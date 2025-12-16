La Capital regala este domingo un almanaque 2026 con todos los feriados

Con el objetivo de acompañar a sus lectores en la organización del año que comienza, La Capital obsequia el almanaque 2026. Una herramienta práctica y útil que se entregará de regalo el próximo domingo 21 de diciembre junto con el diario.
Se entrega gratis con el diario impreso. Una herramienta pensada para facilitar la planificación personal, familiar y laboral desde el inicio del nuevo año
El almanaque incluye el calendario anual completo de 2026, con todos los feriados actualizados, pensado para facilitar la planificación personal, familiar y laboral desde el inicio del nuevo año.
Su formato funcional permite visualizar de manera clara cada mes, convirtiéndolo en un aliado ideal para el hogar o el lugar de trabajo.
La iniciativa forma parte de una propuesta especial de La Capital para sus lectores, invitándolos a empezar a proyectar y organizar sus actividades con anticipación.
El almanaque 2026 podrá conseguirse en kioscos de diarios y revistas, por lo que se recomienda reservar el ejemplar con anticipación. La impresión de alta calidad está a cargo de Borsellino Impresos, que celebra sus 50 años de trayectoria.
