El clima en Rosario: domingo con alerta por tormentas fuertes y descenso de temperatura

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Denuncian que el fenómeno El Niño puede provocar derrumbe y contaminación del río Paraná
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Toque santafesino: la silla que usará el Papa León XVI en Luján se confecciona en la provincia
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Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda
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Un sacerdote preso por delitos de lesa humanidad quiere que lo trasladen a Devoto para ver a León XIV
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Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron
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