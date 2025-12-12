Una nueva confederación agrupa a los centros comerciales de Santa Fe

La nueva entidad fue presentada en la Asociación Empresaria de Rosario. Es avalada por Came y la Cámara Argentina de Comercio

La comisión directiva de la Confederación de Comercio y Servicios de la provincia de Santa Fe.

Casi 160 centros comerciales de todo el territorio santafesino constituyeron una nueva confederación empresaria de alcance provincial . El camino de la unidad cristalizó en la presentación realizada en la Asociación Empresaria de Rosario (AER), con la presencia de autoridades nacionales y provinciales.

“Se intentó muchas veces esta unidad, acá estamos todos los que, a pesar de tener distintas ideas, compartimos el criterio del respeto institucional y la sensibilidad por los otros”, dijo Ricardo Diab, presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). El también presidente de la AER fue protagonista activo del nuevo armado, que intenta replicar en el gremialismo comercial la experiencia que hace 25 años recorrieron las entidades industriales que se unificaron en Fisfe .

La Confederación de Comercio y Servicios de la provincia de Santa Fe , que representará a unas 62 mil unidades comerciales en toda la provincia, surgió como producto de negociaciones en el territorio santafesino pero también a nivel nacional. De hecho, involucró una audaz negociación entre Came y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) , las dos entidades más conocidas en el ámbito de la representación del empresariado ligado al comercio.

Este acercamiento, que significa que en la provincia sus asociados se integrarán en la nueva confederación, se expresó en el acto a través de la presencia de Edgardo Moschitta, representante de la CAC en Santa Fe. “Durante muchos años hubo un anhelo de unidad, siguiendo el ejemplo del camino que en su momento transitó Fisfe”, indicó.

Moschitta fue durante muchos años presidente de la Federación Gremial de Comercio Industria, hasta que luego de una reñida elección llegó a ese lugar el actual titular, Eduardo Maradona.

La histórica entidad que supo dirigir Roberto Paladini no integra esta confederación. De hecho, su actual conductor salió con los tapones de punta y la asoció a un contubernio entre Came y CAC para abroquelarse en la defensa de los aportes que por convenio colectivo reciben las entidades a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnología para el Comercio (Inacap).

Diab se refirió a la polémica en forma indirecta: “No nos avergüenza decir que necesitamos los aportes, las entidades gremiales cumplen una función muy importante y obtienen resultados, y el financiamiento nos garantiza independencia económica, que nos permite tener independencia intelectual”.

El dirigente recordó distintas luchas y logros empresarios, como las que involucraron a las comisiones de tarjetas de crédito, y citó en ese punto a Elías Soso, su histórico antecesor, que también estuvo presente en el acto. El salón de la Asociación Empresaria estuvo colmado de representantes empresarios. De hecho, el anfitrión otorgó distinciones al dirigente industrial de Fisfe y de la UIA Guillermo Moretti, y al titular del Centro de Almaceneros de Rosario, Juan Milito. También se hicieron presentes representantes del sindicato mercantil de Rosario.

El nuevo presidente

El presidente de la nueva confederación es Leandro Aglieri, representante del centro comercial de Esperanza. Expresó su agradecimiento y compromiso ante la responsabilidad que asume y destacó los valores compartidos. Al ser consultado por los temas de interés, enumeró cuestiones “tributarias, de consumo, de logística respecto del estado de las rutas”. También aseguró que a partir de los próximos meses habrá avances sobre su abordaje.

La comisión directiva posee la misma cantidad de representantes del norte y sur de la provincia con el objetivo de sostener el equilibrio en la representación. Diab será vicepresidente primero y Moschitta vicepresidente cuarto. La conducción se completa con representantes de Reconquista, Villa Gobernador Galvez, Rafaela y Venado Tuerto, entre otros.

Además, tomaron la palabra el secretario de Desarrollo Local de Rosario, Leandro Lopérgolo, y el Ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini. También estuvo presente el Subsecretario nacional de la Pyme, Christian Bauab.

El ministro santafesino saludó la unificación de los centros comerciales de la provincia y destacó las acciones realizadas en conjunto con el gobierno provincial. También hizo un guiño a la reforma laboral que impulsa el gobierno, al expresar: “Hay que sincerar la discusión, no puede ser que en privado los empresarios nos digan que tienen miedo de tomar empleo”.

El presidente de Came y de AER, por su parte, advirtió sobre lo nocivo de la caída del consumo y el aumento de las importaciones en las ventas de los pequeños y medianos comerciantes. Todos subrayaron el difícil momento por el que atraviesa la actividad. De cara al escenario nacional, Diab señaló que “es comprensible que cuando el gobierno nacional hable de la herencia recibida, pero es difícil explicárselo a quien tiene que bajar la persiana”.