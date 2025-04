En el debut de la banda cambiara, el dólar oficial saltó un 12 %

El Banco Central (BCRA) no intervino en el mercado oficial dado que la divisa se mantuvo entre las bandas. Las reservas cayeron en u$s 421 millones a u$s 24.305 millones, un mínimo desde el 18 de enero de 2024. La baja responde fundamentalmente a las ventas realizadas el viernes. Para este martes se prevé el primer desembolso del FMI por u$s 12.000 millones, que ayudará a recomponerlas.

El riesgo país

Los bonos en dólares y ADRs tuvieron una jornada histórica. En el segmento de renta fija del mercado local, los títulos en dólares experimentaron un avance de hasta 11 %. A pesar de ello, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubicó en 890 puntos básicos, es decir, 1,8 % por encima del viernes. En tanto, el S&P Merval operó con una suba del 4,2 % en pesos.

El gobierno nacional celebró la respuesta de los mercados. Tras reunirse con el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, en lo que representa un fuerte espaldarazo de la administración de Donald Trump al gobierno de Javier Milei, el mandatario argentino dejó la Casa Rosada y cruzó al Ministerio de Economía. Allí lo esperaba el equipo económico de Luis Caputo para “celebrar”.

En el mercado de deuda, el Ministerio de Economía colocó unos $5 billones y mercado no mostró apetito por los bonos dólar linked. El resultado de la compulsa dejó un rollover del 75 %.

Fuerte apoyo de EEUU

El gobierno nacional recibió un fuerte respaldo del gobierno de Estados Unidos. El secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent, viajó especialmente a Buenos Aires para demostrar este apoyo. Tras un encuentro con Milei en la Casa Rosada, aseguró estar “orgulloso de apoyar” a la administración libertaria “en sus esfuerzos incansables por volver a hacer grande a la Argentina”. En esa línea, destacó el rumbo económico del gobierno y sostuvo que “esta estabilidad va a dar paso a lo que debería ser un auge masivo de inversión extranjera directa”.

bessentmilei.jpeg

Bessent resaltó las negociaciones para lograr un acuerdo de libre comercio en el medio de la guerra de aranceles desatada por Donald Trump. “Bajo el liderazgo del presidente Milei, Argentina y Estados Unidos comparten valores similares, por eso me entusiasmaba hacer este viaje para dar inicio a las primeras conversaciones formales sobre comercio recíproco entre nuestros dos países”, dijo.

Durante su fugaz viaje, el funcionario de Trump mantuvo un encuentro con el primer mandatario y visitó al ministro de Economía y a miembros de su equipo. Milei y Bessent también grabaron una declaración conjunta. Más tarde, el estadounidense brindará una entrevista periodística y dejará el país alrededor de las 19.

El secretario del Tesoro llegó acompañado de Michael Kaplan, subsecretario de Tesoro, Dan Katz, jefe de Gabinete y en Buenos Aires se sumó, Lydia Barraza, encargada de negocios de la embajada. En paralelo, arribaron Matt Schlapp, presidente de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y Soledad Cedro, CEO de CPAC Argentina.

También se sumó Rod Citrone, amigo del secretario del Tesoro e importante empresario norteamericano, fundador de Discovery Capital Management y uno de los dueños de Pittsburgh Steelers. Se habla del interés del empresario por invertir unos u$s 5.000 millones.

La llegada de Bessent se produjo luego del anuncio del acuerdo alcanzado con el FMI.

Presión al campo

Pese al respaldo externo, el presidente Javier Milei se quiere asegurar el disciplinamiento de los agentes económicos internos. Por lo pronto, emplazó a los empresarios agropecuarios a vender la cosecha, de modo de acelerar el ingreso de agrodivisas. “Avisen al campo que si tienen que liquidar que lo hagan ahora porque en julio le vuelven las retenciones”, dijo el jefe del Estado en un tono que no fue bien recibido por los referentes del sector.

