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Jorge Vasconcelos: "Hay una brecha marcada en la economía"

El economista jefe del Ieral advirtió sobre las divergencias entre sectores de actividad. Alerta por la emisión de un bono a 2028.

5 de abril 2026 · 08:08hs
Jorge Vasconcelos

Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea.

El economista Jorge Vasconcelos sostuvo que la economía argentina atraviesa una marcada divergencia entre sectores dinámicos y rezagados, y advirtió que, al menos en el primer trimestre de 2026, “no hay señales de que esa divergencia se revierta”. Según explicó, los rubros vinculados al mercado interno continúan afectados por la debilidad del consumo, mientras que actividades como minería, energía y agroindustria mantienen un mejor desempeño.

El investigador jefe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, indicó que, aunque la brecha podría dejar de ampliarse, no resulta sencillo prever una recuperación rápida de los sectores más golpeados. “Quizás lo que podemos esperar es que haya un piso en la caída de la parte menos favorecida en términos sociales y de empleo, pero la brecha es importante”, afirmó.

Salarios planchados

En ese sentido, señaló que los datos del primer trimestre muestran salarios con poder adquisitivo “planchado”, escasa evolución del crédito y niveles de importaciones “muy por debajo de los del año pasado”, indicadores que reflejan una demanda interna debilitada.

Vasconcelos también vinculó esta situación con el escenario político. “Esto no tiene solo un componente social sino también político, porque obviamente en el conurbano bonaerense hay muchos votos y entonces se enreda la discusión”, sostuvo en declaraciones radiales. Además, mencionó que la emisión de bonos con vencimientos posteriores al actual mandato presidencial introdujo señales de riesgo político en el mercado financiero, al observarse diferencias de rendimiento significativas entre títulos que vencen en 2027 y 2028.

Respecto del frente monetario, el economista destacó que durante el primer trimestre el Banco Central compró dólares pero esas divisas no se tradujeron en aumento de reservas ni en expansión del crédito. “Los pesos que se emiten para comprar los dólares se recuperan por distintos instrumentos del Tesoro y del Banco Central, entonces esos pesos no entran a circular y no hubo expansión del crédito”, explicó.

Apuesta por la liquidez

Para el segundo trimestre, consideró que existe margen para modificar esa dinámica. Según planteó, mantener tasas de interés en torno al 20% anual y liberar liquidez mediante la reducción de encajes podría incentivar a los bancos a prestar más. “El gobierno tendría que mantener la tasa en el 20% anual para que los bancos tengan más incentivos para salir a prestar”, señaló, y agregó que no debería temerse un impacto inmediato sobre el dólar debido al carácter bimonetario de la economía.

El especialista sostuvo que una expansión del crédito permitiría establecer un “piso firme” para los sectores más rezagados y, al mismo tiempo, potenciar el encadenamiento productivo con actividades dinámicas.

En relación con el tipo de cambio, Vasconcelos afirmó que el gobierno utiliza desde 2024 al dólar como ancla inflacionaria, lo que afecta la competitividad de algunos sectores. Sin embargo, remarcó que el contexto externo y el superávit comercial previsto reducen la urgencia de una corrección cambiaria.

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