Toque santafesino: la silla que usará el Papa León XVI en Luján se confecciona en la provincia

El objeto quedará como patrimonio de la Curia en un museo de esa localidad bonaerense y no volverá al circuito comercial

La poltrona se elaboró a partir de una fotografía enviada por el Vaticano.

La llegada del Papa León XVI tiene en vilo a todo el país. El Sumo Pontífice estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre , y tendrá tres destinos: la Ciudad de Buenos Aires, Luján y la ciudad de Córdoba. Si bien no estará en suelo santafesino, la provincia estará presente con un objeto muy particular .

Antes de seguir viaje hacia Perú, el Papa León XVI oficiará una misa en la basílica de Luján . En esa ceremonia es donde estará el toque santafesino: el sillón papal, que ya fue confeccionado por una fábrica de sillas de la ciudad de Esperanza .

El pedido surgió a partir de una clienta de Luján, que les envió una fotografía para que puedan guiarse y, de esa manera, fabricar un objeto que será icónico luego de la visita del Sumo Pontífice.

La firma encargada de confeccionar el sillón papal en cuestión es Sillas Mehring , que cuenta con más de siete década de trayectoria en Esperanza y asumió el compromiso de fabricar este objeto a partir del pedido de una clienta de Luján, que envió una foto de referencia sobre la línea de mobiliario del Vaticano .

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Enrique Mehring, uno de los titulares de la empresa, expresó la emoción de la familia y el equipo de trabajo ante la encomienda. El empresario remarcó: "Fuimos tocados por la varita mágica y fue realmente una bendición para la familia y para la empresa, que hace 73 años que estamos existiendo".

El proceso de elaboración representó un desafío de diseño sumamente particular para la fábrica porque la pieza debió ejecutarse sin planos previos ni plantillas de corte. Mehring encaró el modelado de forma intuitiva a partir de la foto de su clienta: "Es una pieza única y no hice ni plantilla, ni plano, ni nada, porque así como lo iba haciendo me iban saliendo las cosas".

Materiales y fotos del Vaticano

En cuanto a la selección de materiales y las especificaciones técnicas, la estructura combinó maderas de distinta densidad y un tapizado especial. Para el exterior y las patas se empleó madera de guatambú con un acabado de lustre dorado papal, mientras que la estructura interna se realizó en paraíso y se revistió con capas graduadas de poliéster de alta densidad. El sillón cuenta con una medida de 1,2 metro de alto en el respaldo —alcanzando entre 1,35 y 1,40 metro al sumar una cresta tallada en Buenos Aires—, 60 centímetros de ancho, 55 centímetros de profundidad y 75 centímetros de altura hasta los posabrazos.

Finalmente, el destino del sillón tras la celebración de la misa papal ya se encuentra definido por la organización. Al tratarse de un diseño único e irrepetible, la pieza no volverá al circuito comercial ni a la fábrica santafesina.

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Según explicó el industrial esperancino, "una vez que se lo entregamos a la clienta, tengo entendido que va a quedar como un recuerdo en la misma basílica", donde pasará a integrar el acervo histórico del museo del santuario.

Día por día de León XVI en Argentina

Domingo 8 de noviembre

-16:30. Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”.

-17:00 Visita al "Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.

-17:20. Ceremonia de Bienvenida en la Casa Rosada.

-17:50. Visita al Presidente de la República, Javier Milei.

-18:30. Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

Lunes 9 de noviembre

-09:15. Visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Saludo del Santo Padre.

-11:30. Santa Misa en el Monumento a los Españoles. Homilía del Santo Padre.

-16:10. Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Discurso del Santo Padre.

-17:30. Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Discurso del Santo Padre.

-18:45. Celebración de las vísperas con el Episcopado argentino y los eqipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Homilía del Santo Padre.

-19:45. Cena con los obispos en el Arzobispado

Martes 10 de noviembre

-07:30. Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Córdoba.

-09:00. Llegada al aeropuerto internacional de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”.

-10:00. Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Homilía del Santo Padre.

-15:15. Encuentro con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del Santo Padre.

-16:55. Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.

-18:10. Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”.

-20:15. Vigilia con los jóvenes en el “Monumento de los Españoles”. Discurso del Santo Padre.

Miércoles 11 de noviembre

-08:00. Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Saludo del Santo Padre.

-10:00. Santa Misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. Homilía del Santo Padre.

-13:30. Ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Buenos Aires “Ministro Pistarini”.

-14:00. Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Lima.