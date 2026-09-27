El picante posteo de la esposa de Di María tras el nuevo título de Central: "Yo también lloraría" Jorgelina Cardoso celebró en las redes la victoria 3-1 ante Estudiantes y la consagración canalla en la Supercopa Internacional. 27 de septiembre 2026 · 16:36hs

La consagración de Rosario Central como campeón de la Supercopa Internacional tuvo una celebración especial en las redes sociales. Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, festejó el triunfo por 3-1 ante Estudiantes con una serie de publicaciones que rápidamente tuvieron repercusiones en el mundo canalla.

Cardoso siguió fiel a su estilo y combinó la alegría por un nuevo título de Central con una cuota de picardía. Primero compartió un video del golazo de tiro libre de Di María, una de las imágenes salientes de la final disputada este sábado en Santiago del Estero, acompañado por una frase tan breve como picante: “Yo también lloraría si no fuese de Central”, escribió junto a un emoji de risa.

Pero no fue el único mensaje. Más tarde, al compartir una publicación oficial del club sobre la consagración, volvió a exteriorizar su pasión por el canalla. “Que la cuenten como quieran, nosotros a lo nuestro como siempre. CENTRAL TE AMO!!”, escribió Cardoso, junto a corazones azules. Previamente había resumido el espíritu de sus festejos con otra frase: “Nosotros a lo nuestro como siempre”, acompañada por los colores auriazules y un emoji cómplice.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario La Capital (@diariolacapital) La esposa de Di María nunca ocultó su vínculo afectivo con Central y suele expresarlo públicamente en las redes sociales. Esta vez tuvo un motivo especial: además de celebrar una nueva estrella para el club, pudo hacerlo después de una final en la que Fideo volvió a ser protagonista con la camiseta canalla.