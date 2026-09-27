Enner Valencia fue el gigante de Arroyito: triplete y Boca a semifinales de la Copa Argentina

El ecuatoriano anotó tres goles de cabeza para revertir el 0-2 frente a Racing. El Xeneize ganó 3-2 y ahora enfrentará a Banfield por un lugar en la final

Enner Valencia ya conectó de cabeza para el 1-2 para Boca. Luego anotó otros dos tantos.

Tarde soñada para Boca y Enner Valencia. Emocionante ciento por ciento. Racing le ganaba 2 a 0 por los cuartos de final de la Copa Argentina en el Gigante y parecía que el partido estaba definido. Pero el ecuatoriano ingresó a los 55 minutos. Fue el tiempo suficiente para que anotara nada menos que tres goles, todos de cabeza, el último en el tiempo adicional, y desatar la euforia del público xeneize y causar una sensación de desazón en el hincha del conjunto de Avellaneda.

La fantástica reacción de Boca para revertir un encuentro que daba la impresión que estaba perdido, con una actuación fenomental de Valencia, lo clasificó a las semifinales, donde se cruzará con Banfield. La otra semifinal será entre Atlético Tucumán y Platense o Estudiantes, quienes se medirán este jueves.

Boca siempre propuso , pero fue Racing el que llegó a fondo y sacó una ventaja de dos goles que aparentaba ser decisiva, si bien el segundo tanto fue apenas comenzó la segunda etapa.

El conjunto xeneize tenía tiempo para, al menos empatarlo. Pero estaba a prueba su capacidad para levantarse y tener respuestas anímicas y futbolísticas.

Antes de que Boca mostrara que era posible, Racing se imponía con el gol olímpico de Gastón Lodico, a los 19, y otro de volea de Maravilla Martínez, a los 47'.

Cada conquista de la Academia de Avellaneda fue un impacto fuerte para Boca. Por empezar, el primero gol, señalado en el arco que da espaldas a Regatas. Un arco que es fatídico para el arquero Leandro Brey.

En el mismo arco del gol olímpico de Di María

En noviembre de 2025, Ángel Di María le señaló en ese arco un gol olímpico. Este domingo, Gastón Lodico hizo lo mismo. Las ejecuciones fueron una copia. Lanzamientos con comba que se metieron en el segundo palo. La diferencia fue que Fideo lo ejecutó desde la derecha y el futbolista de Racing desde la izquierda.

Hasta el 1 a 0 fue Boca el que intentó ser agresivo. Luego el trámite no cambio demasiado, eso sí, con algunos desajustes en el fondo del xeneize. Pero sufrió el 2 a 0.

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Ante tal adversidad en el marcador, Arruabarrena buscó mayor potencia en el ataque y reemplazó a Alan Velasco por el ecuatoriano Valencia a los 55'.

Valencia se convirtió en el héroe de la tarde, con tres cabezazos, a los 72', 80 y 96'. El último fue cuando se presagiaba que los cuartos de final se definirían con tiros desde el punto del penal. El delantero lo terminó antes.