de 1,6% respecto del mes anterior, mientras que el índice del subsector público provincial aumentó 2,5 %. Las variaciones interanuales de ambos índices fueron de 23,1 % y 32,1 %, respectivamente. Por último, las variaciones acumuladas respecto de diciembre del año anterior fueron de 10,3 % para el subsector público nacional y de 12,5 % para el provincial.