La Capital regala este domingo un almanaque 2026 con todos los feriados

Se entrega gratis con el diario impreso. Una herramienta pensada para facilitar la planificación personal, familiar y laboral desde el inicio del nuevo año

El almanaque se entregará gratis con el diario del domingo.

Con el objetivo de acompañar a sus lectores en la organización del año que comienza, La Capital obsequia el almanaque 2026 . Una herramienta práctica y útil que se entregará de regalo el próximo domingo 21 de diciembre junto con el diario.

El almanaque incluye el calendario anual completo de 2026 , con todos los feriados actualizados , pensado para facilitar la planificación personal, familiar y laboral desde el inicio del nuevo año.

Su formato funcional permite visualizar de manera clara cada mes, convirtiéndolo en un aliado ideal para el hogar o el lugar de trabajo.

Un almanaque para proyectar el 2026

La iniciativa forma parte de una propuesta especial de La Capital para sus lectores, invitándolos a empezar a proyectar y organizar sus actividades con anticipación.

El almanaque 2026 podrá conseguirse en kioscos de diarios y revistas, por lo que se recomienda reservar el ejemplar con anticipación. La impresión de alta calidad está a cargo de Borsellino Impresos, que celebra sus 50 años de trayectoria.