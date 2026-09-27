El clima en Rosario: domingo con alerta por tormentas fuertes y descenso de temperatura El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable, con lluvias durante buena parte del día y fuertes ráfagas de viento 27 de septiembre 2026 · 08:03hs

Celina Mutti Lovera / La Capital

El último domingo de septiembre llega a Rosario con un marcado cambio en las condiciones del clima. Después de un sábado con temperaturas agradables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para hoy una jornada atravesada por lluvias y tormentas, algunas potencialmente fuertes. La ciudad se encuentra bajo alerta amarilla y se espera que la temperatura oscile entre los 15 y los 23 grados.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las tormentas podrían registrarse durante la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitaciones es del 70 por ciento, de acuerdo al organismo nacional.

El alerta amarillo alcanza también a los departamentos Constitución, Iriondo y San Lorenzo. Según las advertencias difundidas por el SMN, las tormentas podrían estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Se estiman acumulados de precipitación de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual.

Frente a este panorama, la Municipalidad de Rosario mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y recomienda evitar la circulación durante las tormentas, retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantener limpios los desagües. Ante situaciones de emergencia, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil.

La inestabilidad podría continuar durante el lunes, cuando se espera una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 23, con probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40 por ciento. Según el pronóstico extendido, las condiciones comenzarían a mejorar gradualmente a partir del martes, aunque todavía no se descartan algunas lluvias aisladas.