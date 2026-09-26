Central Córdoba juega para asegurar su plaza en el Reducido y Argentino por evitar la desafiliación

Dos de los tres equipos de Rosario de la Primera C juegan este sábado a las 15. Central Córdoba recibe a Claypole y Argentino visita a Estrella del Sur

Central Córdoba puede asegurar este mismo sábado su plaza en el Reducido de Primera C por el segundo ascenso, mientras que Argentino necesita ganar y descontar en su visita a Estrella del Sur para evitar jugar por la desafiliación. Todo desde las 15, en el Gabino Sosa y en San Vicente.

Córdoba viene dulce. Desde que le ganó de visitante a Leones FC, con la presencia de Lionel Messi en Arroyo Seco, todo fue para adelante. Lleva 7 partidos invicto y con 5 victorias, entre ellas la victoria en el clásico por goleada al mismo Argentino en el Gabino.

Por eso, esta tarde en el Gabino Sosa tiene una chance magnífica. Está 5º en la Zona B con 43 puntos, 5 más que el primero que queda afuera, Central Ballester. Entonces, si esta tarde le gana a Claypole (32) y los canallas (con los que viene de igualar de visitante 0 a 0) no ganan en la visita a Deportivo Español, le sacarán 7 puntos de ventaja con 6 por disputar y por lo tanto clasificará.

Lo mismo pasará con Leones FC (45). Si Ballester no gana, entrará al Reducido antes de jugar el lunes a las 15 en Bella Vista ante el líder de la Zona B, Luján.

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Y qué pasa con Argentino

La situación de Argentino es opuesta. Su lucha está por evitar jugar el partido con el último de la Zona A (hoy Muñiz) para evitar la desafiliación. Está último con 24 puntos y no solo esta tarde visita a Estrella del Sur (41), que está adentro del Reducido pero debe asegurar su plaza, sino que en la penúltima fecha volverá a jugar de visitante, esta vez ante Lugano (45), que aún pelea por el primer ascenso en una zona muy apretada.

Pase lo que pase, Argentino no quedara seguro en el último puesto en esta fecha, porque jugarán el lunes Justo José de Urquiza (29) ante Leandro N. Alem (28). Pero sí debe ganar para achicarle a uno u a otro.

En la última fecha, el Salaíto recibirá al líder de la Zona A, Sacachispas (46), al que le conviene que llegue con el primer puesto asegurado, así inclusive guarda jugadores para la final por el primer ascenso. Para eso será decisivo el partido del domingo, ya que visita a su escolta Berazategui (45).