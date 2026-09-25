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Docentes de la UNR se despegan de Conadu y lanzan un paro a semana completa

El gremio de Rosario anunció una medida en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba para la semana que viene. La federación nacional aún no definió

25 de septiembre 2026 · 20:13hs
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Doncentes de la UNR sorprendieron con una medida más dura en comparación con la federación nacional

Foto: gentileza Coad

Doncentes de la UNR sorprendieron con una medida más dura en comparación con la federación nacional

Docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en Coad anunciaron este viernes un paro de cinco días para la próxima semana y eligieron endurecer el reclamo por mayor financiamiento que planteó Conadu en el plenario de este viernes. Esta iniciativa se tomó en conjunto con el gremio de profesores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) e invitaron a otros sindicatos universitarios a sumarse.

El plenario de secretarios generales de Conadu se reunió este viernes para definir el plan de lucha exigiendo la plena implementación de la ley de financiamiento universitario. Entre todas las mociones, la que más votos recogió fue un paro de 48 a 72 horas a coordinar con la Conadu Histórica, que este sábado resolverá su postura en un plenario de bases. “El paro sólo se levanta si el próximo martes el Gobierno nacional cumple con la recomposición salarial del 33,4% que prevé la Ley de Financiamiento Universitario y la intimación del juez federal Martín Cormick”, expresaron desde Conadu en un comunicado.

El posible paro resuelto por la federación nacional se iniciaría si el gobierno nacional no cumple con los plazos establecidos por el juez para que el Poder Ejecutivo responda a la medida cautelar que establece la ejecución de los ítems 5 y 6 de la ley de financiamiento universitario referidos a salarios y a becas estudiantiles. Desde Coad se mostraron disconformes con la definición que se alcanzó entre las 36 asociaciones de base y se apartaron del dictamen del plenario nacional.

Paro toda la semana en la UNR

Los docentes e investigadores afiliados a Coad llevarán a cabo un paro de semana completa desde el 28 de septiembre al 2 de octubre como respuesta a más de un año sin la implementación de la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso de la Nación y refrendada tras un veto del presidente Javier Milei.

Esta decisión, revelaron desde la UNR, se toma en conjunto con Adiuc, el gremio de los docentes e investigadores de la UNC. Además, instaron a sumar a todas las asociaciones de base que así lo decidan.

En un comunicado, Coad planteó que “el paro expresa la posibilidad de coordinación en el marco de la clara definición que tenemos los docentes de la UNR de profundizar el plan de lucha en una consulta en la que votamos casi 2.300 compañeros”.

El paro por tiempo indeterminado fue propuesto por Coad y otras siete asociaciones de base, pero los votos en Conadu se redireccionaron a una medida más mesurada y en conjunto con la otra entidad federal de docentes e investigadores. "Consideramos que esta resolución es insuficiente, dado el ajuste brutal a nuestros salarios y el hartazgo que tenemos los docentes. El momento de ir a fondo con el plan de lucha es ahora: nuestros salarios no pueden esperar. Nuestras condiciones de vida y de trabajo se precarizan día a día, mientras el Gobierno de Milei sigue violando la Ley de Financiamiento Universitario y destruyendo la Universidad Pública", expresaron desde Coad.

Por su parte, desde Adiuc agregaron: "Luego de dos paritarias frustradas, en las que el gobierno libertario ofreció un 3%, nos invade un profundo hartazgo".

Es por ello que entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre no habrá clases en las facultades dependientes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

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