Las ventas en comercios minoristas cayeron 4,1% interanual en noviembre

El informe mensual de Came reportó una fuerte baja de 9,1% respecto de octubre. Seis de siete rubros relevados se retrajeron

8 de diciembre 2025 · 19:25hs
Las ventas minoristas cayeron 4,1% interanual y 9,1% mensual en noviembre, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). El reporte relevó siete rubros comerciales, de los cuales seis mostraron retracción. Los datos sobre la evolución comercial pyme en el penúltimo año confirman el momento recesivo de la economía argentina, más allá de los datos del Indec.

Los sectores que informaron mayores caídas de ventas fueron perfumería (-17%), bazar y decoración (-9,7%) y alimentos y bebidas (-5,9%). El único que mostró crecimiento interanual fue farmacia, con una suba del 1,8%.

Restricción presupuestaria

De acuerdo a Came, se consolida “la restricción presupuestaria y el agotamiento de los límites de financiación profundizaron la brecha entre la demanda de bienes esenciales y los consumos postergables”.

Entre los pequeños y medianos comerciantes hay desacople entre la coyuntura y las expectativas: pese a la contracción de los márgenes y el deterioro en la percepción del presente, el sector sostiene una proyección optimista para el próximo año.

Al analizar la situación económica actual de los comercios, el 54,2% de los encuestados reportó estabilidad en la comparación interanual. No obstante, un 37% señaló un deterioro en las condiciones, cifra que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a octubre.

Pero al mismo tiempo el 48,6% proyecta un escenario de mejora para 2026, mientras que el 43,7% estima que la situación se mantendrá invariable y sólo el 7,7% anticipa una evolución negativa. El 60,1% evalúa el contexto actual como desfavorable para invertir.

Rubro por rubro

Durante noviembre, las ventas de alimentos y bebidas cayeron 5,9% interanual, afectadas principalmente por la pérdida de poder adquisitivo de los hogares y la persistencia de la inflación en la canasta básica. “La demanda se comportó con notoria cautela, limitándose a la compra de productos esenciales y de segundas marcas”, señalaron desde Came.

Por su parte, los comerciantes reportaron una compresión en los márgenes de rentabilidad debido al aumento de los costos fijos y operativos. Se destacó la incidencia de las plataformas de delivery en la estructura de ventas y la competencia por precios como factores determinantes. Las estrategias se enfocaron en el adelanto de oferta de productos navideños para traccionar la demanda, describiendo al mes como un período de transición con las expectativas puestas en la temporada festiva.

El sector de bazar, decoración, textiles de hogar y muebles experimentó una retracción del 9,7% interanual, explicada fundamentalmente por las restricciones en el financiamiento y el encarecimiento del crédito para bienes durables. La demanda mostró un comportamiento selectivo, postergando decisiones de compra de equipamiento para priorizar gastos esenciales ante la erosión de los ingresos reales.

Desde la oferta, se identificó a las tasas de interés como el principal cuello de botella que impidió una mayor rotación de inventarios. “Las estrategias se focalizaron en liquidaciones para generar liquidez y el adelanto de la exhibición de artículos de temporada, proyectando a diciembre como la única ventana de oportunidad para revertir la tendencia negativa”, indicó el informe.

El descenso en calzado y marroquinería fue del 1,7% interanual, impulsado por acciones de comercio electrónico y la estacionalidad propia de los eventos de fin de año. De acuerdo al análisis de Came, si bien la comparación interanual es negativa, la reducción de la brecha de precios con el mercado externo favoreció la retención del consumo local, aunque la concreción de ventas continuó dependiendo estrictamente de las opciones de financiamiento disponibles. Se advirtió una fuerte presión competitiva por el ingreso de mercadería importada y la incidencia de plataformas como Mercado Libre.

La única suba

Farmacia fue el único rubro que presentó un alza, del 1,8% interanual, traccionada fundamentalmente por factores estacionales como la amplitud térmica y cuadros alérgicos que sostuvieron la dispensa de medicamentos bajo receta. El comportamiento de la demanda, especificó el informe, reflejó una estricta racionalización. “El consumidor limitó la adquisición de artículos de perfumería y cosmética para poder garantizar su acceso a tratamientos esenciales ante la actualización de los precios”, señaló.

farmacias QR2

Las ferreterías vieron bajar sus ventas el 3,2% interanual, pese a la estacionalidad vinculada a reparaciones y pintura de hogares de cara al cierre del año. Los comerciantes destacaron problemáticas específicas en la cadena de suministro, con faltantes puntuales en materiales eléctricos que afectaron la disponibilidad de stock técnico. La rentabilidad del rubro permanece comprometida por los costos fijos, mientras las expectativas se anclan en una eventual reactivación de las inversiones para dinamizar la construcción.

Las ventas de perfumería bajaron 17% interanual, en un contexto de marcada aceleración inflacionaria que golpeó los precios del rubro. En la comparación mensual, se observó una caída del 14,6%, explicada técnicamente por la estacionalidad negativa tras el pico de ventas registrado en octubre por el Día de la Madre, regresando a niveles de consumo más acotados.

Las Fiestas

Durante noviembre, el sector de textil e indumentaria experimentó una contracción del 4,3% interanual, un desempeño condicionado por la erosión de los ingresos reales que obligó al consumidor a postergar la renovación del guardarropa. “Si bien la estacionalidad y el lanzamiento de colecciones de temporada generaron tráfico, la concreción de operaciones se vio limitada por la saturación de los márgenes de las tarjetas de crédito y una búsqueda exhaustiva de precios bajos en detrimento de la calidad”, señaló Came.

Desde la perspectiva de la oferta, la principal preocupación radicó en la competencia desleal proveniente del comercio informal y plataformas transfronterizas. Las expectativas están puestas en la liquidación de stock en las Fiestas.

