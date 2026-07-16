Por primera vez en más de un año los salarios del sistema científico repuntaron en junio, pero acumulan pérdidas de hasta 40%

La mejora registrada el mes pasado no alcanzó para revertir el deterioro del poder adquisitivo. Los investigadores del Conicet son los más afectados, según un informe del Grupo EPC-Ciicti

Los salarios del sistema científico registraron en junio una leve mejora en términos reales por primera vez en más de un año. Sin embargo, esa recuperación no alcanzó para revertir el fuerte deterioro acumulado desde el inicio de la gestión de Javier Milei. En algunos casos, como el de los investigadores del Conicet, la pérdida del poder adquisitivo ya supera el 40%.

Así lo refleja el último informe elaborado por el Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC-Ciicti), que analiza la evolución de los ingresos del sistema científico y universitario a partir de los aumentos salariales otorgados por el gobierno nacional y la inflación informada por el Indec para junio, que fue del 1,9%.

El relevamiento muestra que los salarios del Conicet y del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep) aumentaron un 0,5% en términos reales durante junio. Se trata de la primera mejora mensual desde mayo de 2024, aunque el repunte resulta insuficiente para compensar las pérdidas acumuladas en los últimos meses.

De hecho, el informe señala que los salarios de ambos sectores retrocedieron un 3,3% en términos reales durante el primer semestre de 2026, profundizando el deterioro registrado a lo largo de 2024 y 2025.

Los docentes universitarios fueron quienes mostraron la recuperación más significativa durante junio. Gracias al acuerdo paritario alcanzado a mediados del mes pasado, sus ingresos mejoraron un 8,5% en comparación con un año atrás. Aun así, el poder adquisitivo del sector continúa un 22,2% por debajo del nivel que tenía en noviembre de 2023.

La situación en el Conicet

La situación más crítica corresponde al Conicet, principal organismo de ciencia y tecnología del país. Los salarios y estipendios de investigadores y becarios apenas crecieron un 0,5% en junio, pero acumulan una caída real del 8,4% en los últimos doce meses. Si la comparación se realiza con noviembre de 2023, la pérdida asciende al 40,5%.

>> Leer más: El Conicet denuncia que hay casi 400 becarios en peligro: 17 de ellos en Rosario

En tanto, los trabajadores científicos comprendidos en el Sistema Nacional de Empleo Público también continúan mostrando un marcado deterioro. Sus remuneraciones retrocedieron un 3,3% en lo que va de 2026 y permanecen un 32,2% por debajo de los niveles registrados antes del cambio de gobierno.

El informe concluye que, pese al alivio que significó la desaceleración de la inflación y la leve recomposición de junio, los ingresos del sistema científico argentino siguen lejos de recuperar el terreno perdido durante los últimos dos años.