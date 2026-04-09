La actividad industrial se desplomó en febrero: cayó 8,7%

Entre los sectores industriales más perjudicados se encuentra el automotriz, que se hundió hasta 24%, seguido por equipamiento, maquinarias, y textil. Construcción también en baja

Actividad industrial. El acumulado del primer bimestre de 2026 se contrajo 6%, comparado a igual periodo del año pasado.

La actividad industrial encadenó en febrero pasado su octava caída interanual al hilo y se desplomó 8,7% respecto de igual mes de 2025 , indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec). Por otra parte, la construcción detuvo su rebote y se contrajo un 1,3% mensual en febrero.

Entre los sectores industriales más perjudicados se encuentra el automotriz, que se hundió hasta 24%, seguido por equipamiento, maquinarias, y textil.

Comparado mes contra mes, febrero cayó versus febrero un 4% y así dejó atrás el leve rebote de inicios de año, cuando subió 3,1%, reseñó el Indec.

El acumulado del primer bimestre de 2026 se contrajo 6%, comparado a igual periodo del año pasado. Además, el índice de la serie desestacionalizada mostró una variación negativa de 4% respecto del mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo marcó una variación positiva de 0,2% comparado con enero.

El desplome anual fue particularmente agudo en sectores clave como la producción de equipos y aparatos (-24,6%), el rubro automotor (-24%), la industria textil y de calzado (-22,6%) y la fabricación de maquinaria (-20%).

Otros segmentos como muebles (-12,3%) y minerales no metálicos (-10,1%) también operaron con fuertes pérdidas y la refinación de petróleo y productos químicos se posicionó como la única excepción con un leve crecimiento del 2,7%, en un contexto donde incluso el consumo básico de alimentos y bebidas se retrajo un 7,2%.

Dentro de la fabricación de maquinaria y equipo, la principal incidencia negativa se observó en la agropecuaria, que registra una disminución interanual de 37,7%.

Eso ocurrió frente a una menor producción y venta, principalmente, de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas y sembradoras, según reflejó el relevamiento del Indec.

El ritmo de la construcción

Por otra parte, la actividad de la construcción volvió a mostrar señales de fragilidad en febrero y cortó la recuperación que había insinuado en los meses previos. El indicador sintético del sector (ISAC) registró una caída del 1,3% mensual desestacionalizada, lo que marca un freno en el rebote reciente.

El informe del Indec señala que En términos interanuales, el panorama es algo más moderado: el índice mostró una baja del 0,7% respecto a febrero de 2025, mientras que en el acumulado del primer bimestre del año exhibe una leve suba del 0,3%.