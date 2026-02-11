La Capital | Economía | servicios públicos

Servicios públicos en rojo: el consumo retrocede en casi todos los sectores, solo la telefonía logra escapar a la tendencia negativa

El Indicador Sintético de Servicios Públicos del Indec reflejó un escenario de consumo contractivo, con fuertes bajas en electricidad, gas, agua y transporte. La telefonía fue el único sector que mostró crecimiento

11 de febrero 2026 · 19:09hs
La demanda de electricidad

La demanda de electricidad, gas y agua retrocedió un 6%.

El escenario para los servicios públicos en el país muestra señales de debilitamiento generalizado. El Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) registró en noviembre de 2025 una caída interanual del 0,7%, según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Este retroceso marca una pauta de consumo contractiva que afecta de manera transversal a la mayoría de las actividades económicas monitoreadas, reflejando una menor intensidad en el uso de servicios esenciales por parte de hogares y empresas.

La mayor contracción se observó en el rubro de electricidad, gas y agua, que sufrió un desplome del 6% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este sector, sensible tanto a los niveles de actividad industrial como al poder adquisitivo de los usuarios residenciales, lidera las cifras negativas del informe.

En sintonía con esta baja, la recolección de residuos también mostró una variación negativa del 1,7%, un dato que suele estar estrechamente vinculado a los niveles de consumo general de la población.

Transporte en baja

El sector vinculado al movimiento de bienes y personas tampoco pudo evitar el signo negativo. El transporte de carga registró una disminución del 3%, mientras que la cantidad de vehículos pasantes por peajes descendió un 3,7% interanual. Estas cifras sugieren un menor dinamismo en la logística y el transporte terrestre, factores clave para el termómetro económico.

Por su parte, el servicio de correo postal experimentó una baja más moderada del 0,8%, consolidando un panorama de retracción casi total, reseña el informe.

Telefonía en alza en la era de la virtualidad

La única nota discordante en este contexto de caída es el sector de la telefonía, que logró posicionarse como el único rubro con saldo positivo al registrar un crecimiento del 1,6% respecto a noviembre de 2024.

Por otra parte, si bien el transporte de pasajeros mostró una suba marginal del 0,4%, es la telefonía la que mantiene una tendencia de resiliencia frente a la crisis de consumo que afecta al resto de las prestaciones.

>> Leer más: La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Incluso al analizar la serie de tendencia-ciclo, que suaviza las fluctuaciones estacionales para ver el comportamiento de fondo, se observa que el nivel general cayó un 0,3% respecto al mes anterior. En esta medición mensual, nuevamente la telefonía fue el único sector que no registró variaciones negativas, mientras que el resto de las actividades continuaron su senda descendente, con bajas que oscilaron entre el 0,2% y el 0,7%.

Noticias relacionadas
La provincia acordó un cuarto intermedio en la negociación de las paritarias.

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación en 2025

Paritarias 2026. La Casa Gris convocó esta semana a estatales, docente s y profesionales de la salud.

Paritarias: comienza la discusión salarial con estatales, docentes y profesionales de la salud

La industria textil perdió más de 18 mil empleos en dos años.

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

La dirigencia gremial resaltó que “el camino es la lucha” y propuso “dar la gran batalla”, no solo contra la reforma laboral sino también para “hacer caer el plan económico y social de Milei.

Masiva movilización en Rosario contra la reforma laboral del gobierno de Milei

Ver comentarios

Las más leídas

En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Lo último

Servicios públicos en rojo: el consumo retrocede en casi todos los sectores, solo la telefonía logra escapar a la tendencia negativa

Servicios públicos en rojo: el consumo retrocede en casi todos los sectores, solo la telefonía logra escapar a la tendencia negativa

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Detrás de las llamas azules

Detrás de las llamas azules

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta

Tras el anuncio del gobernador Maximiliano Pullaro los agentes que mantenían el reclamo dejaron atrás el conflicto y volvieron a sus funciones

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta
Central juega su primer ficha en Copa Argentina y ya lo gana frente a Sportivo Belgrano
Ovación

Central juega su primer ficha en Copa Argentina y ya lo gana frente a Sportivo Belgrano

Detrás de las llamas azules

Por Facundo Borrego
Política

Detrás de las llamas azules

Circunvalación, ruta 33 y autopista Rosario-Buenos Aires: el gobierno licita su concesión por 30 años
La Región

Circunvalación, ruta 33 y autopista Rosario-Buenos Aires: el gobierno licita su concesión por 30 años

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación en 2025
Economía

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación en 2025

Tras quince años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras quince años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene

El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene

Ovación
Central juega su primer ficha en Copa Argentina y ya lo gana frente a Sportivo Belgrano
Ovación

Central juega su primer ficha en Copa Argentina y ya lo gana frente a Sportivo Belgrano

Central juega su primer ficha en Copa Argentina y ya lo gana frente a Sportivo Belgrano

Central juega su primer ficha en Copa Argentina y ya lo gana frente a Sportivo Belgrano

Jorge Almirón confirmó el equipo de Central para el choque ante Sportivo Belgrano

Jorge Almirón confirmó el equipo de Central para el choque ante Sportivo Belgrano

Los hinchas de Central volvieron a la ruta y le pusieron color al partido por la Copa Argentina

Los hinchas de Central volvieron a la ruta y le pusieron color al partido por la Copa Argentina

Policiales
Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: No ponemos en duda su liderazgo
Policiales

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente

Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente

La provincia afirmó que la Policía está en un nivel de operatividad aceptable en Rosario

La provincia afirmó que la Policía está "en un nivel de operatividad aceptable" en Rosario

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

La Ciudad
Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta
La Ciudad

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta

Rosario se volvió a movilizar contra la reforma laboral: ahora le tocó a la CGT

Rosario se volvió a movilizar contra la reforma laboral: ahora le tocó a la CGT

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

UNR y gremios en alerta por una posible reforma de la ley de financiamiento universitario

UNR y gremios en alerta por una posible reforma de la ley de financiamiento universitario

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros
La Ciudad

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato
Policiales

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Ovación

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Información General

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ovación

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años
Política

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años

Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema
La Ciudad

"Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema"

Santilli: Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral
Política

Santilli: "Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral"