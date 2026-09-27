El exárbitro Miguel Scime consideró que fue penal a Copetti y que Elías Verón debió ser expulsado

El asesor internacional de la Fifa se refirió a cada uno de los fallos polémicos del partido que consagró a Central en la Supercopa Internacional

Enzo Copetti, de espaldas, y González Pirez, atrás, protagonistas de una de las jugadas decisivas: el penal para Central.

La definición de la Supercopa Internacional que ganó Central mantiene eufóricos a los hinchas canallas, aunque persisten las discusiones sobre las jugadas polémicas que hubo durante los 90' jugados en el estadio Madre de Ciudades.

El exárbitro rosarino Miguel Scime, asesor internacional de la Fifa y Instituto de Arbitros de Fútbol (IAF) opinó sobre cada uno de los fallos cuestionables en la red social X y durante una entrevista que mantuvo el día después del partido con Radio La Red.

Scime se explayó el mismo día de la final sobre el penal de Leandro González Pirez sobre Enzo Copetti , que el árbitro Darío Herrera no sancionó en un primer momento y recién lo hizo advertido por el VAR, a cargo de Jorge Baliño, tras observar las imágenes en el monitor.

"La clave técnica de la jugada está en identificar cómo se produce ese contacto y sus consecuencias. El defensor (González Pirez) no actúa con la debida precaución y, al impactar sobre Copetti, comete una infracción imprudente, sancionable con tiro penal y sin necesidad de amonestación por la naturaleza de la falta", escribió Scime.

"El árbitro no advierte la infracción en tiempo real y permite que el juego continúe. Sin embargo, el VAR, al revisar la secuencia desde diferentes ángulos y velocidades, identifica el contacto determinante de la pierna retrasada de González Pirez. Como puede ser una jugada para interpretar le recomienda al árbitro hacer una revisión en el campo", agregó.

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"Ante el monitor, el árbitro dispone de las imágenes que le permiten observar el contacto que inicialmente no había percibido, interpretar sus consecuencias y modificar su decisión original, sancionando correctamente el tiro penal", finalizó la publicación sobre la acción que derivó en el segundo tanto de Central.

La "acción temeraria" de Elías Verón

Scime se refirió además a las otras situaciones polémicas, en declaraciones a Radio La Red. Opinó sobre la jugada en la que Estudiantes reclamó doble amarilla, y la correspondiente roja, a Elías Verón por una infracción sobre Adolfo Gaich.

"El jugador tiene interés claro en despejar. Pero en esa acción termina golpeando al jugador de Estudiantes. En el análisis reglamentario, la intención de jugar la pelota no justifica la acción ni exime al jugador de sus consecuencias", sostuvo.

El exárbitro rosarino Miguel Scime se refirió al partido jugado en el estadio Madre de Ciudades.

"Por lo tanto, la valorización técnica pasa por cómo se ejecutó el movimiento, la intensidad, los riesgos que genera para la integridad física del rival. Esto me permite calificar a mí que fue una acción temeraria, merecedora de la tarjeta amarilla. Mereció la segunda amarilla. Ese fue un error del árbitro", planteó.

Descartó penal de Ignacio Ovando

Scime descartó que haya sido penal la mano de Ignacio Ovando dentro de su área luego del cabezazo de Adolfo Gaich y dio las razones. "En las consideración tecnicas, la Fifa tiene parte de culpa para que todo se confunda. La Fifa decidió puntualmente a partir de este Mundial que lo importante es el movimiento adicional del brazo", dijo.

"No importa si la pelota pega en la cabeza del jugador de Central y luego va hacia la mano. ¿Hay un movimiento adicional (no natural, es decir intencional) entre que cabecea el futbolista de Estudiantes y la pelota va hacia la mano del jugador de Central? ¿Existe un movimiento adicional y no corporal? No. Entonces no existe infracción de mano. Estoy de acuerdo con el árbitro y el VAR, que hizo un chequeo y considera que tampoco fue penal", señaló.

Para Scime existió otra jugada que tuvo menor repercusión, pero que le dejó más dudas que la mano de Ovando. Esta situación fue una disputa de balón de Franco Ibarra contra Tomás Palacios dentro del área canalla, con el lateral pincharrata que culminó en el piso.

"Quiero ser honesto. Durante el partido no la vi. Al verla en X (red social), me da la impresión de que como mínimo el VAR lo tiene que llamar al árbitro, porque no es una jugada factual, para que resuelva si es infracción o no. Si me preguntás sobre la mano (de Ovando) o esta jugada, me dejó más dudas la de Franco Ibarra sobre Tomás Palacios", dijo.