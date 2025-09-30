Bolsa de Comercio de Rosario: Víctor Cabanellas "no espera más" y promete "mantener las tradiciones"

"Fiti" Cabanellas confirmó su candidatura para presidir la institución y contrasta con la actual conducción. Promete una "campaña sobria y respetuosa"

El candidato opositor de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Víctor Cabanellas puso primera en la campaña de cara a la elección por la conducción de la institución luego de que no avanzara el diálogo por una lista única. “Mirando siempre hacia adelante y manteniendo las tradiciones que nos identifican ”, sostuvo.

Cabanella envió un comunicado para los socios en el cual cuenta que el pasado 19 de agosto se reunió con la Mesa Ejecutiva para informar, “de manera directa y transparente”, que un grupo de socios, “ preocupados por el futuro de nuestra institución , me propuso liderar un proyecto de cambio”.

"Fiti" cuenta en el texto que giró este lunes que en aquel encuentro manifestó su “voluntad de buscar consensos, convencido de que la unidad es el camino que la mayoría de los socios desea”.

“Sin embargo, al haber transcurrido varias semanas sin que se generara un espacio de diálogo , y atento a los tiempos electorales, la semana pasada comuniqué formalmente a la Comisión Directiva que daba por concluida esa etapa de espera”, sostiene.

Por lo tanto, se lanza con su propuesta. “A partir de ahora, quiero compartirles que me he comprometido a encabezar una propuesta para las próximas elecciones. Lo haremos con una campaña sobria y respetuosa, mirando siempre hacia adelante y manteniendo las tradiciones que nos identifican”.

Esta última frase no es aleatoria, busca mostrar cierto contraste con la conducción actual que se caracterizó por aggiornar y darle apertura a la Bolsa, y conectar con los socios de mayor años que no quieren perder lo tradicional y resisten ciertos cambios.

Una de estas actitudes quedó expuesta cuando se filtró que la actual conducción de Miguel Simioni pretendía llevar como candidata a presidenta a Mayra Boglich. Finalmente el candidato del oficialismo será Pablo Bortolato, actual vicepresidente segundo y representante del sector bursátil que está consolidándose en la institución.

Miguel Simioni.jpg El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, termina su segundo mandato

“Fiti” Cabanellas conduce su molino familiar en la localidad de Maciel, de homónimo nombre. Fue vicepresidente de la BCR y tiene respaldo de otros expresidentes, como Raúl Meroi, quien luego dejó la conducción a los Padoán. Representa a la industria harinera santafesina tradicional y a un sector agroindustrial que reclama protagonismo en la mesa de decisiones de la institución.

Para cerrar su comunicado, Cabanellas regala un gesto para la actual conducción. “Mi compromiso es honrar el esfuerzo de quienes integran hoy la Mesa Directiva y también de quienes lo han hecho en el pasado, todos ellos dedicando su tiempo y energía para que nuestra institución sea cada día más grande”.

La elección

El Consejo Directivo de la Bolsa de Comercio de Rosario Asociación Civil convocó a sus asociados a los comicios que se llevarán a cabo el día 27 de noviembre de 2025, de 11 a 15.

Se procederá a la elección por un período de dos años de Presidente, Vicepresidente 1° y Vicepresidente 2°, por finalización de mandato de Miguel A. Simioni, Javier A. Gastaudo y Pablo A. Bortolato; de cinco Vocales Titulares, por la conclusión de mandato de Gerardo P. Calace, Ivanna M. R. Sandoval, Sebastián A. Bottallo, Tomás Rodríguez Ansaldi y Mayra C. Boglich; y de dos Vocales Suplentes por finalización de mandato de Mauro J. E. Venturi, y para cubrir la vacante producida por la asunción de Mayra C. Boglich como vocal titular.

También se elegirán, por un período de un año, tres miembros titulares y tres miembros suplentes de la Comisión Revisora de Cuentas, por finalización de mandatos de Ricardo V. Moscariello, Carlos A. García Beltrame, y Enrique M. Lingua (como titulares) y de Daniel E. J. Vigna, Clara Vogel y Cintia L. Majul (como suplentes).