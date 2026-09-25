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El tiempo en Rosario: el sábado será un poco caluroso y puede cerrar con lluvias

Después de un repunte en las temperaturas que se profundizó en el último tramo de la semana, las chances de inestabilidad empiezan a crecer

25 de septiembre 2026 · 22:50hs
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Hasta la tarde

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Hasta la tarde, el tiempo estará ideal para disfrutar al aire libre.

A poco del comienzo de la primavera, Rosario experimenta un cambio en las condiciones meteorológicas. Tras una semana que arrancó templada y se fue tornando calurosa, este sábado el tiempo puede volver a sufrir una modificación ya que hay grandes chances de que llegue la inestabilidad, con lluvias y tormentas de distinta intensidad.

Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una temperatura mínima de 13º y una máxima que llegará a 27º. El cielo estará parcialmente nublado hasta la tarde, cuando el viento comience a soplar desde el este, con ráfagas que pueden llegar a los 50 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el pronóstico marca una leve probabilidad de lluvias aisladas y la persistencia del viento con ráfagas, provenientes desde el mismo sector y con la misma intensidad.

>> Leer más: Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

El domingo, las condiciones van a desmejorar. Se esperan tormentas fuertes que se extenderán desde la madrugada hasta la tarde inclusive, con un alerta amarillo vigente. Hacia la noche, la inestabilidad persistirá con el desarrollo de chaparrones.

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