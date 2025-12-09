La Capital | Política | reforma laboral

Reforma laboral: La Libertad Avanza busca abrir esta semana el debate en el Senado

El oficialismo busca abrir la discusión el próximo jueves en comisión. Si quieren tratar la reforma antes del 30 de diciembre, es probable que se sancione a principios de 2026

9 de diciembre 2025 · 20:25hs
La Libertad Avanza quiere abrir el debate sobre la reforma laboral este jueves en el Senado. 

Foto: Archivo / La Capital.

La Libertad Avanza quiere abrir el debate sobre la reforma laboral este jueves en el Senado. 

El gobierno nacional enviará en las próximas horas el proyecto de reforma laboral al Senado. De esta manera, La Libertad Avanza (LLA) apunta a abrir esta semana en comisión el debate en la Cámara alta.

El bloque de la Libertad Avanza estuvo ultimando los detalles sobre la pelea que encarará el oficialismo para conseguir sancionar la reforma laboral, según la cual el Poder Ejecutivo asegura que busca fomentar la creación de empleo.

Para conseguir su objetivo de avanzar con el proyecto laboral, la vicepresidenta Victoria Villarruel debe armar la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde se librará la primera batalla para conseguir la sanción de esta iniciativa, que es rechazada por el peronismo, la CTA y la CGT.

El objetivo de la LLA es abrir la discusión el jueves próximo en la comisión, que podría ser presidida en forma temporal por la senadora Patricia Bullrich, quien ha tenido en el pasado fuertes controversias con los “Gordos de la CGT” y en especial con Hugo Moyano, cuando fue ministra de Trabajo en el Gobierno de Fernando de la Rúa.

Sin embargo, si bien la meta de Bullrich es tratar la reforma antes del 30 de diciembre, lo más probable es que se sancione a fin de enero o febrero. Lo cierto es que no se trata de una discusión sencilla ya que buscan instrumentar cambios en el sistema de indemnizaciones, la ultra actividad de los convenios, establecer límites a las asambleas en los lugares de trabajo y restringir la responsabilidad de la empresa cuando la responsabilidad es de una firma tercerizada, entre otros puntos.

>>Leer más: Losada aseguró que hay "muchísimas posibilidades" de que se apruebe la reforma laboral

El gobierno enviará al Congreso el paquete del Consejo de Mayo

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este martes en Casa Rosada las conclusiones finales del Consejo de Mayo, el órgano consultivo que el presidente Javier Milei creó para delinear un paquete de reformas estructurales. Ocho de los diez lineamientos trabajados por los consejeros se convertirán en proyectos de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para su tratamiento durante las sesiones extraordinarias. Entre ellos se destacan la reforma laboral, la reforma tributaria y cambios en materia de educación, propiedad privada, recursos naturales y equilibrio fiscal.

Adorni remarcó que el informe completo, incluyendo las propuestas incorporadas y las que finalmente fueron descartadas, estará disponible en el sitio oficial Argentina.gob.ar. “Se trabajó sobre ocho puntos; la coparticipación quedó fuera por requerir la presencia de todos los gobernadores, y la reforma previsional por depender de la modernización laboral”, explicó el funcionario.

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: "La gente está tratando de sobrevivir"

Protesta y cortes de tránsito en Rosario: "La gente está tratando de sobrevivir"

El gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias

El gobierno formalizó el llamado a sesiones extraordinarias

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema

Milei convoca al Congreso a sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto y la reforma laboral 

Milei convoca al Congreso a sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto y la reforma laboral

