La Capital | Economía | fiebre

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

Fuerte demanda para cubrirse de una eventual devaluación tras las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre

20 de octubre 2025 · 15:08hs
Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

Foto: Archivo AP

La voracidad por cobertura cambiaria vuelve a imponerse en el mercado cambiario argentino. Ni la intervención directa del Tesoro de EEUU ni el anuncio de la firma del swap de monedas entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el organismo que encabeza Scott Bessent, oficializado esta mañana, logran detener la presión alcista sobre el dólar, que este lunes continúa su marcha alcista en el mercado oficial, cuando restan cinco ruedas para las elecciones.

El dólar mayorista, que es la principal referencia del mercado, sube 1,7% hasta los $1.475 con la fuerte demanda de formación de activos externos (FAE). Así, el tipo de cambio oficial se ubica a solo 1,1% del techo de la banda, que este lunes se ubica en $1.490,57. Operadores cambiarios detectaron posturas de venta en el techo de la banda que podrían corresponder al BCRA.

"La demanda por cobertura continúa sostenida, y así lo refleja un dólar mayorista por encima de los $ 1.450 que sólo intercala respiros ante las intervenciones de Bessent, las cuales últimamente ya no logran correr a la demanda privada, sino apenas morigerar el reacomodamiento al alza de la divisa, antes de que llegue al techo de la banda y deban activarse ventas del BCRA", planteó el economista Gustavo Ber.

Así, una de las incógnitas es si se reforzará la intervención del Tesoro de EEUU para evitar que el dólar toque el techo y el Central empiece a drenar reservas o si se apostará a que aparezca algo de oferta privada. Lo cierto es que son ruedas de incertidumbre y el mercado busca cubrirse.

En línea con el mayorista, los bancos ajustan sus cotizaciones minoristas que ofrecen al público. Así, en el Banco Nación el billete se vende a $1.485.

La demanda de dólares no afloja

"Con solo cinco ruedas hasta las elecciones de medio término, el mercado entra en zona de alta tensión. La demanda de dolarización de portafolios del retail, típica de períodos pre-electorales, se acelera (es normal que en los meses previos a los comicios la formación de activos externos de minoristas suela, como mínimo, duplicarse)", explicaron desde Portfolio Personal Inversores (PPI).

Y agregaron que "ni siquiera la intervención del Tesoro norteamericano logra frenar del todo esta dolarización de carteras". Es que, tanto en la city local como en Wall Street, los analistas e inversores esperan que haya una modificación del régimen cambiario después de las elecciones y que el valor del dólar experimente una suba considerable. Es por eso que todos los dólares que vuelca Bessent con sus intervenciones son rápidamente absorbidos por la demanda de divisas.

¿De dónde salen los pesos que están comprando dólares?

"¿De dónde salen los pesos que están comprando dólares?", se preguntó el economista Christian Buteler en sus redes sociales. "Los plazos fijos en pesos, que sin hacer nada deberían crecer al ritmo de la tasa que devengan, muestran una caída de $2,4 billones en la primera quincena de octubre", explicó.

Esa fuerte búsqueda de cobertura se manifiesta también en el mercado de futuros. Allí, a pesar de que se observan indicios de intervención oficial, sobre todo en los tramos más corto, la mayoría de los contratos operan al alza. Para fin de año, el mercado "pricea" un tipo de cambio oficial de $1.594.

A cuánto cotizó el blue en Rosario

En cuanto a los dólares paralelos, el blue avanzó $20 hasta los $1.489 para la compra y $1.521 para la venta, según un relevamiento en la city rosarina.

En cambio, los financieros operan con disparidad: el MEP cede 0,4% a $1.534,72, mientras que el contado con liquidación (CCL) trepa 0,4% a $1.548,59. Por su parte, el tipo de cambio "que nunca duerme", el dólar cripto, baja 0,4% hasta $1.530,19.

Noticias relacionadas
El empleo hoy. Andrea Avila, CEO de Randstad Argentina, participó en el Coloquio de Idea.

Andrea Avila: "Se necesita volver a generar empleo genuino"

Roberto Murchison, presidente ejecutivo de Grupo Murchison, en el Coloquio de Idea.

Murchison: "Se abusa de la utilización del monotributismo"

El imperio no puede con la city. Crece la avidez por los dólares de Bessent.

Las ventas del Tesoro de Estados Unidos aumentan el apetito local por el dólar

Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el Coloquio de Idea.

Salarios: el gobierno impulsa aumentos por productividad

Ver comentarios

Las más leídas

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Lo último

Escándalo: detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

Escándalo: detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami

Joaquín Furriel confirmó que está de novio: quién es la abogada que conquistó al actor

Joaquín Furriel confirmó que está de novio: quién es la abogada que conquistó al actor

Escándalo: detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

La Justicia investiga a estos efectivos federales por exigir el pago de sobornos a choferes para poder circular por las rutas. El dinero lo recibían hasta por transferencias. Hubo allanamientos en Santa Fe, Córdoba y Salta.
Escándalo: detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros
Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario
La Ciudad

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena
Economía

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Policiales

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

La lapidaria frase de Trump: Argentina no tiene dinero, están muriendo
Política

La lapidaria frase de Trump: "Argentina no tiene dinero, están muriendo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Ovación
Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán
Ovación

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

Policiales
Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Policiales

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen de la Costanera Central

Detuvieron a un segundo sospechoso por el crimen de la Costanera Central

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

La Ciudad
Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario
La Ciudad

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

Nueva ley de mala praxis: qué cambia realmente y cómo impactará en médicos y pacientes

Nueva ley de mala praxis: qué cambia realmente y cómo impactará en médicos y pacientes

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

Las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario
La Ciudad

Las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

Futsal femenino: la aplanadora de zona norte se llama Parquefield

Por Leandro Garbossa
Ovación

Futsal femenino: la aplanadora de zona norte se llama Parquefield

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se pondrá en juego el próximo miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se pondrá en juego el próximo miércoles

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR votan nuevas medidas de fuerza para exigir el financiamiento universitario

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios
La Ciudad

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos
Ovación

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello
Policiales

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder
El Mundo

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado
Política

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Por Lucas Vitantonio
Ovación

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario
Información General

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar
Economía

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja
Información Genereal

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido
Policiales

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania
Información General

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial
Información General

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná
La Región

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones
Política

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones