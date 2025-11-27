La Capital | Economía | indec

El Indec salió aclarar la causa de la mejora de la actividad económica

Un país entra en recesión cuando los indicadores de actividad económica arrojan dos trimestres consecutivos de retroceso en la comparación con el trimestre anterior

27 de noviembre 2025 · 19:32hs
Marcos Lavagna

Marcos Lavagna, titular del Indec.

En un inusual comunicado el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) explicó que la causa por la que mejoró los datos relativos a los meses de julio y agosto de actividad económica fue la mejora de los indicadores de septiembre.

Desde diferentes ámbitos se cuestionó que el instituto oficial, junto con el informe de septiembre, modificó los resultados de julio y agosto del Estimador de Mensual de la Actividad Económica (Emae). El resultado es que el tercer trimestre de 2025 fue positivo cuando todo indicaba que daría negativo. El Indec sacó un comunicado “a raíz de algunas consultas recibidas”, según dijo en su nota. En la misma, aclaró que la información que compone el Emae es “parcial, provisoria e incluso con algunas fuentes diferentes de las utilizadas en la estimación del PIB trimestral”.

Tras indicar que en la comparación interanual (cada mes contra el mismo del año anterior) los ajustes fueron “mínimos”, desde el organismo estadístico que dirige Marco Lavagna se señaló que en el caso de la comparación intermensual las variaciones respondieron a “la incorporación del valor de septiembre”.

Evitar la recesión

Los datos intermensuales tienen una importancia propia. Por caso, en la ciencia económica se considera que un país entra en recesión cuando los indicadores de actividad económica arrojan dos trimestres consecutivos de retroceso en la comparación con el trimestre anterior.

En agosto pasado el Indec señaló que el Emae de julio era un -0,1% comparado con junio. Pero en septiembre ese dato se tornó positivo y pasó a ser de +0,1%. En agosto también dijo que el Emae de ese mes arrojó una suba del 0,3% respecto a julio. Pero en el informe de septiembre, el salto fue del 0,7%.

Noticias relacionadas
Miguel Vivas, titular del sindicato de Alimentación, fue proclamado secretario general de la CGT Rosario.

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

El dólar oficial cerró a $1.474,55 en el Banco Nación.

El Merval encadenó tres subas y el dólar oficial cortó su rally tras la licitación del Tesoro

Tras la quita de retenciones, las empresas petroleras deberán asegurar la producción y los programas de inversión requeridos para dar continuidad a la actividad.

Neuquén y Santa Cruz se suman a la quita de retenciones al petróleo

La Bolsa de Comercio fue a elecciones este jueves.

El oficialismo se impuso en la Bolsa de Comercio y Bortolato será presidente

Ver comentarios

Las más leídas

Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Lo último

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

La AFA se expidió luego de que los jugadores del Pincha se dieron la vuelta como gesto de protesta al título de campeón de liga entregado al Canalla
Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón
Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso
Información General

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Muerte en el Parque de España: la misteriosa chica O. podría tener datos clave

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte en el Parque de España: la misteriosa "chica O." podría tener datos clave

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones
Información General

El gobierno oficializó el último aumento del año para las jubilaciones

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana
Policiales

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Pide visa: un experimentado jugador de Newells continuaría su carrera en la MLS

Pide visa: un experimentado jugador de Newell's continuaría su carrera en la MLS

En Newells hay uno solo al que quieren de todos lados

En Newell's hay uno solo al que quieren de todos lados

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Tercera bandeja: la venta de palcos que lanzó Central tuvo fuerte respuesta de los socios

Tercera bandeja: la venta de palcos que lanzó Central tuvo fuerte respuesta de los socios

Ovación
Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Por Hernán Cabrera
Ovación

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newells con varios campeones

Julián González presentó a su equipo para el fútbol de Newell's con varios campeones

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

Pasillo contra Central: suspenden por dos fechas a los jugadores de Estudiantes y por 6 meses a Verón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Policiales
Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana
Policiales

Una mujer de barrio Las Flores cayó con casi dos kilos de marihuana

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen

Entró baleado al Heca y terminó preso: lo imputaron como autor de un crimen

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Condenan a un sicario de la banda de Pupito Avalle por un crimen en barrio Tablada

Lanzan el 0800-MPA, la línea que reemplaza el contacto entre policías y fiscales

Lanzan el 0800-MPA, la línea que reemplaza el contacto entre policías y fiscales

La Ciudad
Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Muerte en el Parque de España: la misteriosa chica O. podría tener datos clave

Muerte en el Parque de España: la misteriosa "chica O." podría tener datos clave

La Misión Hermana María Jordán celebró 30 años de compromiso y esperanza en Empalme Graneros

La Misión Hermana María Jordán celebró 30 años de compromiso y esperanza en Empalme Graneros

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región
LA CIUDAD

El jueves arrancó con alerta amarillo por tormentas fuertes en la región

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse en la red

Fentanilo: la comisión investigadora tendrá su informe la semana próxima
LA CIUDAD

Fentanilo: la comisión investigadora tendrá su informe la semana próxima

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crece la preocupación por los conductores que circulan mirando el celular

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital
Policiales

Salió a hacer compras, quedó en medio de una balacera y terminó en el hospital

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Harán un festival musical inédito y solidario en el Aeropuerto Rosario

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Fentanilo adulterado: diputados de Santa Fe avalaron a los familiares

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords
Información General

Quini 6 vacante: el pozo ya casi llega a $15 mil millones y sigue batiendo récords

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal
Policiales

Viajaba con su hija de 4 años y cayó con éxtasis, LSD, ketamina y cristal

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores
Policiales

Vendieron su casa para pagar un préstamo: 5 años para los extorsionadores

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores
Economía

Cerró una reconocida fábrica de lavarropas y despidió a 200 trabajadores

Un candidato fuerte a dirigir a Newells dijo que no puede por temas personales
Ovación

Un candidato fuerte a dirigir a Newell's dijo que no puede por temas personales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso
Policiales

Venado Tuerto: indemnizan a su hija con $370 millones por años de abuso

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud
Información General

Anmat prohibió 10 productos para el cabello por ser un riesgo para la salud

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión
Información General

Un italiano se disfrazó de su madre fallecida para cobrar su pensión

Imputan a otro miembro de Los Menores: Se quieren comer el mundo
Policiales

Imputan a otro miembro de Los Menores: "Se quieren comer el mundo"

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000
Información General

Consejo del Salario: gremios piden más de $500.000 y empresarios solo $326.000

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación
Economía

Un monoambiente ya cuesta $320.000 en Rosario y la suba duplica a la inflación

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este
Información general

Cómo será la boda de megamillonarios que revoluciona Punta del Este

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas
Información General

Investigan al dueño del concurso Miss Universo por tráfico de drogas y armas