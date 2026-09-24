La actividad económica cayó 2,9% en julio y anotó el peor retroceso mensual del año Cayó 1,4% en la comparación interanual, según el Indec. El comercio y la industria manufacturera fueron los sectores que más empujaron a la baja 24 de septiembre 2026 · 16:53hs

La industria manufacturera retrocedió 4,6%.

La actividad económica sufrió un fuerte retroceso en julio y registró la mayor caída mensual en lo que va de 2026. El Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) bajó 2,9% respecto de junio en términos desestacionalizados y se contrajo 1,4% frente al mismo mes del año pasado, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El dato marcó un fuerte deterioro respecto de junio, cuando la actividad había crecido 0,3% mensual y 3,1% interanual. Además, el retroceso de julio fue el más pronunciado del año en la medición desestacionalizada. Hasta ahora, la mayor baja se había registrado en febrero, con una contracción de 2,2%. Abril había caído 1,4% y mayo, 0,6%.

Pese al traspié, el acumulado de los primeros siete meses de 2026 todavía mostró un crecimiento de 1,7% frente al mismo período del año anterior, aunque por debajo del 2,2% que acumulaba hasta junio.

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La actividad económica cayó 1,4% interanual en julio de 2026 https://t.co/jkD57fslJK pic.twitter.com/7vvm8CJ4xF — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 24, 2026 El deterioro se extendió a buena parte de la economía. Ocho de los 15 sectores que integran el Emae registraron caídas interanuales en julio, mientras que siete lograron crecer. El golpe más fuerte entre las actividades de mayor peso se observó en el comercio mayorista, minorista y reparaciones, que cayó 5,1% interanual. La industria manufacturera retrocedió 4,6%. Entre ambos sectores restaron 1,3 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador general y fueron las actividades de mayor incidencia negativa.

Construcción, para atrás También mostró números negativos la construcción, con una caída de 3,3% interanual. A su vez, la intermediación financiera retrocedió 3%, transporte y comunicaciones bajó 1,5%, y otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales disminuyeron 1,3%. >> Leer más: La Ocde recortó a 2,6% el crecimiento de Argentina En sentido contrario, algunas actividades consiguieron amortiguar la caída general. Pesca se disparó 424,5% interanual, mientras que explotación de minas y canteras avanzó 8,4%, y agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 0,7%. En conjunto, estos tres sectores aportaron un punto porcentual a la variación interanual del Emae.