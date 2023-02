Famosos, deportistas y artistas miden fuerzas en "The Challenge Argentina"

Sobre la mecánica de la competencia, indicó que “en cada capítulo se forman parejas y hay nueve al principio, de las que hay una pareja ganadora y otra perdedora, que pasa al siguiente capítulo a la arena de la eliminación para enfrentar a otra pareja elegida por los ganadores, de acuerdo a lo que a esa dupla le convenga”.

78920827.jpg El conductor con los participantes.

“Cada dos capítulos, se van dos personas. Es un programa que va muy veloz, tiene un ritmo bastante inusual para la televisión porque en cada episodio hay un juego que deja pareja ganadora y perdedora, y al siguiente ya hay dos eliminados”, agregó.

“The Challenge Argentina, El Desafío” se suma a una serie de producciones que el conductor consideró “fórmulas distintas” que interesan a la audiencia. “Pasa de «Masterchef» a «La Voz», de ahí a «Gran Hermano», después a «Challenge...» y ahora vamos a empezar a grabar pronto «Expedición Robinson»”, adelantó el conductor.

Telefe “está invirtiendo un montón de dinero en entretenimiento variado y destino con ideas innovadoras transformando muchos programas en ciclos diarios, lo que hace que también se renueve la gente; creo que ahí es donde se ven las ideas y la inversión se nota”, fundamentó Marley.

¿Esta versión local tiene diferencia con el formato original de la MTV?

Es exactamente igual. Cada temporada tiene juegos distintos y elementos que se usan o no. Esta es la primera vez que se hace en Argentina y se remontaron a lo que se hacía en los comienzos. Lo que tiene de bueno es que además de salir por Telefe desde hoy, también al día siguiente empieza a estar en Paramount+ con capítulos con algunos minutos de más. Y después cuando termina en Telefe, al día siguiente comienza el Mundial de “The Challenge”, donde van cuatro de Argentina contra otros tantos de Estados Unidos, Inglaterra y Australia. Hubo cuatro participantes seleccionados de los cuatro países que fueron al medio de Sudáfrica a una casa gigante, donde tuvimos que abrir el ciclo con otros tres conductores de esos países, así que tuve que conducir en inglés por primera vez, estuvo muy bueno y se va a ver en todo el mundo.

¿Cuán desafiante a nivel físico son las competencias?

Son de fuerte destreza. Algunos son extremos, en especial, las arenas de eliminación en las que se arma una estructura gigante y hay esfuerzo físico. Mirándolos, pensé que no iban a poder porque algunos tienen 20 años pero otros tienen más de 40, algunos 50 y había de hasta más de 60. Al haber tanta variedad de edades, también físicamente se hace complicado y los veías que terminaban extenuados. Es un programa con mucha demanda física.

¿Qué podés contar de los participantes y cómo se acoplaron al programa?

Hay algo con el tema del encierro y que no haya teléfonos y demás. Uno se acostumbra a que, por más que te juntes con un montón de amigos en una casa y estemos todos juntos, siempre en algún momento sacás el teléfono y ves las redes o te comunicás con alguien. Y ellos vivieron esa experiencia de no tener teléfono, que hoy en día te cambia terriblemente la vida el no estar comunicado con el exterior. Tenés que hacer algo que hacíamos hace varios años atrás y que ahora ya no se hace: hablar con todo el mundo. Entonces estaban entre ellos comunicándose, haciendo amistades. Cuando entraron, lo hicieron de una manera y cuando los veo en el segundo capítulo ya había amor entre ellos, unión, y eso que habían pasado solo 48 horas que estaban conviviendo. El hecho de no tener teléfono y estar hablando todo el tiempo entre todos generó una unión muy fuerte. Aparte, muchos no se conocen entre sí. El programa une generaciones y está muy bueno lo que está sucediendo.

¿Qué es lo que te resultó más entretenido de la dinámica del programa?

Este tipo de programas me encanta porque como conductor tampoco sabés qué va a suceder. Ves el juego, la estructura de lo que armaron y puede ganar cualquiera. A veces pienso que lo va a ganar tal pareja y después no pasa. Hay un montón de sorpresas y va a ser muy entretenido para el público porque es un ciclo nuevo acá pero que lleva mucha historia al aire en Estados Unidos.