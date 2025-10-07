La Capital | Economía | paritaria

Paritaria 2025: los trabajadores aceiteros van al paro este miércoles

Los trabajadores del sector aceitero inician la medida de fuerza en demanda de una recomposición salarial

7 de octubre 2025 · 18:17hs
Los aceiteros se movilizaron en varias oportunidades para reclamar por la recomposición de sus salarios.

Foto: Archivo

Los aceiteros se movilizaron en varias oportunidades para reclamar por la recomposición de sus salarios.

En el marco de la paritaria 2025 y tras no alcanzar un acuerdo de recomposición salarial con el sector empresario, los trabajadores aceiteros realizarán a partir de este miércoles un paro nacional en todas las plantas del país. La medida de fuerza, que comenzará a las 6 de la mañana, se llevará adelante para reclaman que el salario mínimo vital y móvil para la categoría inical llegue a $2.344.728.

Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (Ftciodyara) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) San Lorenzo explicaron que el reclamo paritario de ambas organizaciones está fundamentado en el derecho a un salario mínimo vital y móvil (SMVM) que, según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, debe asegurar a los trabajadores en su jornada legal de trabajo la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.

Según los estudios basados en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el valor del SMVM -según su definición constitucional y legal- es de $ 2.344.728 para el mes de septiembre de 2025, que es cuando se abrió la revisión del acuerdo firmado el pasado 9 de abril de 2025.

Audiencia en la secretaria de Trabajo de la Nación

“Transcurridas más de dos semanas de presentado nuestro reclamo, la pretensión expresada hoy en la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo de la Nación por las cámaras patronales es insuficiente y provocadora, tal como hemos manifestado en el acta. Más cuando se trata del mismo sector que acaba de recibir un beneficio extraordinario de 1.540 millones de dólares tras la medida dispuesta por el gobierno nacional sobre las retenciones a las exportaciones", resaltaron desde la Federación en un comunicado.

En el texto se señala: “Frente a esa apropiación de renta extraordinaria, la respuesta patronal resulta vergonzosa. Incluso, desde la perspectiva del costo laboral que suelen invocar en su negativa, destacamos que el mismo se redujo en 2024 -alcanzando entre 1,7% a 2,4% de acuerdo a cada empresa- y que aún si aceptaran el aumento que pretendemos, el impacto sobre ese costo sería nulo”.

En rigor, se subraya que: “En este contexto las y los trabajadores aceiteros no estamos dispuestos a acompañar la política salarial que pretende condenarnos a la pobreza, favoreciendo sólo a los grandes grupos económicos”.

