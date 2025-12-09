Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran

Junto a organizaciones sociales, la Asociación de Trabajadores del Estado convocó a una jornada de huelga este martes. Cómo serán las movilizaciones en Rosario

El gobierno anunció que le descontará el día de paro a los trabajadores de Ate

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó un paro nacional este martes en rechazo a las políticas sociales del oficialismo y al proyecto de reforma laboral que presentará el Ejecutivo en el Congreso. Ahora, el gobierno confirmó que le descontará el día a los empleados estatales que adhieran a las movilizaciones.

La movilización de ATE no solo responde a la propuesta de la reforma laboral del gobierno, sino que también a la exigencia de la reapertura de paritarias, la recomposición salarial de emergencia, entre otros reclamos.

En conjunto con diferentes organizaciones sociales, habrá movilizaciones a lo largo y a lo ancho del país. En Rosario, también se convocó a una jornada de huelga con marcha y cortes de calles incluidos.

La movilización en Rosario

Las organizaciones sociales del Gran Rosario realizarán este martes una jornada nacional de lucha con cortes simultáneos en distintos accesos a la ciudad. La consigna elegida para la convocatoria es “Navidad con trabajo y sin hambre”, en rechazo a las políticas sociales y laborales del gobierno de Javier Milei y en demanda de medidas urgentes para los sectores más afectados por la crisis.

La protesta será coordinada por la CCC, el Movimiento Evita, el Polo Obrero y otras organizaciones, y tendrá su acto central a las 12 en Presidente Perón y Circunvalación, donde confluirán las columnas que se movilicen desde diferentes puntos del cordón industrial.

El acto de cierre contará con la presencia de representantes de CATT, Sindicato de Aceiteros, ATE, AMSAFE, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, COAD y FREJEL. Las organizaciones remarcan que la jornada forma parte de un plan de lucha nacional que se replicará en distintos puntos del país.

ccc

Los cortes de calles

Los cortes estarán activos en distintos horarios durante la mañana:

De 10 a 13 (acto central a las 12):

Presidente Perón y Circunvalación.

De 9 a 11:

Alfonsín y Laguna.

Av. Travesía y Juan José Paso.

Sarmiento y Rioja.

Av. San Martín (VGG) y Colectora Circunvalación.

Paseo del Pino (San Lorenzo).

Se prevén demoras en el tránsito y desvíos en las zonas afectadas.

>> Leer más: Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber

Los reclamos

En un documento difundido por las organizaciones convocantes, los movimientos sociales aseguraron que la situación social “se agravó en el último año” y reclamaron respuesta del gobierno nacional. Entre los puntos principales figuran: