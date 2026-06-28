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Trabajadores del Conicet convocan a una asamblea y volanteada en Rosario

La actividad se realizará en el Centro Científico Tecnológico. Reclamo por la situación de los becarios posdoctorales

28 de junio 2026 · 19:35hs
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Trabajadores del Conicet convocan a una asamblea y volanteada en Rosario

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La comunidad científica de Rosario se movilizará el próximo martes 1° de julio. A partir de las 11, trabajadores, investigadores y becarios del Conicet realizarán una asamblea y una volanteada en el Centro Científico Tecnológico (CCT) Rosario, ubicado en Esmeralda y Ocampo, para visibilizar la profunda crisis que atraviesa el organismo y reclamar respuestas urgentes ante el avance del ajuste: 379 becarios posdoctorales que se postularon para ingresar a la Carrera del Investigador Científico (CIC) están en riesgo de quedarse sin trabajo si no se otorgan las prórrogas de sus becas.

La convocatoria surge en un contexto de creciente preocupación dentro del sector, marcado por el desfinanciamiento de la actividad científica, la crisis de la obra social y la inminente desvinculación de cientos de profesionales altamente calificados.

Desde diciembre de 2023 el sistema científico argentino perdió casi ocho puestos de trabajo por día, según denuncian trabajadores del organismo. Para los investigadores, la situación excede un proceso de ajuste presupuestario y configura un escenario de desmantelamiento del sistema de ciencia y tecnología, expresaron en un comunicado el colectivo de becarias y becarios posdoctorales (cohorte 2023-2026) postulantes a Cicyt 2025.

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Uno de los principales reclamos está vinculado con la cobertura médica. En las últimas semanas, centenares de trabajadores del Conicet, en especial becarios doctorales y posdoctorales, denunciaron haber sido dados de baja de la obra social Unión Personal o sufrir severas restricciones en la prestación del servicio. En algunas regiones del país, aseguran, la atención se encuentra interrumpida desde hace casi dos años.

Según cuestionan desde el sector, la respuesta del directorio del Conicet, presidido por Daniel Salamone, consistió en ofrecer una compensación mensual de 90 mil pesos a quienes renuncien voluntariamente a la obra social para que gestionen una cobertura alternativa. Los trabajadores consideran que la suma resulta insuficiente y deja en una situación de extrema vulnerabilidad a quienes tienen enfermedades preexistentes o familiares a cargo.

Desmantelamiento

La crisis también se expresa en la falta de financiamiento para la investigación. Los científicos advierten sobre el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) y la paralización de instrumentos clave, como los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), fundamentales para solventar insumos, equipamiento y gastos básicos de funcionamiento de los laboratorios.

A ello se suma la demora en la efectivización de cientos de cargos concursados de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT) y de la Carrera del Personal de Apoyo (CPA). Los trabajadores denuncian que el organismo aún adeuda la incorporación de 585 cargos correspondientes a la convocatoria 2022 y la totalidad de los 400 cargos concursados en 2023.

La situación genera especial preocupación entre los becarios posdoctorales. De no otorgarse nuevas prórrogas, 379 profesionales altamente calificados perderán su vínculo laboral con el organismo a partir de julio, luego de haber desarrollado trayectorias de formación e investigación de más de ocho años dentro del sistema científico.

Para los investigadores, la eventual salida de estos profesionales no sólo afectará a cientos de trabajadores sino también a líneas enteras de investigación y a equipos científicos consolidados, además de implicar la pérdida de años de inversión pública en la formación de recursos humanos estratégicos.

Respuesta de las autoridades

En este contexto, la asamblea y volanteada convocada para el martes en Rosario buscará sumar respaldo social a los reclamos y exigir respuestas urgentes por parte de las autoridades nacionales. Entre las principales demandas figuran la normalización de la obra social, la incorporación efectiva de los cargos concursados, la comunicación de los resultados pendientes y la prórroga de las becas posdoctorales.

"La ciencia no es cara, cara es la ignorancia", recordó la comunidad científica al convocar a la jornada de protesta, retomando la histórica frase del premio Nobel Bernardo Houssay.

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