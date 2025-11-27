La Capital | Economía | elecciones

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Casi 600 socios participaron de los comicios de este jueves. En una votación pareja, triunfó el oficialismo con 309 votos frente a 286 de la oposición

27 de noviembre 2025 · 18:32hs
La Bolsa de Comercio fue a elecciones este jueves.

La Capital / Marcelo Bustamante.

La Bolsa de Comercio fue a elecciones este jueves.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) eligió este jueves a su nuevo titular y el comité directivo que lo acompañará por los próximos dos años. La lista oficialista se impuso y Hernán Bortolato sucederá en la presidencia a Miguel Simioni.

Lo cierto es que de los 890 socios habilitados para votar, participaron casi 600, un número importante teniendo en cuenta las experiencias previas de la institución.

La lista amarilla, encabezada por Bortolato, obtuvo 309 votos, mientras que la lista verde, opositora a la actual gestión y liderada por Víctor Cabanellas, alcanzó 286 . La diferencia final fue de apenas 23 sufragios.

La elección arrancó cruzada desde el inicio cuando, intempestivamente, Víctor "Fiti" Cabanellas se presentó en la reunión del consejo directivo y blanqueó su intención de conducir la Bolsa.

La propuesta opositora arrancó forzada, pero terminó agitando el ambiente político. Y si bien el oficialismo marchó derecho en su gestión, no esperaba competir con una lista opositora.

A pesar de ese escenario, el oficialismo se impuso en las elecciones que se celebraron este jueves. Antes de los comicios, sostuvieron que la gestión recuperó la “credibilidad” que había sido dañada en períodos anteriores tras las ruidosas caídas de cerealeras y agrofinancieras.

En ese sentido, Bortolato afirmó que quiere "seguir adelante con el modelo de la gestión actual".

“Durante estos cuatro años supimos armar acuerdos con la Nación, el gobierno provincial y el municipio, con el empresariado y con la sociedad civil, incluso en los momentos más difíciles de nuestra ciudad. Hay que contar de dónde venimos y a dónde estamos”, sostuvieron durante semanas en el oficialismo.

Enfrente, la lista de Cabanellas propuso "sostener lo que se hizo bien pero se requiere escuchar más a los socios". Y añadieron: "Hemos convocado a profesionales y empresarios talentosos vinculados con la Bolsa que colaborarán en el desarrollo de nuevos mercados y propuestas de mejora en los actuales".

Noticias relacionadas
El plantel de Newells terminó los entrenamientos y quedó liberado hasta el inicio de la pretemporada.

El plantel de Newell's quedó liberado y se reencontrará cuando haya nuevo presidente y entrenador

el dolar oficial subio y anoto su primer avance semanal tras las elecciones

El dólar oficial subió y anotó su primer avance semanal tras las elecciones

El presidente Javier Milei anticipó un período de crecimiento económico sostenido: “El mundo podría llegar a hablar de crecer a tasas argentinas”.

Milei pidió apoyo a los empresarios y anticipó que vienen más reformas

Newells pudo haberse ido al descenso. Se salvó, pero no arrancará el 2026 con mucho aire. 

Cinco cosas que deben cambiar en Newell's para que la próxima temporada sea mejor

Ver comentarios

Las más leídas

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Lo último

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

La AFA se expidió luego de que los jugadores del Pincha se dieron la vuelta como gesto de protesta al título de campeón de liga entregado al Canalla. La sanción a los futbolistas corre a partir del próximo torneo
Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón
Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa chica O. que podría revelar datos clave

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa "chica O." que podría revelar datos clave

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo
Información General

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones: así quedó el haber mínimo

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente
Economía

Elecciones en la Bolsa de Comercio: se impuso el oficialismo y Bortolato será el nuevo presidente

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero
Policiales

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Central vende los palcos para financiar la tercera bandeja: a partir de 85 mil dólares

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Una familia con sarampión pasó por Rosario y encendió la vigilancia sanitaria

Ovación
Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

El plantel de Central iniciará la pretemporada para el exigente 2026 el 4 de enero

El plantel de Central iniciará la pretemporada para el exigente 2026 el 4 de enero

Ariel Holan, al contraataque: dijo que la campaña de Central molesta porque es un club del interior

Ariel Holan, al contraataque: dijo que la campaña de Central molesta porque es un club del interior

Policiales
Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero
Policiales

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen ocurrido en enero

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Lanzan el 0800-MPA: cómo funcionará la línea que reemplaza el contacto directo entre policías y fiscales

Lanzan el 0800-MPA: cómo funcionará la línea que reemplaza el contacto directo entre policías y fiscales

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

Golpe a una banda de inhibidores de alarmas en Empalme Graneros: hay dos detenidos

La Ciudad
Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa chica O. que podría revelar datos clave

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte en el Parque de España: quién es la misteriosa "chica O." que podría revelar datos clave

La Misión Hermana María Jordán celebró 30 años de compromiso y esperanza en Empalme Graneros

La Misión Hermana María Jordán celebró 30 años de compromiso y esperanza en Empalme Graneros

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Nueva edición de Biolíderes: la ciencia argentina abre sus puertas para impulsar decisiones informadas

Nueva edición de Biolíderes: la ciencia argentina abre sus puertas para impulsar decisiones informadas

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords
Información General

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal
Policiales

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores
Policiales

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores
Economía

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales
Ovación

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso
Policiales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud
Información General

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión
Información General

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión

Imputan a otro miembro de Los Menores: Se quieren comer el mundo
Policiales

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo"

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000
Información General

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación
Economía

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este
Información general

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas
Información General

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: los más chiquitos y un gran cierre de temporada a pura pasión

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral
Ovación

Arrancó el tradicional torneo de golf de Rosario: el Abierto del Litoral

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción
El Mundo

Perú: el expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años por corrupción

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina
motores

Por fallas, Volkswagen llama a revisión a más de 55.000 autos en Argentina

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe
La Ciudad

Ciclo lectivo 2026: cuándo arrancan las clases en la provincia de Santa Fe