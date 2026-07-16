El inglés Bellingham, del cachetazo a Valentín Barco a la autocrítica sin pedido de disculpas

El jugador habló sobre la agresión a su colega argentino al final del partido en el que su selección quedó eliminada del Mundial 2026. Qué dijo.

Jude Bellingham y Harry Kane, al final del partido en el que Argentina eliminó a Inglaterra. El mediocampista agredió a Valentín Barco.

La semifinal entre Inglaterra y Argentina ya había terminado. Los jugadores argentinos empezaban a festejar el triunfo por 2 a 1 y la clasificación a la final del Mundial 2026. Y en ese momento el ex-Boca Valentín Barco vivió un momento inesperado.

El contraste entre los jugadores de ambos equipos era notable: mientras los argentinos lucían entre eufóricos y emocionados, los ingleses se mostraban destruidos. Habían estado 1 a 0 arriba en el marcador, pero la selección conducida por Lionel Scaloni jugó casi 40 minutos brillantes y pudo dar vuelta el marcador.

Mientras un grupo de jugadores argentinos se abrazaban y festejaban la victoria en un clásico del fútbol mundial, Jude Bellingham, una de las estrellas de Inglaterra, los miraba quizás sin poder creer lo que había pasado: su equipo había tenido la ventaja, pero no supo defenderla y tampoco pudo contener el vendaval de fútbol que le propuso Argentina.

En un momento, Bellingham quedó detrás de Valentín Barco, que abrazaba a sus compañeros, gritaba, cantaba. El jugador del Real Madrid miró al argentino, se le acercó e imprevistamente le lanzó una bofetada que sorprendió al Colo. Barco intentó responder, aunque un par de compañeros intervinieron para evitar que la situación escalara.

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EL FESTEJO DE BARCO A LOS INGLESES. pic.twitter.com/VMykr9WuV8 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 16, 2026

Qué dijo Bellingham sobre la agresión a Valentín Barco

Un día después, Bellingham habló sobre el incidente, aunque sus explicaciones no convencen del todo. “Estaba abrazando a los jugadores de Argentina y felicitándolos por la victoria. Entonces este chico pasó por mi lado, me miró directamente a la cara y me llamó perdedor", fue su versión sobre cómo supuestamente se gestó su agresión. Muchos creen, en cambio, que fue una reacción tardía al hecho de que el jugador argentino entró a la cancha cuando Enzo Fernández marcó el 1 a 1 y le gritó el gol en la cara a varios futbolistas ingleses.

Más adelante, Bellingham ensayó una autocrítica: "Perdí completamente la cabeza. ¿Por qué dirías algo así? Ganar un partido de fútbol no te da el derecho a faltarle el respeto a la gente", dijo.

Y finalmente remató, aunque sin pedir disculpas: "Fue abusivo, completamente innecesario, y reaccioné en el calor del momento. Ahora lo dejaré pasar, pero nadie debería pensar que eso es aceptable.”