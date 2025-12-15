YPF anunció que bajará el precio de la nafta en todo el país durante esta semana

La petrolera estatal aplicará la rebaja desde esta semana, en forma gradual y con diferencias por región, según la dinámica del mercado

YPF anunció que reducirá el precio de las naftas en todo el país a partir de esta semana. El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, confirmó que la baja será de alrededor del 2% a nivel nacional y se implementará de manera paulatina en las estaciones de servicio.

Según explicó el directivo, la decisión responde principalmente a la caída de los precios internacionales del petróleo y al seguimiento permanente de otras variables clave, como el tipo de cambio, los costos logísticos y la estructura impositiva. La medida aplica en un momento donde el litro de nafta súper acumula más de 41% de aumento en lo que va del año, alrededor de 10 puntos por encima de la inflación.

“Seguimos todas las variables que conforman el precio y, como resultado de ese análisis, podemos confirmar que esta semana va a haber una baja de 2% en la nafta a nivel nacional”, comunicó Marín.

Cómo será la baja de los precios de nafta para esta semana

La compañía aclaró que la reducción no será uniforme en todo el país. YPF aplica un esquema de micro pricing, por lo que los precios se ajustan según las características de cada región y de cada punto de venta. En consecuencia, los consumidores podrán encontrar diferencias en el nivel final de la rebaja según la ciudad o la provincia donde carguen combustible.

El recorte alcanzará a las naftas súper y premium que comercializa YPF, pero no incluirá al gasoil. En ese segmento, explicó Marín, los precios responden a una dinámica distinta, marcada por el peso del transporte y la demanda del sector agroindustrial.

Desde la petrolera estatal indicaron que el porcentaje anunciado corresponde a un promedio nacional y no garantiza que las rebajas se mantengan en el tiempo. Su continuidad dependerá de la evolución los biocombustibles, los impuestos y el valor del crudo en el mercado internacional, claves para determinar el precio.

Marín volvió a plantear la necesidad de sostener un “acuerdo de honestidad con los consumidores”, con precios que reflejen de manera más directa las condiciones reales del mercado, y remarcó que la política de combustibles de YPF buscará evitar ajustes automáticos sin respaldo en las variables económicas.