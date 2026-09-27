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Giselle Massoud: "Después de lo vivido, doy gracias cada día"

La conductora de Telenoche y Top Tv estuvo en Más Cerca, el programa de La Capital Más. Su trayectoria y su historia de resiliencia

27 de septiembre 2026 · 08:41hs
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Giselle Massoud: Después de lo vivido, doy gracias cada día

La reconocida periodista Giselle Massoud, con más de 26 años de trayectoria en los medios rosarinos, compartió su historia profesional y personal en el programa Más Cerca, conducido por Florencia O'Keeffe. La conductora recordó sus inicios como movilera en Canal 3, un rol que disfrutó "muchísimo" y que fue "gran parte de lo que me hizo ir creciendo en esto". Durante la entrevista repasó momentos críticos de su vida: su salud en riesgo, la muerte de su padre y el difícil momento que atravesó su marido, hace pocos años, y que fue un verdadero "antes y después".

Giselle defendió la diversidad de los géneros periodísticos, enfatizando que "aún haciendo notas de color, hay que saber hacerlo". Para ella, cada rol dentro de la comunicación es periodismo, sin importar si es política o espectáculos. Sobre su programa insignia, "Top TV", al que algunos tildan de frívolo, sostuvo: "Detrás de cada cobertura hay mucha gente que vive de esa industria". Estudió Comunicación Social, una elección que calificó como "correcta, una elección de vida", y que le permitió ser "feliz haciendo eso". Sin embargo, la periodista no dejó de hacer referencia a las adversidades, que también forman parte de su recorrido y aprendizaje.

Afrontar la adversidad: El impacto de la pandemia y las pérdidas familiares

La pandemia de Covid dejó una marca muy especial en ella. Fue una de las primeras figuras públicas de Rosario en contraer el virus, una experiencia "muy compleja" que afectó sus pulmones, que estuvieron "muy comprometidos". El temor en eso días era una constante: "No sabías qué podía pasar y si todo se terminaba ahí". Poco después, su padre, con un enfisema pulmonar, también contrajo Covid. Ante su desesperado pedido de ayuda, tomó la decisión de internarse con él, un acto de "impulso de decir, no, no, no te podés ir solo...". En la habitación del sanatorio, fue testigo de la muerte de otras dos personas, una experiencia "durísima" que la enfrentó a la fragilidad de la vida.

Un año después de la pérdida de su padre, la vida le presentó a otro desafío mayúsculo: su marido, Nenucho (a quien todos conocen así) sufrió una grave emergencia médica mientras estaban de vacaciones en el sur argentino. "Se descompuso en el auto, mientras manejaba", relató, describiendo cómo en medio de una nevada y rutas cortadas, lo llevó de urgencia a un sanatorio donde sufrió una "hemorragia interna detrás del vaso", siendo operado y quedando en coma. "En un instante cambió todo, realmente como en una película". La ayuda de profesionales en Rosario que "se pusieron al hombro todo el operativo de traslado", (agradeció especialmente a Roberto Villavicencio).

La fe y la maternidad

Estas experiencias traumáticas transformaron profundamente la perspectiva de Giselle Massoud. "Aprendí eso que uno muchas veces dice, pero no hace, que es: bueno, no me voy a hacer problema por las pavadas", afirmó. Después de esas experiencias, "cada día me levanto y doy gracias, cada día trato de hacer algo que me haga feliz y no es una frase hecha". Se apoya en su hija Ángela, de 20 años, a quien considera "un gran pilar" y "una guerrera tremenda", mientras disfruta de su rol de joven abuela "postiza" de Antonia, que tiene tres años (y es la nieta de su esposo). A pesar de los golpes que tuvo que atravesar, la periodista se aferra a las cosas "importantes" la fe, y encuentra alegría en la vida al aire libre en Funes y en la conexión con su familia, reforzando la importancia de aprender siempre de las adversidades.

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