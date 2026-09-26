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Denuncian que el fenómeno El Niño puede provocar derrumbe y contaminación del río Paraná

La Justicia santafesina ordenó el apuntalamiento urgente de la barranca de Ar-Zinc, una empresa química cerrada años atrás en Fray Luis Beltrán

26 de septiembre 2026 · 11:19hs
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Los pronósticos sobre el fenómeno El Niño preocupan a toda la región.

Los pronósticos sobre el fenómeno El Niño preocupan a toda la región.

Una fábrica del cordón industrial del Gran Rosario recibió este viernes una orden para realizar obras urgentes en busca de neutralizar el riesgo de contaminación del río Paraná. La Fiscalía Regional Segunda solicitó la medida porque entiende que el fenómeno El Niño puede llegar a provocar un derrumbe en ese sector de Fray Luis Beltrán.

La situación de peligro en las instalaciones de Ar-Zinc SA no es reciente. De hecho, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicó que la empresa tiene antecedentes de resoluciones incumplidas hace cuatro años en el fuero civil y comercial para resolver el problema en el departamento San Lorenzo.

El pronóstico de lluvias extraordinarias y el crecimiento del nivel del río en los próximos meses agravó el escenario y generó la apertura de una investigación penal sobre el caso. Frente a la evidencia presentada, el juez Eugenio Romanini fijó un plazo de 15 días para iniciar la protección de la zona afectada a orillas del Paraná, a menos de 15 kilómetros al norte de Rosario.

¿Por qué denuncian riesgo de contaminación en Fray Luis Beltrán?

El fiscal Maximiliano Nicosia pidió el cese de estado antijurídico porque existe un "peligro inminente de daño ambiental" en el predio de Ar-Zinc, la planta química que cerró sus puertas hace una década. En el terreno judicial, la cuestión se analizó inicialmente en 2020, cuando se pidieron por primera vez una serie de reformas a la vera del río.

Según voceros del MPA, la primera orden para realizar obras de apuntalamiento en la barranca se firmó en 2022 y la empresa nunca la cumplió. Ahora, el relevamiento de la zona en vísperas de las lluvias abundantes que promete El Niño dio paso a una acción penal con participación del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.

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Durante la audiencia realizada este viernes en los Tribunales provinciales de San Lorenzo, Nicosia remarcó que el terreno debe ser resguardado y cerrado de manera inmediata para evitar daños a las personas que puedan ingresar al predio. Asimismo expresó preocupación por el deterioro del suelo.

El fiscal advirtió que la situación actual es "crítica" si se cumplen los pronósticos sobre el efecto del fenómeno El Niño en los próximos meses. Puntualmente, indicó que un derrumbe en ese sector implica la contaminación directa del agua del Paraná.

¿Cuántos residuos tóxicos hay en Ar-Zinc?

De acuerdo al registro de los investigadores, la fábrica posee un pasivo ambiental preocupante, constituido por unas 800.000 toneladas de residuos tóxicos. Se trata de sustancias derivadas del procesamiento de materiales pesados como la jarosita.

El MPA pidió una respuesta urgente de la empresa para neutralizar el gran peligro que existe en el cordón industrial. En esta instancia también intervino el fiscal de Estado de Santa Fe, Domingo Rondina, y el secretario de Ambiente de la provincia, Gustavo Leone.

Por su parte, el juez Romanini estableció un plazo 10 días para definir el plan de acción en Fray Luis Beltrán. A priori, los directivos de Ar-Zinc tienen dos opciones: remover los residuos o tratarlos para contenerlos, de manera que no puedan caer al agua ni afectar el suelo.

En las próximas dos semanas, la firma química debe presentar la documentación técnica del proyecto, así como el cronograma de ejecución y el equipo profesional a cargo. El magistrado fijó un límite de ocho meses para terminar los trabajos. En ese plazo se deben presentar informes quincenales con la supervisión de los tres organismos estatales que intervienen en la causa penal.

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