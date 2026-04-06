La Capital | La Ciudad | municipio

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud

El secretario de gobierno municipal Sebastián Chale marcó la postura de la Intendencia tras el polémico proyecto del concejal de Ciudad Futura Juan Monteverde

6 de abril 2026 · 06:10hs
El Heca

El Heca, símbolo de la salud pública rosarina.

La propuesta del concejal de Ciudad Futura, Juan Monteverde, de transferir la totalidad del financiamiento de la salud pública rosarina a la provincia —bajo el paraguas de la autonomía municipal— desató un fuerte cruce institucional. El secretario de Gobierno del municipio, Sebastián Chale, salió al cruce y calificó la iniciativa como “una de las peores de los últimos tiempos”.

Chale aclaró que el municipio no está dispuesto a ceder el control del sistema, especialmente la atención primaria. “Rosario nunca reclamaría la atención primaria, sobre la cual nos hacemos cargo dentro de la postura autonómica que tenemos”, afirmó, reafirmando el sentido de pertenencia local sobre la red sanitaria.

Salud y autonomía

La mecha que encendió la polémica fue la iniciativa que Monteverde presentó en el Concejo Municipal para su análisis parlamentario. Sobre las bases de la nueva Constitución provincial, el edil de Ciudad Futura propuso que se establezca por ley la delegación de funciones y partidas presupuestarias desde la Casa Gris hacia el municipio. Según sus cálculos, esa delegación parcial de competencias aseguraría unos 180 mil millones de pesos anuales, equivalentes al 26 por ciento que gira la provincia en el marco del convenio prestacional con Rosario.

Sin embargo, para Chale, este movimiento representaría “el mayor retroceso en la historia de la ciudad”. El funcionario recordó que el sistema actual es fruto de 150 años de construcción, edificios y una red hospitalaria sostenida con esfuerzo local y filantropía.

Para el secretario de Gobierno, el proyecto carece de lógica de gestión. “Cederíamos prioridades que hoy tenemos en centros de salud y Centros Cuidar. La propuesta rompería la capilaridad territorial que nos distingue”, marcó Chale. Además, cuestionó la comparación con la capital provincial: “En Santa Fe el sistema es puramente provincial. Aquí, la conclusión de este proyecto sería cerrar hospitales; se le pide a un gobernador que se haga cargo de todo el sistema en una ciudad de la envergadura de Rosario”.

Chale propuso una alternativa: que el convenio prestacional vigente desde 1989 se transforme en una ley provincial. “Esto le daría mayor previsibilidad y robustez, especialmente ante sectores, fundamentalmente del peronismo, que históricamente fueron refractarios a estos acuerdos”, señaló.

El funcionario subrayó que el municipio resistirá cualquier intento de “trasladar o delegar competencias” que debilite la presencia territorial. Según los datos oficiales que maneja el Palacio de los Leones, mientras que en 2009 el convenio prestacional entre provincia y municipio era del 16,8 por ciento, un año después trepó al 19,8 por ciento y fue ascendiendo progresivamente hasta alcanzar su pico máximo en 2019 con el 54,7 por ciento, aunque luego descendió hasta caer al 17,9 por ciento en 2024. En la actualidad se sitúa en el 42,7 por ciento.

“Bajo ningún punto de vista convalidamos este proyecto peligroso. En el clima de época actual, esto podría significar el cierre de efectores”, concluyó Chale.

Noticias relacionadas
Tablero nuevo en las estaciones de servicio. El Ejecutivo rosarino quiere señalizar el componente tributario por cada litro de combustible, que en su mayoría se lleva Nación y no vuelve a la ciudad. 

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Litoral Gas. El gasoducto está compuesto por cañerías de acero de 12 pulgadas.

Litoral Gas proyecta conectar a unos 28 mil nuevos usuarios en 2027

El nuevo centro de salud de la UNR estará ubicado en La Siberia

La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social

Las tormentas serán parte del primer tramo del sábado y se espera que el tiempo dé un giro rotundo hacia la tarde.

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Ver comentarios

Las más leídas

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Lo último

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los grandes premios

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo tras quedar vacantes los grandes premios

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Moris en Rosario: Tenía ganas del salir del caos de Buenos Aires y todas sus problemáticas

Moris en Rosario: "Tenía ganas del salir del caos de Buenos Aires y todas sus problemáticas"

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Del precio total por litro, más del 32% lo componen impuestos nacionales. La Intendencia sostiene que con solo un mes de recaudación se podría refaccionar 5 veces el Monumento a la Bandera
Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Por Lucas Ameriso
Newells fue amo y señor en varios pasajes, sufrió y al final logró su gran festejo de Pascuas

Por Lucas Vitantonio
Ovacion

Newell's fue amo y señor en varios pasajes, sufrió y al final logró su gran festejo de Pascuas

Que la ruta no tape el bosque

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Que la ruta no tape el bosque

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Por Nicolás Maggi

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio
La Ciudad

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud
La Ciudad

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Los autos históricos de Santa Fe saldrán a la calle y se exhibirán en el Monumento a la Bandera

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Rosario, bajo alerta amarillo: tormentas fuertes y ráfagas en el arranque de semana

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Capitán Bermúdez: un conductor alcoholizado chocó una moto y mató a dos mujeres

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Ovación
De un objetivo a otro: Central despejó un camino y ahora pone toda la atención en otra ruta

Por Elbio Evangeliste
Ovación

De un objetivo a otro: Central despejó un camino y ahora pone toda la atención en otra ruta

De un objetivo a otro: Central despejó un camino y ahora pone toda la atención en otra ruta

De un objetivo a otro: Central despejó un camino y ahora pone toda la atención en otra ruta

Frank Kudelka: El equipo avanzó en el juego y fue de lo mejor hasta el momento

Frank Kudelka: "El equipo avanzó en el juego y fue de lo mejor hasta el momento"

El inicio del camino al triunfo de Newells fue obra de dos de las apuestas de Frank Kudelka

El inicio del camino al triunfo de Newell's fue obra de dos de las apuestas de Frank Kudelka

Policiales
Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio
Policiales

Rufino: detuvieron al novio de la adolescente hallada muerta y la causa pasó de suicidio a femicidio

Así cayó en Rosario el ladrón de las heladerías: fue rastreado con inteligencia artificial

Así cayó en Rosario el "ladrón de las heladerías": fue rastreado con inteligencia artificial

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Más inversiones chinas en Rosario: abren un nuevo bazar en barrio Abasto y crece el rubro low cost

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

La Ciudad
Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Por Nicolás Maggi

Turismo: 43 mil personas visitaron Rosario en Semana Santa

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio

Las Flores Sur sueña con una orquesta para las chicas y los chicos del barrio

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

Quieren que las estaciones de servicio muestren los impuestos al combustible en la nafta

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud

El municipio reafirmó el sostenimiento de la atención primaria y el control de la salud

Chabás volvió a tapar los pozos de la ruta 33 y fulminó al gobierno nacional: No existe
La Región

Chabás volvió a tapar los pozos de la ruta 33 y fulminó al gobierno nacional: "No existe"

Bares y bodegones: Arroyito se reinventa como polo gastronómico

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Bares y bodegones: Arroyito se reinventa como polo gastronómico

La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social
La Ciudad

La UNR suma un centro de salud en La Siberia con foco en estudiantes sin obra social

Slackline sobre el río Carcarañá: frenaron una práctica sin permiso y con riesgo de accidente
La Región

Slackline sobre el río Carcarañá: frenaron una práctica sin permiso y con riesgo de accidente

Tragedia en San Cristóbal: Muchos chicos están sumergidos en la soledad, con ausencia de representación

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Tragedia en San Cristóbal: "Muchos chicos están sumergidos en la soledad, con ausencia de representación"

La capacidad de compra del salario medido en litros de nafta cayó un 17% entre febrero y marzo
Economía

La capacidad de compra del salario medido en litros de nafta cayó un 17% entre febrero y marzo

Semana Santa: creció el turismo a nivel nacional, pero cayó fuerte el gasto
Economía

Semana Santa: creció el turismo a nivel nacional, pero cayó fuerte el gasto

La movilidad sustentable como visión de futuro que hoy transforma Santa Fe

Por Joaquín Blanco
Opinión

La movilidad sustentable como visión de futuro que hoy transforma Santa Fe

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza
La CiuDAd

El festival de hamburguesas más grande de la región llega al Parque Urquiza

El socialismo de la provincia sale a mostrar músculo político

Por Javier Felcaro
Política

El socialismo de la provincia sale a mostrar músculo político

Tragedia en San Cristóbal: Educación capacitará referentes escolares para prevenir el acoso digital

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Tragedia en San Cristóbal: Educación capacitará referentes escolares para prevenir el acoso digital

Cristian Módolo: Si no ponen dinero en el bolsillo de la gente no revertirán la caída del consumo

Por Alvaro Torriglia
Economía

Cristian Módolo: "Si no ponen dinero en el bolsillo de la gente no revertirán la caída del consumo"

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico
La Ciudad

Semana Santa en Santa Fe: más de 103 mil visitantes y alto movimiento turístico

El gobierno, de mal en peor

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno, de mal en peor

Taxis: proponen una tarifa dinámica y descuentos ilimitados de acuerdo a la demanda

Por Matías Petisce
La Ciudad

Taxis: proponen una tarifa dinámica y descuentos ilimitados de acuerdo a la demanda

Todo se cura con amor: Miguel Ángel Russo será homenajeado en el Hospital Vilela
La Ciudad

"Todo se cura con amor": Miguel Ángel Russo será homenajeado en el Hospital Vilela

Triste Semana Santa en un jardín maternal: robo, destrozos y se comieron lo que había

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

Triste Semana Santa en un jardín maternal: robo, destrozos y se comieron lo que había

A pesar del cambio de temperaturas, Rosario seguirá bajo alerta amarillo por tormentas
La ciudad

A pesar del cambio de temperaturas, Rosario seguirá bajo alerta amarillo por tormentas

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste
Policiales

Tres detenidos por el homicidio de un chofer de Uber en zona sudoeste

Newells en Santiago del Estero, con Frank Kudelka al frente y una posible variante en el arco
Ovación

Newell's en Santiago del Estero, con Frank Kudelka al frente y una posible variante en el arco