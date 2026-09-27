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Estiman que el corte de agua se extenderá hasta el mediodía en Rosario

Aguas Santafesinas está haciendo trabajos de renovación de una cañería de impulsión de agua potable en la Planta Potabilizadora de Arroyito

27 de septiembre 2026 · 08:24hs
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Assa realizará trabajos en la planta potabilizadora de barrio Arroyito.

Assa realizará trabajos en la planta potabilizadora de barrio Arroyito.

El corte de agua que comenzó durante la madrugada de este domingo en gran parte de la ciudad se extenderá hasta el mediodía, según lo indicado por la empresa Aguas Santafesinas.

La falta de suministro obedece a la necesidad de trabajos de renovación de una importante cañería de impulsión de agua potable en la Planta Potabilizadora Arroyito, ubicada en Echeverría y French de la ciudad. Para llevar adelante las tareas será necesario detener el bombeo.

Por este motivo, desde las 0 de este domingo 27 se interrumpió el suministro de agua potable en toda la ciudad. Las tareas permitirán renovar componentes fundamentales del sistema de impulsión de agua potable y mejorar su confiabilidad.

La intervención contempla el reemplazo de cañerías, válvulas y otros equipos que cuentan con más de 60 años de antigüedad, actualizando una infraestructura clave para el funcionamiento del servicio y optimizando sus condiciones de operación.

Desde la empresa estiman que al mediodía se estará reponiendo el servicio.

Cómo se realizarán los trabajos

Además, será necesario accionar en simultáneo cuatro válvulas de expurgue. Por este motivo, durante el desarrollo de los trabajos podrá observarse la salida de agua sobre avenida Alberdi, en las siguientes intersecciones:

* Av. Alberdi y Juan B. Justo

* Av. Alberdi y Génova

* Av. Alberdi y Juan José Paso

* Av. Alberdi y Carballo

Una vez finalizados los trabajos, el sistema de bombeo será puesto nuevamente en funcionamiento de manera progresiva, lo que permitirá recuperar paulatinamente los niveles habituales de prestación del servicio en la ciudad.

Recomendaciones para los usuarios

A los usuarios que cuenten con reservas domiciliarias se les solicita realizar un uso cuidadoso y responsable del agua durante la jornada, priorizando las necesidades esenciales.

>> Leer más: Anuncian posibles cortes de agua en Rosario por mantenimiento durante el fin de semana

Por la complejidad de las tareas previstas, el tiempo de ejecución eventualmente podría extenderse más allá del horario inicialmente establecido. En ese caso, Aguas Santafesinas informará oportunamente sobre el avance de los trabajos y la evolución de la prestación del servicio.

Reclamos y Gestiones a través del WhatsApp 341 6 950 008 o www.aguassantafesinas.com.ar

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