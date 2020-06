En su momento fue toda una novedad. Corría el año 1993 y un delantero brasileño arribaba a Arroyito. Alex Sandro Rossi arrancó la estadía en el canalla con el pie derecho. Marcó en el primer amistoso y luego en el debut oficial nada menos que ante Newell’s. Sin embargo, su estadía no fue tan prolongada como se esperaba. Pero eso no fue una barrera para marcarlo a fuego. Alex Rossi le confió a Ovación desde la calma Cacequi, en el estado Río Grande do Sul, que “disfruté mucho jugar en Central ”. El Toro Indomable afirmó en portuñol que “me acuerdo bien del gol que hice en el clásico en cancha de ellos”. La actualidad lo encuentra lejos de las luces del fútbol. A los 52 años trabaja “en el municipio de mi pueblo, que queda a poco más de 400 kilómetros de Porto Alegre. Cuido el campo y a los nietos”, resaltó.

¿Qué representó tu paso por Central?

Fue algo muy lindo y muy importante para mi carrera haber ido a Central. Conocí un gran club con gente maravillosa. Fue un buen año y disfruté mucho jugar con esa casaca.

alexrossi4.jpg

¿Disfrutaste jugar en Argentina?

Uf, sí, porque fue una experiencia muy grande en realidad. Sobre todo porque es un fútbol muy intenso y físico. Nadie regala nada. Se mete mucho. Mucha fuerza en cada jugador. Todos quieren ganar y van al frente.

¿Te sorprendió la ciudad en aquel momento teniendo en cuenta lo pasional que es el rosarino con el fútbol?

Sí, vi eso de inmediato. Mucha pasión hay en Rosario. Se vuelven locos por el fútbol. Me gustó eso y me encantó la ciudad en el año que viví. La gente de Central me hizo sentir a gusto. Un lugar lindo para vivir. Me dieron mucho afecto además. Y eso es para destacar también. Fue una linda época.

¿Y qué recordás del equipo?

Que éramos muy unidos. Una linda plantilla. Estaba el Puma (Rodríguez), el Chelo (Delgado), Omar Palma. A ellos le agrego Tito Bonano, Lussenhoff, el Tele Medina, lindo grupo de verdad. La pasábamos bien entrenando.

¿La pasaban bien sólo entrenando o hacían otras cosas fuera de las prácticas?

Sí, "Ibamos a cazar patos. Nos llevaba Omar (Palma) al río grande (Paraná), ese que tienen ustedes y pasa cerca del Gigante" íbamos a cazar patos. Nos llevaba Omar (Palma) al río grande (Paraná), ese que tienen ustedes y pasa cerca del Gigante.

¿Patos te llevaba a cazar?

Ja, es así. Sí, sí. Cazábamos patos en el río inmenso (Paraná) o en una laguna cerca de Rosario. También iba el Chelo (Delgado) y a veces otros compañeros. La pasábamos muy bien. Fuera del fútbol era tomar mates e ir a cazar con los compañeros.

¿Te hicieron tomar mates?

Por supuesto. Eso siempre. Primero tomábamos mates y luego cazábamos patos, ja. Pero ojo que acá, en Cacequi, que es el lugar donde me crié y vivo en la actualidad, siempre tomamos. Para mí no era nuevo el mate, pese a ser brasilero. En esta región (Río Grande do Sul) es bastante normal y forma parte de la cultura. Por eso quizá en Rosario me sentí cómodo siempre. Como en casa diría.

¿Y qué pasa por tu cabeza cuando recordás que hiciste un gol a Newell’s?

Otro gran recuerdo de mi etapa como futbolista. "Me acuerdo muy bien de ese gol. Fue de cabeza en cancha de ellos. Salimos 1 a 1" Me acuerdo muy bien de ese gol en el clásico. Fue de cabeza en cancha de ellos. Salimos 1 a 1.

alexrossi2.jpg El gol de Alex Rossi en el clásico en Newell's. Se anticipó a Garfagnoli y cabeceó a la red. Archivo La Capital

¿Fue especial o lo considerás así hoy en día?

Sí, fue especial porque era un derby. Y más aún por lo que representa para la ciudad ese partido. Ni hablar para los torcedores de Rosario Central. Estaba en el área y sólo tuve que meter el cabezazo...y salir a celebrarlo. Fue en el momento perfecto ese día.

alexrossi3.jpg Otra escena del clásico. Alex Rossi maniobrando con la marca de Marcelo Escudero. Archivo La Capital

¿Seguís al equipo desde Brasil?

