Arca lanza nuevo plan de pagos: quiénes pueden sumarse, qué deudas incluye y cómo pedirlo

El organismo habilitó un régimen especial para que monotributistas, pymes y entidades sin fines de lucro regularicen deudas vencidas hasta el 30 de junio

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La adhesión al plan de pagos estará habilitado desde el 15 de julio hasta el 30 de octubre de 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( Arca ) lanzó un nuevo plan de facilidades de pago para que contribuyentes con deudas tributarias puedan regularizar su situación fiscal mediante un esquema de cuotas . La medida fue oficializada a través de la Resolución General 5875/2026.

El régimen permite financiar obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026, además de los intereses y multas asociados. Sin embargo, no contempla quitas de capital, intereses ni sanciones, sino que ofrece una alternativa para cancelar la deuda en cuotas. Estas serán mensuales, iguales y consecutivas .

Arca fijó una tasa de financiación del 2,75% mensual para todos los contribuyentes alcanzados . Además, tanto el anticipo como cada cuota deberán tener un valor mínimo de $50.000. La adhesión estará habilitada desde el 15 de julio hasta el 30 de octubre de 2026.

El régimen está destinado a tres grupos de contribuyentes:

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Tramos 1 y 2) con Certificado MiPyME vigente y la caracterización correspondiente registrada en el Sistema Registral de Arca.

Monotributistas.

Entidades sin fines de lucro, entre ellas asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios de propietarios, cooperadoras e iglesias registradas ante el organismo.

En todos los casos, la adhesión dependerá de que el contribuyente reúna los requisitos previstos por la normativa vigente.

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El plan permite regularizar obligaciones vencidas, entre las que figuran: obligaciones impositivas, obligaciones aduaneras, recursos de la seguridad social y retenciones y percepciones impositivas.

La resolución también establece una serie de exclusiones. No podrán incorporarse al plan:

Retenciones y percepciones previsionales, salvo los aportes personales de trabajadores en relación de dependencia.

Anticipos y pagos a cuenta.

Determinadas obligaciones de IVA vinculadas con servicios digitales prestados desde el exterior.

Aportes y contribuciones destinados a obras sociales.

Cuotas correspondientes a planes de pago que ya se encuentren vigentes.

Obligaciones con las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).

Otros conceptos expresamente excluidos por la Resolución General 5875/2026.

Cuántas cuotas ofrece el plan

La cantidad de cuotas dependerá del tipo de contribuyente y de la obligación que se incorpore.

Las micro y pequeñas empresas, monotributistas y entidades sin fines de lucro podrán financiar hasta 18 cuotas para las obligaciones impositivas, aduaneras y de la seguridad social, mientras que tendrán hasta 9 cuotas para retenciones y percepciones impositivas.

Para ello, deberán realizar un anticipo del 5% de la deuda consolidada.

Por otro lado, las medianas empresas comprendidas en los tramos 1 y 2 podrán acceder hasta 15 cuotas para obligaciones generales y hasta 7 cuotas para retenciones y percepciones.

En este caso, el pago a cuenta será del 10% de la deuda consolidada.

Cómo adherirse al plan de pagos

El trámite se realiza exclusivamente de forma online.

Los contribuyentes deberán:

Ingresar al sitio oficial de Arca con Clave Fiscal. Acceder al servicio "Mis Facilidades". Seleccionar la opción "Régimen Especial de Facilidades de Pago - Obligaciones vencidas al 30/06/2026". Consolidar la deuda. Abonar el pago a cuenta correspondiente. Confirmar la presentación del plan.

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El régimen perderá vigencia automáticamente cuando el contribuyente:

Acumule dos cuotas impagas, consecutivas o alternadas, y transcurran 60 días desde el vencimiento de la segunda.

No pague la última cuota y pasen 60 días desde su vencimiento.

En esos casos, Arca podrá iniciar las acciones de cobro previstas por la normativa y reclamar la deuda pendiente.

Sin embargo, la resolución excluye del beneficio a personas con condena firme por determinados delitos tributarios o aduaneros, aquellas personas jurídicas cuyos directivos se encuentren en esa situación, los responsables solidarios respecto de las obligaciones incorporadas y determinados garantes de deudas fiscales contemplados en la normativa.