En enero, el Poder Ejecutivo bajó temporalmente las retenciones a la exportación de granos, con la condición de que los dólares provenientes de esas operaciones se liquidarán en un plazo no mayor a quince días. Hasta el 30 de junio, los porcentajes sobre los principales cultivos, quedaron establecidos de la siguiente manera: la soja (poroto) pasó del 33 al 26 % y sus derivados bajaron del 31 al 24,5 %, los derechos para la exportación del trigo quedaron en 9,5, del 12 % que se venía aplicando, al igual que la cebada, el maíz y el sorgo. El girasol pasó de 7 % a 5,5 %.

campo granos cosecha.jpg El campo entra en la cosecha gruesa en pleno temblor comercial mundial Archivo La Capital

La respuesta del agro

Milei confirmó que en julio los derechos de exportación volverán al nivel anterior. Las entidades del campo, que durante el fin de semana celebraron la modificación del tipo de cambio y el fin del cepo, respondieron a la presión oficial. Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA) aclaró que “el productor de escala mediana o el de pequeña escala está en plena cosecha y va a liquidar el grano que necesite para poder hacer frente a todos los costos que tiene la cosecha, eso es inminente, siempre es así”.

Pablo Ginestet, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) calificó de “amenaza” los dichos del presidente, que le hicieron acordar a “otras épocas de la política que pensábamos que habían quedado atrás”.

El impacto en los commodities

Según un análisis de Jorge Vasconcelos, del Ieral, aun cuando se utilice el adjetivo “devaluado” para caracterizar al peso, “las empresas exportadoras y las que compiten con importados saben perfectamente que no pueden esperar demasiado de la competitividad cambiaria”. A su juicio, el nuevo régimen “seguirá obligando a las firmas conectadas con el comercio exterior a cuidar los costos en dólares”, señaló.

Dante Romano, del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, explicó que el nuevo esquema “introduce certezas en el plano cambiario pero al mismo tiempo genera una baja en la capacidad teórica de pago de los exportadores”.

Con la eliminación del dólar blend, que permitía liquidar un 20 % al tipo de cambio financiero (CCL), los exportadores pasan a ingresar el 100 % de las divisas al mercado oficial, reduciendo en aproximadamente un 5 % la capacidad de pago. Según Romano, “eso implica una baja estimada de 15 dólares por tonelada para la soja y de 10 dólares para los cereales”.

A pesar de esta pérdida, quienes capturaron precios en dólares altos previo a los anuncios podrían verse beneficiados: “Aquellos que vendieron soja a 300 dólares por tonelada y maíz a 190, ahora pesificarán a un tipo de cambio superior y recibirán más pesos”, explicó.

Precios internos

En el plano del mercado interno, el nuevo valor del dólar rápidamente despertó uno de los grandes temores en Argentina: que la suba se traslade a los precios. Frente a esta posibilidad durante la primera jornada de la nueva banda cambiaria, los autoservicios mayoristas tuvieron un lunes atípico: se registró un nivel de ventas muy superior.

imagesuper.jpg El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó la inflación de marzo. Fuerte suba de los alimentos.

Es que ante una devaluación, una de las herramientas que tiene a mano los comercios es stockearse. Si bien muchos no tienen gran margen de maniobra, porque la caída del consumo llevó a supermercadistas y almaceneros a disponer de los justo para cubrir el día a día, algunos sí se las ingeniaron para apostar sus recursos disponibles a sortear, aunque sea, la primera escalada de precios.

Armando Farina, vicepresidente Cámara Argentina de Autoservicios Mayoristas (Cadam), contó que la incertidumbre llevó a algunos clientes a cubrirse. “Los lunes son días muy tranquilos, los días de mayores ventas son los viernes, sábado y domingo y se trabajó como un viernes. Vimos que se adelantaron compras. Hubo movimiento de supermercadistas, maxikioscos y también de consumidores finales. Se incrementaron los pedidos también por web”, resaltó.

Además, agregó que el abastecimiento durante todo el lunes fue el habitual “porque los proveedores abastecieron de forma normal”.

Por su parte, Juan Milito, presidente del Centro Unión de Almaceneros de Rosario, comentó que tratar de stockearse es la primera reacción ante una devaluación pero como el consumo cayó 20 % en la era Milei no es sencillo tener liquidez. “Las ventas y el consumo están resentidos, la mayoría de la gente no tiene plata y los comerciantes tampoco, hay que pagar compromisos”, reseñó.

Milito dijo que no llegaron nuevas listas de precios y estimó que como esta semana es bastante corta por Pascua el lunes seguramente reciban actualizaciones. “No sabemos en qué medida serán los aumentos, pero seguramente habrá. Ahora las grandes proveedores suben en la lista oficial y después dan bonificaciones. Veremos. Tenemos como parámetro que el mes pasado los precios del rubro alimentos y bebidas subieron 5,9 %”, indicó Milito, quien mostró gran preocupación por el incremento de los costos fijos de los negocios,