Así es. Miro el fútbol argentino y veo siempre cómo salió Central. Sé que fue campeón de la Copa Argentina con el Patón Bauza de entrenador. Ves, eso me faltó estando allá, poder lograr un título en ese club. Hubiese sido muy lindo para todos, de eso no tengo dudas.

¿Te gusta el fútbol argentino?

Muchísimo. Juegan al límite. Los jugadores son de buena raza. Meten mucho en cada partido y se ve. Los partidos se hacen duro para todos. No hay rivales fáciles como por ahí muchos pueden llegar a pensar.

¿Cómo catalogarías tu paso por Rosario?

Uno cuando juega no puede saber qué pasará de un torneo a otro. Me hubiese gustado seguir en Central un tiempo más. Estaba bien en el club. Había un gran plantel con compañeros muy buenos. También los entrenadores, más allá de si con alguno de ellos jugué poco o no. Pero tengo buenos recuerdos de Vicente Cantatore y Pedro Marchetta. Más allá de todo, lo importante no son las victorias sino saber disfrutar los momentos y saber reaccionar a tiempo. Por supuesto que aprovecho para mandarle un saludo a toda la gente de Central porque me hicieron sentir realmente muy bien y a gusto cuando estuve en la ciudad. Central es un gran club. Y tiene una hermosa hinchada, para ellos, un beso de corazón. Nunca podría olvidarme de esa ciudad. Es más, ojalá algún día pueda volver. Aunque sea a visitar a los amigos que hice y siguen ahí.

¿Te hubiese gustado regresar antes del retiro?

Sucede que en el fútbol no puedes programar mucho. Casi nada te diría. Lógicamente me hubiese gustado volver o quedarme más tiempo en Central. En su momento surgieron algunos contratiempos y tuve que irme, pero es parte de esta profesión. Lo que sí, Central fue importante en mi carrera.

“Acá no tenemos casos de coronavirus”

Brasil es una de las naciones que más sufre la pandemia. Día a día ve cómo la ola de contagios y muertes asciende sin piedad en gran parte del territorio. No obstante, el pequeño municipio de Cacequi en el estado de Rio Grande do Sul parece un oasis en medio de la tormenta. “No, gracias a Dios acá no tenemos casos de coronavirus. Somos pocos, casi 15 mil personas, pero estamos muy bien”, destacó Alex Sandro Rossi como con orgullo. “Nos cuidamos entre todos. Usamos mascarillas (barbijos). Estamos en un paraíso, ja”, acotó con una sonrisa el ex goleador de Central.

“El país no la está pasando muy bien con este tema. Todos sabemos que mucha gente se contagia y pierde la vida. Pero acá estamos bien, gracias a Dios”, desliza Alex Rossi. “La manera de cuidarnos es mediante la prevención. Usando mascarillas y respetando las normas sanitarias. Todos colaboramos”, puntualizó. “El cuidado depende de nosotros mismos”, enfatizó. “Ojalá sigamos así hasta que esto pase, y aprovecho para desear que ahí en Argentina, y en especial Rosario se cuiden mucho”, concluyó.

Los números del Toro Indomable en Arroyito

Alex Rossi defendió la casaca de Central durante la temporada 1993/94. Debutó con un gol en un amistoso el 3 de septiembre frente a su ex club, Cerro Porteño. Oficialmente se estrenó dos semanas después nada menos que ante Newell’s y en el Parque. El clásico finalizó 1 a 1, pero el dato saliente es que el Toro Indomable hizo el gol canalla vía un cabezazo. Fue el 1-0, después empataria Iván Gabrich.

Disputó 21 partidos oficiales. En el Apertura 1993 actuó en 15 ocasiones y marcó 4 goles. Todos de visitante: Newell’s (1-1), Estudiantes (2-1), Dep. Español (1-1) y Banfield (1-4). Y en el Clausura 1994 jugó 6 encuentros y no facturó. Tuvo dos entrenadores: Cantatore (12 desafíos) y Pedro Marchetta (9). A eso hay que sumarle que fue expulsado una vez por Angel Sánchez ante Ferro (0-0) en Caballito por la 3ª fecha del Clausura 94.