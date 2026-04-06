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Juan D'Angelosante: "En Rosario vamos a poder ver cara a cara a De Cecco con Nicolau"

El presidente de la Asociación de Vóleibol de Rosario, anunció la llegada de Bulgaria para enfrentar a Argentina. Promesa de vóley de alto vuelo

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

6 de abril 2026 · 20:26hs
Juan DAngelosante

Juan D'Angelosante, presidente de la AVR, confirmó la llegada de los seleccionados de Bulgaria a Rosario.

La sonrisa de Juan D’Angelosante, el presidente de la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR), revelaba no solo la alegría de saber que el deporte en Rosario la ciudad continúa en un franco crecimiento, algo que los números se empeñan en destacar ya que cada vez son más los chicos y chicas que se vuelcan a su práctica. Detrás escondía, entre otras cosas, un gran anuncio: la llegada a la ciudad de los seleccionados nacionales mayores, tanto femenino como masculino, para enfrentar nada menos que a Bulgaria, una de las potencias en este deporte.

“Hace un tiempo que tratamos de encontrar en la ventana de la Voleibol Nations League que se juega en Brasil, la oportunidad de “pescar” algún equipo europeo o asiático que quiera venir a jugar amistosos internacionales a la ciudad de Rosario”, dijo D’Angelosante a manera de introducción para luego ir directamente al grano. “Logramos establecer un diálogo con la gente de Bulgaria y acordamos que el 31 de mayo en el Estadio Cubierto de Newells Old Boys van a enfrentar a Las Panteras; y el 6 de junio se enfrentarán los varones donde seguramente vamos a poder ver cara a cara a los dos mejores armadores del mundo: el nuestro, Luciano De Cecco y Simeón Nicolau, un fenómeno de 18 años que es increíble como juega”.

Las razones para llevar adelante esta estrategia son varias pero D’Angelosante las resumió en dos: “Por un lado Rosario es una plaza excepcional que llena los estadios, ideal para que se jueguen este tipo de partidos; y por otro, con estos partidos, le podemos acercar a nuestra gente esta clase de equipos que, de otra manera, serían muy difícil de ver”, graficó e dirigente.

Las Panteritas en Rosario

Otro motivo de orgullo de esta dirigencia es el acuerdo que logró con Feva para que Las Panteritas entrenen en Rosario una vez al mes y el convenio que firmó en su momento con la Municipalidad que le dio la posibilidad de tener el complejo Irigoyen, donde entrenan no solamente el seleccionado juvenil argentino sino también los diferentes seleccionados de base de la AVR.

Al respecto, el presidente de la AVR destacó: “El interior del país trabaja mucho y muy fuerte para las selecciones de base de la Argentina, aporta muchísimas jugadoras (hay varias santafesinas y muchas de Rosario) y para nosotros es un orgullo tenerlas acá. Hicimos un plan de trabajo en conjunto con la Universidad del Gran Rosario (UGR) en donde se les proveen los kinesiólogos, psicólogos deportivos, preparadores físicos, lo que le da un entorno más profesional, un trabajo mayor del que se venía haciendo con las selecciones de base hasta hace un tiempo atrás. Y ellas entablan de manera frecuente partidos amistosos con todas nuestras primeras, por lo que Las Panteritas también empiezan a ver a Rosario como una plaza interesante. Esto es un proyecto que a largo plazo va a dar muchos frutos para nuestra ciudad”, reveló.

Este año Las Panteritas jugarán el Mundial Sub 17 en Chile y según contó D’Angelosante la última parte de la preparación la van a hacer en Rosario. “A mediados de agosto van a jugar el Mundial en Chile, pero antes van a tener allí una serie de amistosos con Brasil y Japón. Estaba previsto que vengan Polonia y España pero la llegada se complicó, pero de acá a agosto, vamos a acelerar la cantidad de entrenamientos para que puedan llegar bien preparadas al Mundial”, enfatizó.

