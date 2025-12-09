Paro de ATE: el gobierno anunció que descontará el día a los trabajadores que adhieran
Junto a organizaciones sociales, la Asociación de Trabajadores del Estado convocó a una jornada de huelga este martes. Cómo serán las movilizaciones en Rosario
9 de diciembre 2025·09:48hs
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó un paro nacional este martes en rechazo a las políticas sociales del oficialismo y al proyecto de reforma laboral que presentará el Ejecutivo en el Congreso. Ahora, el gobierno confirmó que le descontará el día a los empleados estatales que adhieran a las movilizaciones.
La movilización de ATE no solo responde a la propuesta de la reforma laboral del gobierno, sino que también a la exigencia de la reapertura de paritarias, la recomposición salarial de emergencia, entre otros reclamos.
En conjunto con diferentes organizaciones sociales, habrá movilizaciones a lo largo y a lo ancho del país. En Rosario, también se convocó a una jornada de huelga con marcha y cortes de calles incluidos.
Las organizaciones sociales del Gran Rosario realizarán este martes una jornada nacional de lucha con cortes simultáneos en distintos accesos a la ciudad. La consigna elegida para la convocatoria es “Navidad con trabajo y sin hambre”, en rechazo a las políticas sociales y laborales del gobierno de Javier Milei y en demanda de medidas urgentes para los sectores más afectados por la crisis.
La protesta será coordinada por la CCC, el Movimiento Evita, el Polo Obrero y otras organizaciones, y tendrá su acto central a las 12 en Presidente Perón y Circunvalación, donde confluirán las columnas que se movilicen desde diferentes puntos del cordón industrial.
El acto de cierre contará con la presencia de representantes de CATT, Sindicato de Aceiteros, ATE, AMSAFE, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, COAD y FREJEL. Las organizaciones remarcan que la jornada forma parte de un plan de lucha nacional que se replicará en distintos puntos del país.
Los cortes de calles
Los cortes estarán activos en distintos horarios durante la mañana:
De 10 a 13 (acto central a las 12):
Presidente Perón y Circunvalación.
De 9 a 11:
Alfonsín y Laguna.
Av. Travesía y Juan José Paso.
Sarmiento y Rioja.
Av. San Martín (VGG) y Colectora Circunvalación.
Paseo del Pino (San Lorenzo).
Se prevén demoras en el tránsito y desvíos en las zonas afectadas.
En un documento difundido por las organizaciones convocantes, los movimientos sociales aseguraron que la situación social “se agravó en el último año” y reclamaron respuesta del gobierno nacional. Entre los puntos principales figuran:
Creación de trabajo formal para desocupados mediante obra pública y construcción de viviendas.
Aumento, continuidad y apertura del Salario Social Complementario, ante el anuncio oficial de que será discontinuado en abril.
Actualización automática de la AUH.
Bono de fin de año para beneficiarios de planes sociales, trabajadores de la economía popular e informales.
Obras en barrios populares.
Restitución de la entrega de alimentos a comedores comunitarios.
Rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
Noticias relacionadas
El tiempo en Rosario: martes nublado y con termómetros que empiezan a ascender
Se encendió la Navidad: el clásico arbolito rosarino ya brilla en Oroño y Pellegrini
Todo lo que hay que saber: arranca la temporada de verano en los polideportivos municipales
Turismo en Rosario: 20 mil visitantes y 70% de ocupación hotelera durante el finde largo