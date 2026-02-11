Servicios públicos en rojo: el consumo retrocede en casi todos los sectores, solo la telefonía logra escapar a la tendencia negativa

El Indicador Sintético de Servicios Públicos del Indec reflejó un escenario de consumo contractivo, con fuertes bajas en electricidad, gas, agua y transporte. La telefonía fue el único sector que mostró crecimiento

El escenario para los servicios públicos en el país muestra señales de debilitamiento generalizado. El Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP) registró en noviembre de 2025 una caída interanual del 0,7% , según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Este retroceso marca una pauta de consumo contractiva que afecta de manera transversal a la mayoría de las actividades económicas monitoreadas, reflejando una menor intensidad en el uso de servicios esenciales por parte de hogares y empresas.

La mayor contracción se observó en el rubro de electricidad, gas y agua, que sufrió un desplome del 6% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este sector, sensible tanto a los niveles de actividad industrial como al poder adquisitivo de los usuarios residenciales, lidera las cifras negativas del informe.

En sintonía con esta baja, la recolección de residuos también mostró una variación negativa del 1,7%, un dato que suele estar estrechamente vinculado a los niveles de consumo general de la población.

Transporte en baja

El sector vinculado al movimiento de bienes y personas tampoco pudo evitar el signo negativo. El transporte de carga registró una disminución del 3%, mientras que la cantidad de vehículos pasantes por peajes descendió un 3,7% interanual. Estas cifras sugieren un menor dinamismo en la logística y el transporte terrestre, factores clave para el termómetro económico.

Por su parte, el servicio de correo postal experimentó una baja más moderada del 0,8%, consolidando un panorama de retracción casi total, reseña el informe.

Telefonía en alza en la era de la virtualidad

La única nota discordante en este contexto de caída es el sector de la telefonía, que logró posicionarse como el único rubro con saldo positivo al registrar un crecimiento del 1,6% respecto a noviembre de 2024.

Por otra parte, si bien el transporte de pasajeros mostró una suba marginal del 0,4%, es la telefonía la que mantiene una tendencia de resiliencia frente a la crisis de consumo que afecta al resto de las prestaciones.

>> Leer más: La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Incluso al analizar la serie de tendencia-ciclo, que suaviza las fluctuaciones estacionales para ver el comportamiento de fondo, se observa que el nivel general cayó un 0,3% respecto al mes anterior. En esta medición mensual, nuevamente la telefonía fue el único sector que no registró variaciones negativas, mientras que el resto de las actividades continuaron su senda descendente, con bajas que oscilaron entre el 0,2% y el 0,7%.