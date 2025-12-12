La Capital | Economía | centros comerciales

Una nueva confederación agrupa a los centros comerciales de Santa Fe

La nueva entidad fue presentada en la Asociación Empresaria de Rosario. Es avalada por Came y la Cámara Argentina de Comercio

12 de diciembre 2025 · 22:05hs
La comisión directiva de la Confederación de Comercio y Servicios de la provincia de Santa Fe.

La comisión directiva de la Confederación de Comercio y Servicios de la provincia de Santa Fe.

Casi 160 centros comerciales de todo el territorio santafesino constituyeron una nueva confederación empresaria de alcance provincial. El camino de la unidad cristalizó en la presentación realizada en la Asociación Empresaria de Rosario (AER), con la presencia de autoridades nacionales y provinciales.

“Se intentó muchas veces esta unidad, acá estamos todos los que, a pesar de tener distintas ideas, compartimos el criterio del respeto institucional y la sensibilidad por los otros”, dijo Ricardo Diab, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). El también presidente de la AER fue protagonista activo del nuevo armado, que intenta replicar en el gremialismo comercial la experiencia que hace 25 años recorrieron las entidades industriales que se unificaron en Fisfe.

La Confederación de Comercio y Servicios de la provincia de Santa Fe, que representará a unas 62 mil unidades comerciales en toda la provincia, surgió como producto de negociaciones en el territorio santafesino pero también a nivel nacional. De hecho, involucró una audaz negociación entre Came y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), las dos entidades más conocidas en el ámbito de la representación del empresariado ligado al comercio.

Acercamiento nacional

Este acercamiento, que significa que en la provincia sus asociados se integrarán en la nueva confederación, se expresó en el acto a través de la presencia de Edgardo Moschitta, representante de la CAC en Santa Fe. “Durante muchos años hubo un anhelo de unidad, siguiendo el ejemplo del camino que en su momento transitó Fisfe”, indicó.

Moschitta fue durante muchos años presidente de la Federación Gremial de Comercio Industria, hasta que luego de una reñida elección llegó a ese lugar el actual titular, Eduardo Maradona.

>> Leer más: Las ventas en comercios minoristas cayeron 4,1% interanual en noviembre

La histórica entidad que supo dirigir Roberto Paladini no integra esta confederación. De hecho, su actual conductor salió con los tapones de punta y la asoció a un contubernio entre Came y CAC para abroquelarse en la defensa de los aportes que por convenio colectivo reciben las entidades a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnología para el Comercio (Inacap).

Diab se refirió a la polémica en forma indirecta: “No nos avergüenza decir que necesitamos los aportes, las entidades gremiales cumplen una función muy importante y obtienen resultados, y el financiamiento nos garantiza independencia económica, que nos permite tener independencia intelectual”.

El dirigente recordó distintas luchas y logros empresarios, como las que involucraron a las comisiones de tarjetas de crédito, y citó en ese punto a Elías Soso, su histórico antecesor, que también estuvo presente en el acto. El salón de la Asociación Empresaria estuvo colmado de representantes empresarios. De hecho, el anfitrión otorgó distinciones al dirigente industrial de Fisfe y de la UIA Guillermo Moretti, y al titular del Centro de Almaceneros de Rosario, Juan Milito. También se hicieron presentes representantes del sindicato mercantil de Rosario.

El nuevo presidente

El presidente de la nueva confederación es Leandro Aglieri, representante del centro comercial de Esperanza. Expresó su agradecimiento y compromiso ante la responsabilidad que asume y destacó los valores compartidos. Al ser consultado por los temas de interés, enumeró cuestiones “tributarias, de consumo, de logística respecto del estado de las rutas”. También aseguró que a partir de los próximos meses habrá avances sobre su abordaje.

La comisión directiva posee la misma cantidad de representantes del norte y sur de la provincia con el objetivo de sostener el equilibrio en la representación. Diab será vicepresidente primero y Moschitta vicepresidente cuarto. La conducción se completa con representantes de Reconquista, Villa Gobernador Galvez, Rafaela y Venado Tuerto, entre otros.

Además, tomaron la palabra el secretario de Desarrollo Local de Rosario, Leandro Lopérgolo, y el Ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini. También estuvo presente el Subsecretario nacional de la Pyme, Christian Bauab.

El ministro santafesino saludó la unificación de los centros comerciales de la provincia y destacó las acciones realizadas en conjunto con el gobierno provincial. También hizo un guiño a la reforma laboral que impulsa el gobierno, al expresar: “Hay que sincerar la discusión, no puede ser que en privado los empresarios nos digan que tienen miedo de tomar empleo”.

El presidente de Came y de AER, por su parte, advirtió sobre lo nocivo de la caída del consumo y el aumento de las importaciones en las ventas de los pequeños y medianos comerciantes. Todos subrayaron el difícil momento por el que atraviesa la actividad. De cara al escenario nacional, Diab señaló que “es comprensible que cuando el gobierno nacional hable de la herencia recibida, pero es difícil explicárselo a quien tiene que bajar la persiana”.

Noticias relacionadas
La inflación tocó un piso en mayo y comenzó una senda ascendente. Suben los precios regulados y los de productos básicos.

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Los títulos públicos cerraron en baja luego de que se conocieran los detalles de la colocación de deuda de Caputo.

Bonos y acciones cayeron luego de la emisión del bono de deuda en dólares

La reforma laboral del gobierno habilitaría el cobro de sueldos a través de billeteras virtuales

La reforma laboral habilita el pago de salarios en billeteras virtuales

El Indec dio a conocer el índice de inflación de noviembre.

La inflación no se frena y en noviembre saltó al 2,5 por ciento

Ver comentarios

Las más leídas

Comerciantes advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Comerciantes advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Lo último

Toda la ilusión para que el Turismo Carretera vuelva a tener un piloto rosarino

Toda la ilusión para que el Turismo Carretera vuelva a tener un piloto rosarino

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

La industria trabajó al 61% de su capacidad durante octubre

La industria trabajó al 61% de su capacidad durante octubre

Allanaron una casa en Villa Gobernador Gálvez por estafas con tarjetas de crédito

Al sospechoso que buscaban lo capturaron en la zona del autódromo. El perjuicio fue a empresas que emiten los plásticos
Allanaron una casa en Villa Gobernador Gálvez por estafas con tarjetas de crédito
Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional

Por Javier Felcaro
Política

Un santafesino fue elegido como nuevo presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero
Policiales

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027
Política

Pases de factura en el peronismo de Santa Fe antes de la reorganización de cara a 2027

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste
LA CIUDAD

Encontraron un cachorro de gato montés escondido en una gomería de zona oeste

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Comerciantes advierten que ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén

Comerciantes advierten que "ya no es rentable abrir un kiosco o un almacén"

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La trama sobre la salida de Holan de Central: una noticia que convulsionó al mundo canalla

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

La Renga copa el Autódromo y se prepara un amplio operativo en los alrededores

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Le dispararon y lo apuñalaron en una casa con indoor de marihuana

Ovación
A Newells le toca el grupo más difícil y un comienzo muy exigente del Apertura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

A Newell's le toca el grupo más difícil y un comienzo muy exigente del Apertura

A Newells le toca el grupo más difícil y un comienzo muy exigente del Apertura

A Newell's le toca el grupo más difícil y un comienzo muy exigente del Apertura

Cierre de campaña para Fuerza Leprosa, con optimismo para las elecciones de Newells

Cierre de campaña para Fuerza Leprosa, con optimismo para las elecciones de Newell's

Un jugador clave de Central tuvo que dar explicaciones por un posteo en redes sociales

Un jugador clave de Central tuvo que dar explicaciones por un posteo en redes sociales

Policiales
Allanaron una casa en Villa Gobernador Gálvez por estafas con tarjetas de crédito
Policiales

Allanaron una casa en Villa Gobernador Gálvez por estafas con tarjetas de crédito

Condenan a un ex policía por extorsiones y por formar parte de una banda asociada a Los Monos

Condenan a un ex policía por extorsiones y por formar parte de una banda asociada a Los Monos

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Condenan a un hijo del Pájaro Cantero por liderar una banda criminal desde la cárcel de Piñero

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

Balazos y signos de tortura: detalles macabros del crimen en la zona oeste

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado muy caluroso con un posible cambio de condiciones

Martín Etchevers, presidente de Adepa: Cuando baja la pirotecnia verbal, es fácil enfocarnos en lo esencial

Martín Etchevers, presidente de Adepa: "Cuando baja la pirotecnia verbal, es fácil enfocarnos en lo esencial"

Ficciones de la Patagonia: paisajes, historias y personajes que respiran desde el sur

Ficciones de la Patagonia: paisajes, historias y personajes que respiran desde el sur

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio

El gobierno oficializó la baja permanente de retenciones a la soja y otros granos
Economía

El gobierno oficializó la baja permanente de retenciones a la soja y otros granos

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026
Politica

Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Por Alvaro Torriglia
Economía

Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia
Policiales

Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia

El tejido social se ha roto: la situación crítica de los movimientos solidarios
La Ciudad

"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles
La Región

¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones
Policiales

Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título
Ovación

Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes
La Ciudad

La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial
Policiales

En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

Por Claudio Berón

Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos
Información general

El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas
Política

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares
Ovación

La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria
Política

La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: Tienen mucha ventaja
Información General

Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: "Tienen mucha ventaja"

Bullrich mandó a laburar a los delegados: Van a tener sólo diez horas pagas
Política

Bullrich mandó "a laburar" a los delegados: "Van a tener sólo diez horas pagas"

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización
La Ciudad

La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización