El Papa hizo foco en el desempleo y dijo que "es un auténtico drama"

El Papa remarcó que la falta de trabajo daña la capacidad de las personas de aportar a la sociedad.

“Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad”. El Papa León XIV puso al desempleo en el centro de su mensaje ante trabajadores, empresarios, sindicalistas, cooperativistas y académicos reunidos este lunes en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero. E n su discurso, además, reclamó políticas estables que promuevan el empleo y la inclusión social y alertó sobre los riesgos de la inteligencia artificial y la automatización sin regulación.

Durante el “Encuentro con el mundo del trabajo” el pontífice habló de una agenda que incomoda al gobierno nacional y calificó al desempleo como “un auténtico drama”. El Papa remarcó que la falta de trabajo daña la capacidad de las personas de aportar a la sociedad y las sumerge en la exclusión, con consecuencias que también alcanzan a la vida comunitaria.

Su planteo recuperó una definición de Francisco: el trabajo no sólo permite ganarse el pan, sino que también ofrece un espacio para el crecimiento personal, la construcción de vínculos y la participación en un proyecto colectivo. Desde esa perspectiva, sostuvo que el acceso al empleo debe seguir siendo una prioridad de las políticas públicas y de los procesos económicos.

Se trató de un mensaje clave ante las últimas estadísticas. La desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre , aumentó 0,3 puntos porcentuales frente a igual período de 2025 y 1,7 puntos respecto de 2023. El Gran Rosario registró una de las tasas más elevadas con el 11,5%.

León XIV consideró “insustituible” el compromiso de las autoridades con la promoción de políticas estables que favorezcan el empleo y la inclusión social y también propuso evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo por su capacidad de distribuir las oportunidades de manera justa.

El discurso fue seguido en las primeras filas del auditorio por la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello.

La presentación en la UCA era muy esperada por referentes ante la crisis que atraviesa el mundo del trabajo en Argentina. El diagnóstico del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), que elaboró un informe destinado a León XIV con motivo de su visita, detalló la realidad del país. Señala que entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 32.290 empleadores y 437.611 puestos registrados en unidades productivas. A ese retroceso se suman una informalidad laboral del 45%, salarios registrados con un poder adquisitivo 7% inferior al del inicio del período y jubilaciones mínimas con bono que acumulan una pérdida real del 19,2%.

La inteligencia artificial

El Papa también señaló que los desafíos de la inteligencia artificial y la automatización desregulada pueden poner en riesgo puestos de trabajo y convertirse en “una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral”.

“La técnica debe estar siempre supeditada a la ética. El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”, afirmó y asignó una responsabilidad directa a las autoridades: “Los poderes públicos deben velar para que esto no suceda”.

Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión. Los empresarios están llamados a subvertir esta lógica tecnocrática mediante una inversión ética que priorice la… — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 9, 2026

El mensaje también incluyó un cuestionamiento a las formas de organización económica que concentran los beneficios y descargan sus costos sobre los sectores más vulnerables. “Cuando prevalece la ley de unos pocos, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral”, sostuvo, y advirtió sobre una mirada que valora a los trabajadores únicamente por su eficiencia.

Para el pontífice, el crecimiento debe contemplar tanto las condiciones laborales como el cuidado ambiental y la responsabilidad hacia las generaciones futuras. En ese marco, afirmó que “no es verdadero progreso aquello que aumenta el bienestar de algunos degradando los ecosistemas, trasladando los costes a las comunidades más vulnerables y poniendo en peligro las condiciones de vida de quienes vendrán después”.

Al dirigirse al empresariado, León XIV reconoció el riesgo de invertir, comprometer el patrimonio y crear puestos de trabajo frente a la incertidumbre. Definió la vocación empresarial como “una noble tarea”, aunque remarcó que debe orientarse por la función social de la propiedad y del capital.

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“Cuando el beneficio económico se absolutiza como el único criterio de éxito, la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”, expresó y convocó a los empresarios a impulsar inversiones que prioricen la sostenibilidad ambiental y la dignidad laboral, y a medir los resultados financieros en función de su contribución al bien común.

También reivindicó la tarea de los sindicatos en la mejora de la legislación laboral, la protección de los más vulnerables y la conquista de condiciones más humanas. Los definió como instrumentos de solidaridad y cohesión, y como canales de colaboración entre los trabajadores y las empresas. “El sindicato es una institución indispensable cuando defiende a los que no tienen voz y cuando se resiste a la mercantilización de la fuerza de trabajo”, aseguró.

“Tierra, techo y trabajo”

La inclusión ocupó un lugar destacado en el discurso de León XIV en la UCA. El Papa valoró la organización de los movimientos y la economía popular, los campesinos y los artesanos, y retomó las demandas de “tierra, techo y trabajo” que el Papa Francisco señaló como exigencias de la justicia social.

“Ellos no esperan pasivamente la asistencia del Estado, se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias”, afirmó y destacó algunas experiencias como expresiones de la capacidad de las comunidades para dar respuestas a sus necesidades y reclamar inclusión.

Su definición sobre el papel estatal combinó el apoyo a las iniciativas popular con la defensa de la regulación. Explicó que ni el Estado ni las grandes corporaciones deben absorber las capacidades de las comunidades locales y las organizaciones intermedias, sino acompañarlas y potenciarlas.

“El Estado no tiene que hacerlo todo, sino que tiene la tarea de favorecer la actuación de los cuerpos intermedios”, sostuvo.

Además, aclaró que se debe mantener “el poder regulador para el bien común” y asumir las tareas que esas agrupaciones no pueden cumplir por sí mismas.

El pontífice reconoció, además, el ingenio y la capacidad de trabajo del pueblo argentino. Mencionó los aportes a la astronomía, la producción agrícola y la medicina, junto con las tareas cotidianas que sostienen la vida social: el trabajo en los hogares, la preparación del mate cocido para los chicos en los barrios y las largas jornadas dedicadas a arar, cultivar y cosechar el campo.

A lo largo de su intervención, insistió en que “la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía” y llamó a construir una Argentina unida mediante la justicia, el diálogo y la colaboración.

“El trabajo no es un instrumento de conflicto, sino que contribuye a construir la realidad social mediante la aportación de todos”, expresó.

En la previa al discurso de León XIV se presentaron cinco historias de vida. Verónica San Martín, recicladora urbana de La Plata, de 45 años y mamá de cuatro hijos, puso en palabras la experiencia de quienes encontraron en el cartoneo una salida para subsistir.

El testimonio expuso las problemáticas estructurales que atraviesan los sectores populares en la Argentina.

Contó que antes había trabajado en la limpieza de una clínica y en el cuidado de chicos, pero quedó sin trabajo. “Quienes fuimos descartados por el sistema encontramos en lo que otros desechan una forma de subsistir”, expresó.

A partir de la organización colectiva, explicó, pudieron transformar esa actividad en un trabajo y formar una cooperativa que hoy reúne a más de 200 personas. Se refirió a la Cooperativa de Trabajo Recicladores Unidos.

“Necesitamos dignidad”, sostuvo San Martín, quien también destacó el acompañamiento a compañeros que se recuperan de las adicciones para que puedan volver a empezar.

El testimonio reivindicó el trabajo cooperativo como una herramienta para construir oportunidades y conquistar derechos. “No queremos volver atrás, queremos seguir trabajando, organizados y conquistando derechos para nosotros y toda la familia”, afirmó durante la lectura de su carta al Papa.