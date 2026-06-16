Otra huella argentina en "El Señor de los Anillos": Anya Taylor-Joy protagonizará la nueva entrega

La actriz será parte de "El Señor de los Anillos: la caza de Gollum" y se convertirá en la segunda figura con vínculos en la Argentina en formar parte de la saga

Anya Taylor Joy será parte de la nueva entrega de "El Señor de los Anillos"

La actriz Anya Taylor-Joy será una de las protagonistas de "El Señor de los Anillos: la caza de Gollum". La intérprete, ganadora de un premio Golden Globe por su papel en "Gambito de dama", dejará una huella de argentinidad la nueva película basada en el universo creado por J.R.R. Tolkien.

Si bien nació en Florida, Estados Unidos, Anya Taylor-Joy pasó gran parte de su infancia en Buenos Aires y siempre ha reivindicado su vínculo con la Argentina. La actriz suele hablar con cariño de su crianza en el país, de sus raíces familiares y hasta de su pasión por el dulce de leche cada vez que tiene la oportunidad. En este sentido, su incorporación a la Tierra Media genera un entusiasmo especial entre los argentinos.

Con su llegada, se convierte en la segunda figura con lazos con el país en formar parte del universo de Tolkien, siguiendo los pasos de Viggo Mortensen. El actor, recordado por su interpretación de Aragorn, nació en Nueva York, pero vivió durante su infancia en la Argentina junto a su familia, primero en Chaco y luego en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

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Qué se sabe sobre "El Señor de los Anillos: La caza de Gollum"

"El Señor de los Anillos: la caza de Gollum" marcará el esperado regreso de la franquicia a la pantalla grande, tras su última entrega "El Señor de los Anillos: la guerra de los Rohirrim", estrenada en diciembre de 2024

La tercera entrega estará dirigida y protagonizada por Andy Serkis, quien volverá a ponerse en la piel del icónico Gollum. Asimismo, contará con varios nombres históricamente vinculados a la franquicia, como Ian McKellen, quien volverá a interpretar al mago Gandalf; Elijah Wood, que retomará su papel de Frodo Bolsón; y Lee Pace, nuevamente en la piel del rey elfo Thranduil.

Según informó Warner Bros, también formarán parte del elenco Kate Winslet como Marigol, Jamie Dornan en el papel de Strider —el nombre con el que Aragorn era conocido antes de convertirse en rey— y Leo Woodall, quien encarnará a Halvard.

"El Señor de los Anillos: la caza de Gollum" tiene previsto su estreno mundial para el 17 de diciembre de 2027.

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A quién interpretará Anya Taylor Joy

La actriz, que ya fue confirmada como parte del elenco y viene de participar en grandes producciones como "Furiosa" y "Dune", se sumará a "El Señor de los Anillos: la caza de Gollum" para interpretar a Seren.

Se trata de una elfa sindar del Reino del Bosque que, según la descripción oficial del estudio, es una agente de confianza del rey Thranduil, especializada en misiones de alto riesgo dentro de su reino.

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