Los torneos del vóley local

Empezó abril y con el cuarto mes del año arrancan los torneos locales, por lo que las expectativas que tiene el dirigente son grandes. “En la AVR tenemos beach volley, newcom, para vóley y mini vóley, además del indoor que es la base y donde más se nota el crecimiento todos los años. En ese sentido estamos teniendo casi 60 clubes en nuestra asociación, lo que da cerca de cinco mil atletas federados, lo que es una enormidad. Son casi 200 partidos todos los fines de semana”, recalcó el presidente quien no se achica con la cifra sino que además se ufana de conducir un deporte en el que puede seguir sumando ya que como él afirmó “tenemos todas las categorías, por lo que cada chico o chica puede encontrar su lugar dentro del vóley de acuerdo a su desarrollo personal. Sin dudas va a tener su espacio porque en el vóley, por decirlo de otra manera, nadie se queda afuera”.

Una muy buena performance

En el diálogo, hizo párrafo aparte con la participación de los equipos de la ciudad, tanto en el caso de Náutico Sportivo Avellaneda como Sonder en la Liga Argentina Femenina, como de Normal 3, Citta y Sonder en la Liga Nacional de Vóleibol Masculina (LNVM). En el caso de las chicas destacó la apuesta del club del club del barrio Lisandro de la Torre con sus jugadoras de inferiores (algo que le redituará sus beneficios más adelante) y la performance de las Trico, quienes ya están en las semifinales de la A1. Por el lado de los varones, los tres equipos de la AVR llegaron al menos hasta las semifinales y existió la posibilidad de un cuarto santafesino con Villa Dora, que quedó muy cerca de alcanzar el objetivo. “Fue algo increíble. Villa Dora perdió en el tie break 17-15, sino hubiesen sido los cuatro equipos de la provincia en las instancias finales. Con Fabián Bochatay, el presidente de la Federación Santafesina, hablamos del tema y llegamos a la conclusión de que si eso pasaba, nos iban a venir a buscar”, dijo entre risas.

Los equipos rosarinos en las distintas ligas

Sin embargo, para que haya tres equipos de Rosario en la instancia decisiva no fue algo que le llamó la atención y lo explicó diciendo: “Los equipos de la AVR vienen trabajando fuerte, con buenos torneos, buenas competencias y con un buen trabajo de base. Tenemos casi 27 equipos de primera división mientras que en las otras federaciones hay cuatro o cinco y esa cantidad de partidos hacen que los equipos mejoren y crezcan. Después, por supuesto, hay que tener en cuenta la calidad de los clubes que están llevando adelante ese trabajo en las Ligas. Eso demanda un esfuerzo enorme, pero se ven sus frutos. Los equipos de Rosario son de buena mano, de buen juego”.

Ahondando en el tema, D’Angelosante opinó que la liga masculina A2 donde jugaron Sonder, Normal 3 y Citta "es muy interesante de ver, porque se juega con la gente de los clubes y en los clubes, con la idioscincracia propia del deporte amateur. Aclav, que en términos deportivos es un poco más competitiva, se juega en formato de weekend y es otra cosa, porque los jugadores están lejos de sus casas y de sus clubes y el espíritu no es el mismo”.

Para cerrar, también destaco que por el lado de las chicas, hay tres niveles de ligas: la Liga Federal, la Liga Nacional y la Liga Argentina, que sería la A1 femenina y que “este año, Citta ascendió en la Liga Federal y en 2027 jugará en la A2 buscando el ascenso para la A1”.

Los Juegos Odesur

Sin embargo, el punto más alto que tendrá el calendario 2026 sin dudas va a ser los Juegos Odesur, donde el vóley va a ser uno de los protagonistas excluyentes.

“Estamos con mucha expectativa. Desde la Asociación queremos ser protagonistas, el vóley quiere ser protagonista. Estos Sudamericanos no van a tener fútbol y por una decisión propia federativa tampoco va a tener básquet. Por eso el vóley va a ser el deporte más popular, por lo menos en la cantidad de deportistas federados. Y debemos estar a la altura. Seguramente por esa fecha vamos a hacer un par de actividades fuertes. Una, ya la puedo adelantar, va a ser un minivóley muy grande frente al complejo Yrigoyen, sabiendo que la participación de los más chicos va a ser muy importante; pero va a haber otras actividades que vamos a hacer especialmente para los Juegos Odesur”, adelantó el máximo dirigente del vóley local

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