Calculan que el salario mínimo debería superar los $3 millones para cubrir necesidades básicas

Un informe del Fresu estimó que en junio un trabajador necesitó $3.000.352 para acceder a las nueve necesidades vitales que establece la ley. La cifra equivale a más de ocho veces el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal) estimó que los trabajadores necesitaron en junio pasado un Salario Mínimo Vital y Móvil de $3.000.352 para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Ese representa más de ocho veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.

Para determinar el valor que debiera ser el salario mínimo vital y móvil, se toman como referencia los costos necesarios para cubrir las nueve necesidades vitales que establecidas por ley: alimentación adecuada ($640.428); vivienda digna ($596.339); educación ($268.502); vestimenta ($148.624); salud ($365.553); transporte, esparcimiento y vacaciones ($650.867); y previsión social ($330.039).

Desde el Fresu _integrado por organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa, Aeronáuticos, Marítimos, Fluviales, Molineros, Papeleros y Viales- resaltaron que “desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, que impulsó una serie de políticas para licuar salarios y combatir a las organizaciones sindicales, l os asalariados perdieron más de 67 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales ”. En rigor, explicaron que esa pérdida se aceleró en los últimos siete meses y los salarios reales del sector público cayeron más de 6%, mientras que los sueldos del sector privado se deterioraron más de 5%.

“Ese ataque a quienes producimos es parte de una política de destrucción de la industria nacional, concentración económica, desigualdad creciente y debilitamiento de la representación democrática. Ante esto, vamos a seguir luchando por el salario digno y los derechos laborales, sindicales y democráticos de las y los trabajadores argentinos, por el desarrollo y la soberanía nacional”, señalaron en un comunicado.

Las pérdidas de los trabajadores

Explicaron que durante el actual gobierno, cada trabajador y trabajadora del sector privado perdió más de 2,5 millones de pesos, en tanto que cada empleado estatal perdió más de 14 millones de pesos. “Se trata de una destrucción de salarios que obligó a las y los trabajadores a endeudarse para sostener la vida cotidiana y la deuda de las familias creció en 46 billones de pesos desde que Milei llegó a la Casa Rosada. La morosidad se multiplicó por 4 sólo en el último año y el mercado de crédito a los hogares se saturó. Los hogares ya no pueden tomar más deuda”, subrayaron.

El último informe del Instituto de Estadísticas de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD) estimó que la inflación de los trabajadores subió 1,7% en junio, tres décimas menos que en mayo. Sin embargo, salud (3,3%) y equipamiento y mantenimiento del hogar (2,9%) lideraron las subas del mes, lo cual golpea más fuerte a los sectores más desprotegidos. La moderación de precios no logra traducirse en una mejora de los ingresos de los trabajadores, advirtió el informe.

En el informe de la Umet se explicó que las mayores subas mensuales se registraron en salud (3,3%), traccionada por los servicios para pacientes externos (6,2%); equipamiento y mantenimiento del hogar (2,9%), por productos de limpieza; bebidas alcohólicas y tabaco (2,7%), por los cigarrillos; y vivienda (2,2%), por el agua y el mantenimiento del hogar.

Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1,5%, por debajo del promedio, aunque con heterogeneidad interna: las verduras treparon 5,9% y las carnes solo 0,6%. Prendas de vestir y calzado fue la única división con caída mensual (-0,6%).