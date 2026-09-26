Un sacerdote preso por delitos de lesa humanidad quiere que lo trasladen a Devoto para ver a León XIV

Se trata de Christian von Wernich, excapellán de la Policía de Buenos Aires. Fue condenado a prisión perpetua por secuestros, torturas y asesinatos durante la dictadura

El excapellán de la Policía de Buenos Aires Christian Federico von Wernich solicitó formalmente una autorización ante la Justicia para participar de una actividad con el Papa León XIV durante la visita oficial que el Pontífice realizará a la Argentina en noviembre próximo .

Von Wernich, condenado en 2007 a prisión perpetua e inhabilitación absoluta por siete homicidios, 31 casos de torturas y 42 privaciones ilegales de la libertad , permanece detenido y requiere del aval del tribunal para trasladarse y formar parte de la agenda vinculada al Santo Padre.

En el escrito presentado ante las autoridades judiciales, el sacerdote argumentó que un encuentro con León XIV representaría un gesto trascendental para su situación actual . Pidió permiso para su traslado a la cárcel de Devoto, que será visitada por el Papa .

>> Leer más: El gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV

Expresó que ver al Santo Padre significaría “un bálsamo de misericordia y paz espiritual en este tramo final de mi vida terrenal y de mi ministerio sacerdotal”.

El juzgado a cargo deberá evaluar las condiciones procesales, los riesgos de seguridad y la factibilidad del traslado del detenido antes de resolver si autoriza o rechaza el planteo. Por el momento, no hay una resolución adoptada.

El rol de Von Wernich en la dictadura

La figura de Von Wernich cobró relevancia histórica al convertirse en el primer representante de la Iglesia Católica en recibir una pena a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el país.

Durante el juicio oral llevado a cabo en La Plata en 2007, quedó acreditado que el excapellán utilizó su investidura religiosa para operar en centros clandestinos de detención bajo la órbita de la Bonaerense y obtuvo información de los secuestrados mediante falsas promesas antes de ser ejecutados.

A pesar de la condena firme dictada por la Justicia y del rechazo de organismos de derechos humanos, Von Wernich no fue apartado formalmente del sacerdocio por la jerarquía eclesiástica.

La eventual presencia de Von Wernich en una de las actividades del Pontífice abre un nuevo debate judicial y político en las semanas previas al arribo de León XIV a la Argentina.